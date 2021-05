Do žepa in denarnice prijazen telefon, ki bo letos narekoval prodajne smernice

Bil je eden izmed najbolj prodajanih pametnih telefonov lanskega leta. Zdaj je dobil naslednika, vsaj na papirju ter na podlagi funkcij, lastnosti in značilnosti veliko naprednejšega. Če bi nekdo pred nas postavili telefon Samsung A52 5G , o katerem govorimo, in nam pri tem ne bi razkril imena pametnega telefona, bi ob vseh funkcijah težko ugotovili, da gre pravzaprav za nadaljevanje modela A51. Navdušenje se poveča ob podatku, da cena ostaja praktično nespremenjena, ugodna in dostopna. Na njem (in preostalih novih modelih, ki jih je pred kratkim prinesla Samsungova serija A) lahko tako najdemo ogromno lastnosti, ki presegajo naša pričakovanja od pametnih telefonov v t. i. srednjem razredu.

Je Samsung A52 5G vreden nakupa? Stvar izbire, vsekakor bo tudi letos narekoval prodajne smernice na področju pametnih telefonov, ob vseh navedenih lastnostih po dostopni ceni pa si zasluži vsaj vašo pozornost.

Danes je na trgu že toliko pametnih telefonov, da se uporabnik, ki išče novega, lahko hitro izgubi v njihovi poplavi. To seveda pomeni tudi več možnosti za nakup mačka v žaklju, če kupujete na pamet, ne da bi se pred tem vsaj malo informirali.

Izbira popolnega pametnega telefona dandanes nikakor ni preprosta naloga. Višji cenovni razred pametnih telefonov marsikdo namenoma prezre, v srednjem razredu pa sta ponudba telefonov in konkurenca različnih proizvajalcev pametnih telefonov še posebej ostri in veliki. Ko se odločamo za nov pametni telefon, vedno preučimo, kateri nam bo ponujal vse, kar potrebujemo, pogosto pa je glavni dejavnik, ki vpliva na našo odločitev, cena. Želimo si, da zaradi cene ne bi žrtvovali spodobnih zmogljivosti telefona.

Veliko t. i. "flagship" lastnosti, značilnih za najvišji razred

Prav to obljublja nova Samsungova serija mobitelov A, dopolnjena s tremi novimi mobiteli, in sicer modeli Galaxy A52, Galaxy A52 5G (pripravljenost za omrežja pete generacije) in Galaxy A72. Pod sloganom Awesome is for everyone bodo nasledili lanski A71 in izjemno priljubljeni A51, ki je bil leta 2020, kot že omenjeno, tudi eden izmed najbolj prodajanih mobitelov po vsem svetu. Letošnji modeli se niso izneveril tradiciji predhodnikov, saj za relativno malo denarja ponujajo veliko, vse prvine, ki jih večina uporabnikov uporablja največ časa, pa so, če upoštevamo ceno, na izredno visoki ravni.

Samsung Electronics je s predstavitvijo omenjenih telefonovo zagotovil, da so in da bodo zmogljive inovacije dostopne vsem. S tremi novimi telefoni serije Galaxy A poskuša Samsung okrepiti svojo vlogo v svetu zelo bogate ponudbe srednjega razreda. Samsung A52 5G vsebuje veliko t. i. "flagship" lastnosti, ki bodo marsikoga prepričale o nakupu nove različice Samsungove serije A namesto dražjih izvedenk najvišjega razreda.

Katere so ključne spremembe?

Gledano v celoti letošnji modeli A52, A52 5G in A72 največ novosti prinašajo na področju strojne opreme. Vsi so tudi vodoodporni z oceno IP67, kar je v tem cenovnem razredu vsekakor ena izmed večjih prednosti.

Ob najočitnejši podpori za povezavo 5G je ena izmed glavnih prednosti letošnjih modelov v primerjavi z lanskimi vsekakor še frekvenca osveževanja zaslona. Očitne spremembe so tudi pri naprednejših kamerah in odličnih stereo zvočnikih.

Pod drobnogledom Sami smo pod drobnogled postavili Samsung A52 5G, ki obljublja veliko. Zasnovan je za povprečnega uporabnika, ki ga prepričajo predvsem fotografija, pretakanje vsebin, igre in življenjska doba baterije. S tem telefonom dobite 120 Hz zaslon, štiri zadnje kamere in povezljivost 5G v pisani obliki - vse za manj kot 500 evrov. Pa vendarle – se na papirju dobre značilnosti združijo na skladen način in pretvorijo v koherentno celoto uporabniške izkušnje? Kaj od predstavljenega v promocijskih gradivih drži in kaj ne? So navedene lastnosti samo nekaj, kar lahko prenese papir za namene oglaševanja? Strah je odveč. Kar Samsung A52 5G obljublja, to tudi prinaša. Če sklepamo po preizkusu in testu ter po toplem sprejemu predhodnih različic, si upamo trditi, da bo napredna nova izvedenka spet kraljevala na lestvicah. Proizvajalcem je z modelom Samsung A52 uspelo najti pravo ravnovesje med čim večjim razkošjem funkcij in zmogljivosti po ugodni ceni. In koliko bo konkretno treba odšteti za naveden mobilnik? Priporočene maloprodajne cene so primerljive s cenami lanskih modelov in se razlikujejo glede na količino shrambnega prostora. Galaxy A52 5G bo na voljo po priporočeni maloprodajni ceni 469,90 evra.

