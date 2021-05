Digitalna znanja za rast slovenskega gospodarstva

Pobuda Googla in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

V okviru pobude Grow Slovenia with Google bo Google zagotavljal izkušnje s področja digitalnih znanj približno pet tisoč malim in srednje velikim podjetjem ter posameznikom v Sloveniji.

Pri izvajanju te pobude, ki je odgovor na pandemijo bolezni covid-19 in katere namen je spodbuditi digitalno preobrazbo, bo Google sodeloval z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter partnerji, med katerimi so Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, Javna agencija Spirit Slovenija ter vozlišča digitalnih inovacij 4PDIH in Laboratorija za telekomunikacije (LTFE) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Digitalizacija poslovanja že kaže svojo moč pri okrevanju od posledic pandemije in višanju konkurenčne prednosti posameznikov in podjetij.

Delavnice, orodja, nasveti …

Izvajalci bodo ponujali brezplačne delavnice o digitalnih veščinah, digitalnem trženju, umetni inteligenci ter o učinkovitem delovanju na mednarodnem trgu, kar so natančneje opredelili na svojih spletnih straneh.

Tam so tudi orodja, izobraževanja in nasveti, kot so brezplačni spletni tečaji digitalnega trženja in delavnice za pridobivanje ustreznih digitalnih veščin, ki bodo uporabnikom, so prepričani izvajalci, pomagali pri iskanju službe, napredovanju v poslovnem okolju in razvoju lastnih poslovnih idej.

Danes predstavljena slovenska pobuda je v okviru Googlove zaobljube, da bo kot del okrevanja po pandemiji bolezni covid-19 do konca letošnjega leta pomagal 10 milijonom ljudi in podjetij v regiji najti delo, jih digitalizirati in jim tako omogočiti rast.

Uvod v drugih pet let

Google je s takšnimi pobudami v Sloveniji dejaven zadnjih pet let. "Od leta 2016 je Google pomagal več kot devet tisoč posameznikom in podjetjem v Sloveniji, od tega tri tisoč prek spleta s pomočjo platforme Digitalna garaža, pridobiti ustrezna digitalna znanja," je ob predstavitvi pobude Grow Slovenia with Google povedal Joško Mrndže, direktor družbe Google za jadransko regijo.