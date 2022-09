Direktor podjetja, ki že tedne buri duhove, skočil v smrt. Je v ozadju kaj več?

V ZDA odmeva novica o smrti Gustava Arnala, finančnega direktorja velike ameriške verige trgovin s pohištvom in opremo za dom Bed Bath & Beyond. Arnal je v petek skočil z enega od najbolj znanih nebotičnikov v New Yorku, 56 Leonard Street oziroma tako imenovane stolpnice Jenga, v kateri je imel luksuzno stanovanje v 18. nadstropju. Tragični dogodek najverjetneje ne bi dvignil toliko prahu, če se v avgustu ne bi odvijala prava drama z delnico podjetja Bed Bath & Beyond. Tej je v dveh tednih vrednost zrasla za 500 odstotkov in na spletu povzročila norijo, nato pa ekspresno strmoglavila, zaradi česar je ogromno vlagateljev ostalo praznih rok. In jeznih. Eden od njih tako zelo, da je v imenu izgubarjev vložil skupinsko tožbo, za nastali kaos pa obtožuje ne le Arnala, temveč tudi čudežnega dečka podjetništva, ki ga številni vidijo kot zaveznika povprečnega človeka, ne bogatašev z Wall Streeta.

Wallstreetbets, zdaj že svetovno znana skupnost na največjem spletnem forumu Reddit, ki je imela v začetku leta 2021 ključno vlogo pri osupljivi eksploziji cene delnice verige trgovin z videoigrami GameStop, je konec julija našla novo tarčo: delnico ameriškega trgovca s pohištvom in opremo za dom Bed Bath & Beyond.

Bed Bath & Beyond velja za eno od "velikih" ameriških verig nakupovalnih centrov. Foto: Guliver Image

To bo poteza leta, so bili skoraj enotni na Wallstreetbets, skupnosti, ki šteje več kot 12 milijonov članov (redno aktivnih jih je sicer precej manj). Delnica družbe Bed Bath & Beyond (v nadaljevanju BBBY) je poceni, visok delež vseh delnic v obtoku pa je prodan na kratko, kar pomeni, da jih bodo morali tisti, ki so to počeli, prej ali slej kupiti nazaj, kar bo dvignilo ceno, so ugotavljali na forumu.

Obenem je bilo znano, da o rasti cene delnice podjetja Bed Bath & Beyond očitno ne dvomi Ryan Cohen. Gre za ameriškega podjetnika, ki ima zadnje leto in pol v nekaterih spletnih skupnostih uživa malodane božji status.

Ryan Cohen je tudi največji posamični vlagatelj v ameriškega tehnološkega velikana Apple. V lasti ima 6,2 milijona delnic v skupni vrednosti blizu milijarde evrov. Foto: Twitter

Ryan Cohen je večinski lastnik in predsednik družbe GameStop, ki je lani dala vetra velikanom z Wall Streeta, predstavlja pa se kot aktivist za pravice malega človeka (vlagatelja) ter borec proti lakomnosti in korupciji na finančnih trgih.



Zelo mlad, pri petindvajsetih, je Cohen sicer ustanovil trgovino s hrano za male živali Chewy, ki je v razmeroma kratkem času v ZDA zavzela dominantni položaj in z vrha ponudnikov hrane izrinila celo Amazon. Cohen je družbo Chewy leta 2017 prodal za več kot tri milijarde evrov.

Ryan Cohen je že marca letos prek različnih finančnih instrumentov kupil več kot devet milijonov delnic podjetja Bed Bath & Beyond oziroma več kot desetodstotni delež podjetja. V istem času je na Twitterju tudi kritiziral vodstvo podjetja Bed Bath & Beyond, da je predobro plačano, a da preslabo opravlja svoje delo in podjetje vodi v propad.

Vse to je bilo za številne priložnostne vlagatelje na spletu znamenje, da je BBBY priložnost, ki je ne bi bilo dobro izpustiti, in začelo se je množično kupovanje delnic. Cena delnice BBBY je od 1. do 16. avgusta zrasla z manj kot šest na 30 ameriških dolarjev oziroma za več 500 odstotkov. Na forumu Wallstreetbets so odpirali šampanjce in se veselili.

Takole je bil videti graf gibanja cene delnice BBBY v zadnjem mesecu. Strmemu vzponu do vrhunca pri 30 dolarjih je sledil še bolj strm padec.

Nato je prišla streznitev v obliki informacije, da naj bi Ryan Cohen v celoti prodal svoj lastniški delež v podjetju Bed Bath & Beyond. Ko se je podatek izkazal za resničnega, je med vlagatelji zavladala panika, tej pa je sledil globok upad vrednosti delnic BBBY. 23. avgusta je bila cena ene delnice že manj kot devet dolarjev.