Stilsko dovršen dizajn

Pametni telefon že dolgo ni več naprava za branje sporočil in pogovor z najbližjimi, temveč je tudi vir zabave, skrbnik vaših najljubših spominov v obliki posnetkov, ne nazadnje pa odraža tudi vaš osebni slog. Pri Samsungu so se potrudili, da model A52 ne prinaša le dobrega razmerja med ceno in kakovostjo, pač pa je tudi vizualno in oblikovno všečen. Mogoči očitki? Mi jih ne vidimo, bi se pa lahko našel kdo, ki bi telefonu glede videza očital, da ni dovolj "flashy". Pa je to sploh mogoče enoznačno označiti za slabost?

Samsung Galaxy A52 5G ima novo zasnovo, ki je preprosta z mehkimi robovi in minimalnim ohišjem kamere. Različice v modri, črni ali beli barvi odlikuje dovolj prefinjena oblika. Različica pametnega telefona, ki smo jo imeli na testu, tako ali drugače pritegne poglede z barvo ter udobnimi, tankimi in zaobljenimi linijami. Minimalno ohišje za kamero se zlije z mat zaključkom na hrbtni strani telefona za prepoznaven, skorajda celosten videz. Obenem mat površina na zadnji strani telefonu doda tudi nekoliko bolj premijski videz v primerjavi s predhodnikom.

Kot smo se že navadili pri nedavnih pametnih telefonih Samsung, so vsi fizični gumbi na desni strani okvirja. Poleg všečne oblike Samsung A52 ponuja dober občutek pri držanju telefona v roki. Oprijem je dovolj udoben in daje zavidljiv občutek stabilnosti.

Zmogljivost in zaslon

Največjih sprememb ni mogoče videti v oblikovanju, pač pa se opazijo med samo uporabo, doživetjem. Velika pridobitev Samsungove serije A je višja frekvenca osveževanja zaslona. A52 in A72 premoreta 90-herčno osveževanje, izvedba 5G pa celo 120-herčno. To pomeni, da lahko zaslon zdaj vsako sekundo prikaže kar 120 sličic, kar je precej več od standardnih 60. Pametni telefon posledično deluje bolj tekoče, kar gre pripisati tudi osemjedrnemu procesorju Snapdragon 750G. V najrazličnejših vsebinah je na priljubljenem Samsungovem zaslonu Super AMOLED mogoče dodatno uživati s svetilnostjo 800 nitov – za jasno sliko, tudi ob močnejši dnevni svetlobi.

Zaslon sicer ponuja dobro izkušnjo gledanja. Ima tudi certifikat Eye Care in samodejno prilaga barve zaslona na podlagi vzorcev uporabe pametnega telefona, kar lahko zmanjša utrujenost oči. Celostno gledano je izkušnja na tem področju tekoča, gladka, brez zamrznitev, ne glede na to, ali igrate igre ali brskate po spletu. Vse to na razsežnem 16,5-centimetrskem (6,5'') brezkončnem O-zaslonu. Uporabniška izkušnja sledi bogati Galaxy zapuščini, uporabniški vmesnik One UI 3 pa ponuja še bolj intuitivne izkušnje ter dosledno interakcijo s povečanjem hitrosti, zmanjšanjem motenj in poudarjanjem pomembnih informacij.

Ob vsem tem vam ni treba skrbeti za shranjevanje vseh posnetkov, saj pametni telefon ponuja 128 GB notranjega pomnilnika. Če vam to ne zadostuje, dodajte do 1 TB z MicroSD kartico. Na tem mestu velja omeniti, da pomembne podatke na pametnem telefonu Samsung A52 5G ščiti Samsung Knox - Samsungova varnostna platforma, ki zagotavlja zaščito tako programske kot tudi strojne opreme.

Odličnost kamere

Celostno gledano smo nad kamero mobilnika Samsung A52 5G navdušeni, posebej nad ostrino, stabilnostjo, intenzivnostjo barv, optično stabilizacijo ter naprednimi možnostmi urejanja fotografij in posnetkov. Kamera se dobro odreže tudi v slabših pogojih. Samsung A52 5G premore glavno kamero s 64 MP, ultraširokokotno kamero z 12 MP in 123-stopinjskim pogledom, makrokamero s 5 MP, globinsko kamero s 5 MP in sprednjo kamero z 32 MP za jasne selfije. S kamero bodo zadovoljni tudi nekoliko zahtevnejši ljubitelji fotografije. Na splošno Samsung A52 5G dokazuje, da za dobro kamero ni treba odšteti celega premoženja, in v isti sapi ponuja dovolj inovacij kamere, s katerimi boste še bolj uživali pri ustvarjanju posnetkov.

