Cilj je zmanjšati, preusmeriti in izboljšati poti

Ena od pomembnejših okoljskih zavez, ki so jo sprejele ZDA, je doseči nič neto izpustov do leta 2050. Za promet, ki predstavlja največji vir ogljičnih izpustov v ZDA, je uvajanje učinkovitih načinov zelo velik izziv, a na tamkajšnjem prometnem ministrstvu menijo, da bodo tega dosegli z novimi možnostmi, ne pa z omejevanjem obstoječih.

Andrew Wishnia skrbi za podnebno politiko v uradu za prometno politiko ameriškega ministrstva za promet. Nekdanji član senatnega odbora za okolje in javna dela je med drugim delal tudi kot višji svetovalec za politiko v zveznem uradu za ceste in kot višji programski vodja v odboru Bele hiše za okoljsko kakovost.

Andrew Wishnia je v uradu za prometno politiko ameriškega ministrstva za promet odgovoren za prometno politiko. Foto: S. C. (zajem zaslona)

"Ne bomo metali ljudi iz avtomobilov"

Eden od treh poglavitnih pristopov za omejevanje ogljičnega odtisa v prometu je zmanjševanje poti, a Wishnia poudarja, da to še ne pomeni prisil proti vožnjam z lastnimi avtomobili. "Želimo zagotoviti čim več dostopnih možnosti, med drugim izboljšano kolesarsko infrastrukturo, izboljšano infrastrukturo za pešce, popolnejše ulice."

Te izboljšave bodo prinesle tudi preusmerjanje poti: "Možnosti, ki nadomeščajo prevoz z lastnimi avtomobili, niso zgolj za priboljšek, temveč tudi za reševanje številnih podnebnih in gospodarskih izzivov."

Ne le obnova, tudi odpornost

Tretji temeljni pristop za do okolja prijaznejši promet je, kot je dejal Wishnia, izboljšanje prometa. "Vsa okoljska prizadevanja ministrstva za promet smo združili v središče za podnebne spremembe," pojasnjuje Wishnia. "Poleg ustrezne prometne politike je zelo pomembno tudi ustvarjanje in vodenje ustreznih postopkov, ki nas bodo usmerjali k želenim ciljem."

Zdajšnji ameriški predsednik Joseph Biden je zagovarjal javni prevoz še v času pred volitvami - na predvolilne shode se je (vsaj občasno) pripeljal kar z javnim prevozom. Foto: Reuters

Znotraj ameriškega programa za nova delovna mesta (American Jobs Plan) so predvidene tudi znatne naložbe za preobrazbo železnic, vključno z njihovo elektrifikacijo, pristanišč, letališč, cest in mostov. Sklad v višini 50 milijard dolarjev (okrog 42 milijard evrov) ne bo namenjen zgolj nujnim popravilom mostov in druge prometne infrastrukture, temveč tudi zagotavljanju odpornosti vseh posegov, je še povedal Wishnia na virtualnem srečanju ameriškega zunanjega ministrstva s predstavniki izbranih svetovnih medijev.

Nadaljnjih 174 milijard dolarjev (okrog 146 milijard evrov) bo namenjenih elektrifikaciji prometa. "Tako se bomo odzvali na zahteve in pričakovanja v tem trenutku in obenem zmanjšali izpuste v skladu z našo strategijo glede ogljičnih izpustov," je utemeljil Wishnia, ki se zaveda, da so ponekod v drugih delih sveta že zelo uspešni pri elektrifikaciji prometa. "Norveška in Nizozemska sta le dve državi, kjer so lahko ustvarili čudovit napredek pri uveljavljanju električnih vozil in vzpostavljanju pripadajoče polnilne infrastrukture."

Najem za širšo dostopnost električnih vozil

Poleg teh treh temeljnih in tudi najobsežnejših pristopov so možnosti tudi drugje: "Tako pri nas kot tudi drugod po svetu je veliko govora o trajnostnih gorivih, tudi za letalstvo in pomorstvo."

Tudi sicer je gospodarnost z gorivi pomemben del ameriške podnebne strategije, ki bo omogočila doseganje zastavljenih ciljev, je povedal Wishnia.

Toda nove možnosti, predvsem električna vozila, morajo biti dostopne najširšemu krogu prebivalcev, zato bi morala strategija zajeti tudi najemne (leasing) modele, kar bo predstavljalo rešitev predvsem za tiste, ki si ne morejo privoščiti nabave in vzdrževanja lastnega avtomobila.

Elektrifikacija prometa in delo na daljavo

Vsekakor bodo naložbe v javni prevoz izjemno pomembne, zlasti ker je pandemija močno prizadela obstoječe sisteme javnega prevoza. "Javni prevoz potrebuje podporo za svoje nadaljnje delovanje, saj pomaga skupnostim tako v mestih kot tudi na podeželju," je na naše vprašanje odgovoril Wishnia. Ob vseh drugih naložbah v javni prevoz pa bo administracija predsednika Bidna namenila 25 milijard dolarjev (okrog 21 milijard evrov) za elektrifikacijo javnega prevoza.

Vprašali smo tudi, ali v ZDA razmišljajo o tem, da bi delo od doma oziroma na daljavo ravno tako lahko razbremenilo promet. "Veliko razmišljamo o tem, tudi v okviru zveznih trajnostnih načrtov. Razmišljamo, kakšni bodo naslednji meseci, kakšna bodo naslednja leta in ali vstopamo v neko novo normalno, kjer – odvisno od narave delovnega mesta – res ne bo več potrebna fizična prisotnost na delovnem mestu vsak delovni dan. Pot je še dolga, a z vidika podnebja so prednosti dela na daljavo nesporne in bomo to vsekakor želeli izkoristiti, kolikor je možno."