Črni petek 2022: popusti tudi na najbolj zaželeno programsko opremo

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Kje lahko kupite poceni originalni Microsoft Office?

Na srečo lahko kupite dosmrtno licenco za Microsoft Office in to priljubljeno zbirko programov dobite po ugodni ceni. Med razprodajo ob črnem petku lahko originalni MS Office 2021 Pro dobite za samo 26,25 evra, poleg tega pa dobite še iSlide Premium za sedem dni zastonj. Gre za vtičnik za PowerPoint, s katerim boste samo z enim klikom bolj učinkoviti. Vključuje 38 funkcij za pomoč pri oblikovanju in osem spletnih knjižnic z več kot 200 tisoč profesionalnimi vzorci PowerPointa. V tej razprodaji lahko najnovejši originalni Office 2021 dobite že za 13,85 evra. Če uporabljate Mac, lahko MS Office za Mac dobite z 62-odstotnim popustom. Za več informacij kliknite na spletno stran razprodaje ob črnem petku.

Najnižja cena letos. Office 2021 za samo 13,85 evra.

Windows 10 je eden najhitrejših in najstabilnejših operacijskih sistemov na svetu, ki se osredotoča na čim boljše delovanje. Je primerno optimiziran za stabilno delovanje na vseh Windowsovih napravah, na katerih ga uporabljate. Pri Microsoftu uradno stane 199,99 evrov, v razprodaji ob črnem petku pa ga lahko dobite za samo 7,35 evra. Če jih kupite več, boste tudi več prihranili. Windows 10 Pro stane samo 6,22 evra na računalnik, najnovejši Windows 11 Pro pa samo 10,45 evra.

62-odstotni popust na več Officeov in pakete (koda: BP62)

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudimo doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to posebno ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visoko kakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel več kot tisoč ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,8 in 97 odstotka zadovoljnih strank.