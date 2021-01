CES 2021: letos povsem drugače

Letošnji sejem potrošniške elektronike CES, ki v normalnih okoliščinah (in ne v novih normalnih) poteka v Las Vegasu, je v celoti digitalen in virtualen po "zaslugi korone", ki je preusmerila tudi zanimanje in ponudbo novosti.

Še vedno imajo novi, večji in naprednejši televizorji eno glavnih vlog – tako pomembno, da si jo bomo ogledali posebej. Še vedno so velika pričakovanja na področju pametnih telefonov – ne nazadnje vsaj malo tudi zato, ker je Samsung svojo prvo vsakoletno predstavitev mobilnih novosti, ta je tradicionalno potekala v drugi polovici februarja, letos prestavil na prvo polovico januarja in na digitalni CES.

Koncept, predstavljen na letošnjem virtualnem sejmu CES, napoveduje prihodnost luksuznega urbanega prevoza.

Nove prioritete

Letos pa so v soju žarometov CES tudi najrazličnejši čistilci zraka. Sistemi, ki obljubljajo tudi uničevanje prisotnosti tega nesrečnega koronavirusa, zaradi katerega se po vsej severni polobli v naslednjih mesecih obetajo še ostrejše zaostritve epidemioloških ukrepov in omejitev. Ponujajo jih v vseh velikostih, od takih za v žep (npr. Luftqi Luft Duo) do takih za industrijske obrate.

Obljublja zaščito pred virusi, plesnijo, prahom in cvetnim prahom.

Tudi pri gospodinjskih aparatih se je tovrstna skrb okrepila: LG pri svojem novem hladilniku InstaView poudarja ultravijolične žarke, ki, po njegovih besedah, uničujejo 99,9 odstotka (grdih) bakterij. Njihove filtre PuriView smo spoznali tudi septembra lani v Berlinu, ko je potekala hibridna IFA, praktično edini lanski svetovni dogodek s področja informacijske in komunikacijske tehnologije ter potrošniške elektronike.

Foto: GHSP

Tu pa so tudi izpopolnjeni roboti, ki z ultravijoličnimi žarki dezinficirajo velike prostore, predvsem javne kraje (npr. Ubtech Adibot) – ali pa napravice, ki to opravijo tudi v avtomobilu (GHSP Grenlite).

Letošnji CES nam je poleg drastične spremembe načina izvedbe med drugim prinesel kar nekaj novih robotov za različne namene. Ta si je za poslanstvo zastavil odpravo osamljenosti pri starejših in v ta namen izkoristil tudi umetno inteligenco.

Med tem, ko čakamo, pravi dvojnopregibni telefon …

Med mnogimi virtualnimi predstavitvami, ki se vrstijo po spletu v imenu CES, so tudi veliki proizvajalci pametnih telefonov. Samsungova velika predstavitev bo jutri, a se nam že "sanja", kaj bi bilo lahko na njej, TCL, ki nam je lani sramežljivo pokazal pregibni telefon s kar tremi deli zaslona (torej dvakrat pregibni) je med drugim predstavil prva dva od petih pametnih telefonov v svoji najnovejši seriji TCL 20.

TCL verjame, da je njihov novinec TCL 20 5G, eden od petih v letošnji družini TCL 20, med najugodnejšimi telefoni, ki podpirajo (klasična) mobilna omrežja pete generacije. Foto: TCL

Kitajska družba TCL je pametne telefone s svojo blagovno znamko sicer začela proizvajati šele pred kakšnim letom, a na tem področju niso novinci, saj so že pred tem izdelovali mobilne telefone nekaterih drugih (predhodno bolj znanih) blagovnih znamk. Še prej pa so hodili po samostojni poti s svojimi televizorji.

Poleg pregibnih prihajajo tudi razširljivi telefoni

Ravno ko smo se navadili na pregibne (foldable) telefone, nam LG predstavlja nov koncept: razširljive telefone. V izvirniku se jim sicer reče rollable, a po posvetu z našima lektoricama, smo, glede na način, kako ta koncept omogoča dodatni dragoceni zaslonski prostor, raje izbrali pridevnik razširljiv.

Video, ki dokazuje, zakaj smo rollable raje prevedli z raztegljiv.

Res je še koncept, saj so ga pokazali le na videoposnetku, a LG zatrjuje, da bodo prvi tovrstni telefoni prišli na trg že letos. In res nas zanima, ali je tako, do takrat pa nas bo očitno razveseljevalo še več pregibnih telefonov.

Kmalu pregibni in razširljivi telefoni pod "jurja"

S podobno zasnovo "rolanja" se je poigral tudi že prej omenjeni TCL, tako na konceptu pametnega telefona, katerega zaslon se na dotik prsta podaljša še za tri centimetre, kot tudi na konceptu večjega, kar 17-palčnega (43,2-centimetrskega) zaslona. To smo lahko videli septembra lani na prav posebni izdaji sejma IFA.

TCL preizkuša razširljivost tudi na večjih zaslonih, kot so tisti na pametnih telefonih.

Predvsem slednji koncept nam namiguje, da morda ni več daleč čas, ko bomo imeli tudi prožne in zložljive zaslone na televizorjih in oglaševalskih površinah. Kot pravijo pri družbi TCL, bo njihov telefon s "fleksibilnim" zaslonom prišel na trg še letos. Čakamo, zlasti zato, ker napovedujejo, da bi bili ti lahko cenejši od tisoč ameriških dolarjev (833 evrov), kar je veliko cenejše od današnjih pregibnih telefonov.

Toda moramo biti pošteni, tudi Samsung napoveduje, da pregibni telefoni že kmalu ne bodo več ekskluziva najdražjega cenovnega razreda – takšen življenjski cikel imajo pravzaprav vse novosti, le časovni razpon tega dogajanja se lahko (močno) razlikuje.

Robot Ubtech Adibot obljublja zdrav in čist zrak brez patogenov, te odstranjuje z ultravijoličnimi žarki. Cena: okrog 17 tisoč evrov. Foto: Ubtech

Prenosnik z e-črnilom

CES je zelo pomemben dogodek tudi za Lenovo, ki začetek leta v Las Vegasu (četudi letos virtualno) izkorišča za svoje novosti. In teh tudi letos ni malo, saj so praktično vse njihove serije najrazličnejših izdelkov – tablice, naprave AIO (All-in-One), prenosniki, dobili podmladek.

V daljši vrsti novih prenosnikov z mobilnimi procesorji naslednje generacije AMD, ki se odzivajo na ime Ryzen, so tudi trije novi igralni prenosniki družine Legion in dva poslovna prenosnika družine ThinkBook. Nekoliko drugačen od ostalih je 12-palčni ThinkBook Plus Gen 2i, ki izkorišča energetsko varčno zaslonsko tehnologijo e-črnila (e-ink), ki tako deluje, pravijo pri Lenovu, do 24 ur brez ponovnega napajanja. Kdor pa je raje zvest zaslonom LCD, lahko izbere tudi to različico, a bo pripravljenost, po navedbah proizvajalca, devet ur krajša.

Energetsko varčna zaslonska tehnologija na novem prenosniku Lenovo omogoča bistveno daljši čas dela brez priklopa na vtičnico. Foto: Lenovo

Virtualni CES se nadaljuje z novimi predstavitvami.