Čeprav na upad cene delnice BBBY ni odločilno vplivala Cohenova prodaja, saj ta, sodeč po poznejših analizah, ni bistveno vplivala na gibanje cene delnice, temveč šele novica, da se je znebil svojega lastniškega deleža v Bed Bath & Beyond, so številni za svoje izgube obtožili njega. Umetno je napihnil ceno delnice in jo nato prodal na vrhuncu za 68 milijonov dolarjev dobička, mi pa smo ostali praznih rok oziroma celo v dolgovih, je bilo pogosto jadikovanje na Redditu in družbenem omrežju Twitter.

Skupnost Wallstreetbets oziroma "stave na Wall Streetu" je zbirališče priložnostnih vlagateljev, ki izmenjujejo ideje za naložbe v delnice in se občasno nad katero od njih navdušijo tako zelo, da z množičnim nakupovanjem povzročijo eksplozijo cene. Eden od zaščitnih znakov skupnosti je sicer, da vlaganje v delnice obravnava kot kazino oziroma igralnico in ne kot dejavnost, ki zahteva poglabljanje v poslovanje podjetij in kazalce na finančnih trgih. Wallstreetbets je znan tudi po tem, da se člani pogosto hvalijo s tem, koliko so zaslužili z nakupom določene delnice, še veliko pogosteje pa se hvalijo s tem, koliko denarja so izgubili s slabo naložbo. Foto: Guliverimage

Kako natanko je Cohen, ki je v lastništvo BBBY vstopil že v začetku meseca marca, ko je bila cena delnice podjetja okrog 16 dolarjev, povzročil umetno napihovanje, sicer ni znal pojasniti nihče. Eno od mogočih razlag, ki sicer temelji izključno na govoricah in informacijah iz druge roke, zdaj ponuja tožba, ki jo je proti vodstvu podjetja Bed Bath & Beyond, njegovemu finančnemu direktorju Gustavu Arnalu, Ryanu Cohenu in investicijski banki JP Morgan, ki podjetju zagotavlja finančne storitve, sprožila nezadovoljna vlagateljica.

Hude obtožbe z dokazi "naj bi"

Tožnica Pengcheng Si v tožbi, ki je bila vložena 23. avgusta, navedenim očita, da so z lažnimi obljubami o stanju podjetja Bed Bath & Beyond zavajali vlagatelje ter jih skupno oškodovali za 1,2 milijarde dolarjev. Gustava Arnala in Ryana Cohena dodatno obtožuje zarote: na skrivaj naj bi se namreč dogovarjala o manipulaciji cene delnice BBBY, ki bi bila mogoča z velikim lastniškim deležem Cohena in vplivom, ki ga je imel Arnal na druge delničarje v podjetju. Kot je razvidno iz vsebine tožbe, tožnica za svoje trditve sicer nima dokazov, a verjame, da verjetno obstajajo.

Smrt Gustava Arnala v petek, 2. septembra, ko je skočil iz tako imenovane stolpnice Jenga v New Yorku, v kateri je sicer tudi živel, je zaradi vložene tožbe po mnenju nekaterih odprla številna vprašanja.

Gustavo Arnal je imel stanovanje v 18. nadstropju stolpnice, ki velja za eno najbolj nenavadnih in tudi najbolj prepoznavnih na Manhattnu. Večina stanovanj v nebotičniku je bila prodanih še pred uradno otvoritvijo zgradbe leta 2017, njihove cene pa so znašale od tri pa kar do petdeset milijonov dolarjev. Foto: Bed Bath & Beyond / Unsplash

Arnal je med norijo z delnicami BBBY sicer zaslužil razmeroma malo: prodal jih je okrog 55 tisoč za 1,4 milijona dolarjev. Ostalo mu jih je še petkrat toliko. Je bil nesrečen, ker je zamudil s prodajo in izpustil priložnost za večji dobiček? Je imel težave v zasebnem življenju?

Ali pa je v trditvah tožnice o zavajanju vlagateljev z optimističnimi napovedmi vendarle tudi nekaj resnice? Družba Bed Bath & Beyond se namreč že nekaj časa na vse kriplje otepa stečaja. Prejšnjo sredo, dva dni pred smrtjo, je bil prav Arnal tisti, ki je predstavil drastične ukrepe, ki jih uvaja družba Bed Bath & Beyond, da še nekaj časa ostane nad gladino: odpustili bodo petino vseh zaposlenih, zaprli 150 trgovin in najeli večje posojilo, prodali pa bodo tudi večjo količino svojih delnic.