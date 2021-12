Doživetje ob gledanju televizije še nikdar ni bilo bolj realistično

Oglasno sporočilo

Da je tehnologija ključni del naših življenj, so se v preteklih dveh letih prepričali tudi najbolj skeptični. Zabava, delo in vsakdanje dejavnosti so se znašle med štirimi stenami našega doma. Zagotovo smo se v tem času vsi še bolj spoznali s tehnologijo, ki nas obkroža, tudi s televizorjem. Ta danes ni več le zaslon, na katerem spremljamo priljubljene serije in filme, pač pa je postal naš asistent, naš sopotnik, ki je z nami na vsakem koraku v digitalnem okolju.