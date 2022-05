Dunking Devils: "V naši skupnosti se najde prostor tudi za nove člane"

Svetovno poznana akrobatska skupina Dunking Devils ne počiva. Po mirnejših dveh letih, kar zadeva nastope, so spet v polnem zagonu, pred kratkim so gostovali v Dallasu, zdaj v Egiptu . Obeta se jim polno zasedeno leto v Sloveniji in tujini. Na domačih tleh v kratkem pripravljajo dva večja spektakla, eden od teh je Mastercard Dunking Devils Live, ki si ga bo mogoče ogledali v dvorani Tivoli, in sicer 3. in 4. septembra. Pred tem pa bodo imeli promocijsko turnejo po Sloveniji, kjer bodo predstavili del spektakularnih akrobacij, ki se bodo odvile potem na glavnem dogodku. Za napredovanje pri akrobacijah so potrebni redni intenzivni treningi in oprema, ki jim omogoča, da lahko vsak nastop analizirajo in s tem še napredujejo.

Vodilna akrobatska skupina v svetu Dunking Devils je v svoji karieri nanizala že več kot dva tisoč nastopov v 50 državah sveta. So dvakratni lastniki naslova svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju ter Guinnesovi rekorderji za najdaljše zabijanje s trampolina in najvišjo salto z zabijanjem. Ekipa Dunking Devils šteje več kot 70 članov, med njimi je kar 25 profesionalnih akrobatov. Redni treningi pod vrhunskimi pogoji jim omogočajo, da rastejo in se kot skupnost širijo še hitreje. V svojo Dunking Devils Akademijo z odprtimi rokami sprejmejo vsakega posameznika.

Treningi šest dni v tednu

Član ekipe Nik Schwarzmann je predstavil potek njihovih treningov, ki so na sporedu vse dni, razen sobote. Sestavljeni so iz treningov akrobatike, na katerih nadgrajujejo dosedanje akrobacije in se učijo novih trikov, treningov zabijanja ter treningov "tramp walla", kjer trenirajo na trampolinu in s pomočjo stene izvajajo akrobacije.

Treningi so prilagojeni glede na znanje posameznika in njegovo pripravljenost, zato se v ekipi najde prostor tudi za nove člane, ki bi želeli izvajati akrobacije. Ključen del treninga so tudi polurno ogrevanje in vaje za moč, da tako zmanjšajo možnost nastanka poškodb.

Januarja letos so na Cerkniško jezero postavili rusko gugalnico, v led naredili veliko luknjo in se z gugalnice pognali vanjo. Foto: Dunking Devils

Vsi nastopi so snemani

Snemanje akrobacij je sestavni del treninga, pri čemer uporabljajo svoje mobilne naprave. Po vsakem treningu preverijo izvedbo in analizirajo, kaj še lahko izboljšajo. Snemajo tudi vse nastope. Če je potreba po boljših posnetkih, najamejo snemalca, ki naredi videoposnetke iz različnih kadrov.

Po zaslugi projektorja Samsung Freestyle lahko zdaj svoje nastope analizirajo na veliko večjem "zaslonu", kar jim pomaga, da lažje prepoznajo, kje so potrebne izboljšave. Ker je majhen in tehta le 830 gramov, je stalni spremljevalec na nastopih v tujini, kjer so omejeni s prtljago in s seboj ne morejo vzeti vse IT-opreme. Projektor Samsung Freestyle pa je idealne velikosti za potovanja in zato zlahka prenosljiv za uporabo kjerkoli, z dodatno zunanjo baterijo pa tudi kadarkoli. Za lažji transport je na voljo torbica, ki se napravi povsem prilega.

Postavi, priključi, poišči površino za projekcijo

Vse preostalo naredi Samsung Freestyle sam. Vrhunska tehnologija omogoča napredne funkcije, ki samodejno izenačijo in izravnajo prikazano sliko, ne glede na podlago, na kateri se prikazuje. Naprava samodejno prilagodi svoj zaslon katerikoli površini pod katerimkoli kotom in s tem zagotavlja popolnoma sorazmerno sliko. Poleg tega funkcija samodejnega ostrenja omogoča, da Freestyle prikaže kristalno čisto sliko na katerikoli površini pod katerimkoli kotom, vse do velikosti kar 254 centimetrov.