Največ smo preizkušali glavno kamero. Pričakovali smo zadovoljive fotografije od dobrih svetlobnih pogojih, pozitivno nas je presenetil tudi nočni način, ki procesira več slik hkrati, kar se odraža v jasni fotografiji tudi ponoči in v slabših svetlobnih pogojih. Kamera sprejme več svetlobe, da osvetli vaše posnetke ob slabši svetlobi. Ultraširokotna kamera je dober dodatek, ki dobro zaokroži celotni fotografski vidik z boljšo perspektivno. Z makrokamero podrobnosti res pridejo do izraza. Fotografijam doda naravni bokeh učinek, da vaš motiv resnično izstopa iz ozadja. Globinska kamera s 5 MP omogoča prilagajanje globine polja na vaših fotografijah. S preprostim dotikom zlahka prilagodite zameglitev ozadja svojega motiva za visokokakovostne fotografije portreta, ki resnično izstopajo. Dobro se odreže tudi sprednja kamera, s katero je ves dan mogoče ustvarjati jasne selfije z visoko ločljivostjo. Kamera za selfije lahko opcijsko nežno zamegli ozadje, s čimer vaš obraz postane zvezda.

Na področju kamere velja omeniti, da lahko v trenutku spremenite priljubljene posnetke iz 4K v 8K s funkcijo 4K Video Snap. Zajemanje popolnih posnetkov olajša še Optimizator scene, ki uporablja umetno inteligenco za fotografiranje z optimalnimi nastavitvami za 30 kategorij slik in ozadij, kot so hrana, pokrajine in hišni ljubljenčki. Pri dinamičnih kadrih v poštev pride funkcija OIS (t. i. optical image stabilization), ki zagotavlja stabilne posnetke. OIS (optična stabilizacija slike) vam pomaga stabilizirati posnetke, da gibanje ostane tekoče, fotografije pa ostre, tudi ob slabši svetlobi. Kamera sprejme več svetlobe, da osvetli vaše posnetke ob slabši svetlobi

Pohvaliti gre tudi načine urejanja fotografij in posnetkov. Filmski entuziasti lahko tako na primer svoj talent pilijo v načinu Pro Video, v katerem se s samo nekaj dotiki prilagajajo svetlost, barva in ostrina videoposnetka. Z aplikacijo za združeno resničnost lahko ustvarite digitalni avatar, s funkcijo Moj filter pa lahko predvajate in spreminjate barve ter ustvarite resnično kreativno fotografijo. Za še več zabave vklopite Zabavni način s številnimi filtri združene resničnosti in presenetite svoje prijatelje z odštekanimi selfiji. Z različnimi emojiji je mogoče vsebini dodati svoj slog in izvirnost.

Fotogalerija: pozdrav pomladi s Samsung A52 5G

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Dolgotrajna baterija

Samsung Galaxy A52 vključuje baterijo velikosti 4.500 mAh, ki naj bi zagotavljala več časa (dovolj energije naj bi bilo za dva dni uporabe) za to, da počnete, kar vam je všeč – naj gre za pretakanje in deljenje vsebin, igranje iger ali kaj drugega. Umetna inteligenca za upravljanje moči zazna in se prilagodi vašim navadam glede uporabljanja mobilnega telefona za dolgotrajno moč. S 25 W superhitrim polnjenjem je telefon Galaxy A52 5G hitro spet napolnjen.

Na testu je baterija v večdnevni uporabi v povprečju zdržala okoli dan in pol, kar je več kot zadovoljivo. Še posebej zato, ker smo telefon v tem času uporabljali precej intenzivno. S telefonom smo počeli običajne stvari, ki jih počne povprečen uporabnik pametnega telefona – fotografirali, snemali, si ogledovali pretočene vsebine, brskali po svetovnem spletu, uporabljali družbena omrežja, si dopisovali z bližnjimi.

Nekaj, česar pri pametnih telefonih v srednjem razredu ne bi pričakovali

Dokaj neobičajni lastnosti za ta cenovni razred sta vodotesnost po standardu IP67 in pa stereo zvočnika z optimizacijo Dolby Atmos. Kakovostna zvočnika zvenita resnično odlično, zanju dvigujemo palec gor, sta še en razlog več za razmislek o menjavi starega za novo.

Čeprav vodoodpornost ni vedno na seznamu obveznih lastnosti pametnega telefona pri uporabnikih, je pri A52 5G zelo dobrodošla. Galaxy A52 je odporen proti vodi in prahu, kar pomeni, da bo v vsakdanjem življenju veliko bolj trpežen. Telefon lahko zdrži do en meter vode do 30 minut, zato lahko še vedno predvajate posnetke in fotografirate, čeprav se vaš telefon rahlo zmoči.

Pričakovano serija pametnih telefonov Galaxy A ponuja še boljšo povezljivost in nove zmogljivosti ekosistema Galaxy na področju organiziranosti in povezanosti, uživanja v glasbi, povezovanja in deljenja vsebin.

Velika dodatna vrednost je seveda tudi omrežje 5G, ki obljublja neverjetno hitrost. Podatkovno omrežje nove generacije z močjo hitrosti 5G bo spremenilo vašo izkušnjo deljenja vsebin – od brezhibnega igranja iger in pretakanja vsebin do izjemno hitre souporabe in prenosa.