Vsestranski nosilec Freestyle omogoča vrtenje do 180 stopinj, kar uporabniku omogoča prikazovanje visokokakovostnega videa kjerkoli – na mizi, na tleh, steni ali na stropu, pri čemer niti ločen zaslon niti platno nista potrebna. Pri tem pa uživajte v izjemi zvočni izkušnji kinematografske kakovosti, kar omogoča 360-stopinjski prostorski zvok. Freestyle lahko uporabljate tudi kot zvočnik brez projekcije.

Projektor lahko upravljate z glasovnim asistentom, s priloženim daljinskim upravljalcem ali s pomočjo Samsungove aplikacije SmartThings.

Povezljivost z drugimi pametnimi napravami za najboljšo izkušnjo gledanja vsebin

Freestyle ponuja funkcije Smart TV, ki so na voljo na pametnih televizorjih Samsung. Zrcalite, upravljajte in glejte televizor prek projektorja Freestyle in si ustvarite kinovzdušje kar v domači dnevni sobi ali na terasi. Zrcalite lahko tudi zaslon svoje mobilne naprave. Dotaknite se s pametnim telefon kjerkoli na projektorju Freestyle in zrcalite vsebino na zaslonu. Povežite igralne konzole ali druge zunanje naprave za izjemno doživetje igranja iger.

Za napajanje je Freestyle združljiv z zunanjimi baterijami, ki podpirajo USB-PD in izhod 50 W/20 V ali več, tako da ga lahko uporabniki vzamejo s seboj kamorkoli – na pot ali potovanje.

Ustvarite ambientalno vzdušje po svoji meri

Ko projektor Freestyle ni v uporabi za predvajanje vsebine, vam lahko zagotavlja učinek osvetlitve razpoloženja. Ima možnost načina ambientalne razsvetljave, zahvaljujoč prosojnemu pokrovčku leče. Lahko pa postane pameten zvočnik, ki analizira glasbo in tako prilagaja vizualne učinke, ki jih je mogoče projicirati na steno, tla ali kamorkoli drugam.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Odličen par za delo in zabavo

Pametni telefoni Galaxy S22 so opremljeni z najnaprednejšo kamero do zdaj in omogočajo ustvarjanje fotografij in videoposnetkov vrhunske kakovosti. Z njim bodo izkušnje gledanja vsebin s projektorjem Freestyle najboljše. Ujemite vse trenutke, ki se zgodijo ponoči, z vrhunskimi tehnološkimi posodobitvami profesionalne kamere telefonov Samsung S22. Samodejna hitrost okvirjev zazna osvetlitev in samodejno preklopi na optimalno hitrost sličic na sekundo. S 4 nm procesorjem s super nočno rešitvijo, ki odpravi hrup posameznega okvirja, lahko snemate od jutra do večera z doslednimi in osupljivimi podrobnostmi. Super nočna rešitev pametno osvetli prizor, da lahko izkoristite noč in uredite svoje posnetke v portretnem načinu, pri tem pa ohranite čisto vse podrobnosti. Kamera omogoča snemanje stabilnih videov brez zameglitve, ki ostanejo brezhibni, tudi ko se premikate. Istočasno snemajte na vseh kamerah ter hkrati ujemite dogajanje in svoj odziv. Spremenite kot za nov pogled in shranite izvirnike za režiserjevo različico. Ujemite do 20 sekund posnetka, nato pa galerija prikaže celo paleto formatov — fotografije, loope, intervalne videe ... In še več.

S kamero, ki pomeni neverjeten preskok v tehnologiji, boste vedno dobili razločne in visokokakovostne fotografije in videoposnetke, ki jih boste s ponosom predvajali s projektorjem Freestyle.

Zagotovite si vrhunsko izkušnjo snemanja in ustvarjanja videoposnetkov s telefoni Samsung: Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra