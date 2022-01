Cepivo proti covid-19 za manj premožne dele sveta

Cepivo Corbevax so razvili v ZDA, a ker zanj ne bodo zahtevali patentne zaščite, bo dostopnejše tudi v številnih delih sveta, kjer si do zdaj cepiva proti covid-19 preprosto niso mogli privoščiti.

Svetovna zdravstvena organizacija ne skriva svoje zadržanosti nad poživitvenimi odmerki cepiva v razvitih delih sveta, vendar ne zato, ker ne bi bila prepričana o njihovi smiselnosti in učinkovitosti – ravno nasprotno.

Zaščito bi morali imeti vsi, ne samo premožnejši

Ker so prepričani, da pandemije ne bo mogoče premagati, dokler ne bo varen vsak Zemljan, vztrajno zagovarjajo, da je pomembneje, kot zagotoviti tretje ali četrte odmerke cepiv v manjšem delu sveta, poskrbeti, da bodo povsod po svetu, tudi v manj premožnih in najbolj odročnih delih sveta, dobili priložnost osnovne zaščite s cepivi.

Toda številne države zunaj razvitega (ne geografskega, ampak gospodarskega) zahodnega sveta si cepiv za svoje prebivalstvo preprosto ne morejo privoščiti. Številne afriške države imajo precepljenost prebivalstva pod desetimi odstotki.

Patentna zaščita: varuje intelektualno lastnino, a omejuje dostopnost

Raziskave in razvoj cepiv so dragi, patentna zaščita pa je način, kako razvijalci cepiv varujejo svojo intelektualno lastnino in zagotavljajo povračilo svojega vložka. Po drugi strani pa ravno ta patentna zaščita preprečuje, da gospodarsko šibkejše države po redni poti ne more priti do tega, da bi ta cepiva proizvajala sama.

Novo upanje zanje prihaja iz ZDA. Raziskovalci bolnišnice Texas Children’s Hospital in univerze Baylor College of Medicine so razvili proteinsko cepivo proti bolezni covid-19, ki so ga poimenovali Corbevax in za katero ne bodo zahtevali patentne zaščite, ko ga bodo ponudili proizvajalcem po vsem svetu.

Raziskovalno skupino približno petdesetih znanstvenikov bolnišnice Texas Children’s Hospital in univerze Baylor College of Medicine vodita dr. Maria Elena Bottazzi in dr. Peter Hotez. Foto: Texas Children’s Hospital

"Svetovno cepivo"

Novo cepivo, tehnološko je podobno cepivu Novavax, ki se zdaj poteguje za dovoljenje v Evropi, je že dobilo pogojno dovoljenje v Indiji, sledile bodo druge države, ki si do zdaj niso mogle privoščiti večjih količin cepiv.

Ker pričakujejo, da se bo zaradi svoje cenovne dostopnosti cepivo Corbevax razširilo po vsem svetu, se ga je, kot pravijo njegovi snovalci, že prijel vzdevek "svetovno cepivo za covid-19".

Najprej Indija, potem pa še …

Gre za proteinsko cepivo, ki je primerno za množično proizvodnjo z zmernimi stroški, njegovo temeljno tehnologijo pa s pridom uporabljajo številni proizvajalci že več desetletij pri zatiranju drugih bolezni. Cepivo Corbevax je namreč narejeno po enakem postopku kot cepivo proti hepatitisu B, ki ga proizvajajo že več desetletij..

Licenco za proizvodnjo tega cepiva, katerega razvoj sta v Teksasu vodila dr. Maria Elena Bottazzi in dr. Peter Hotez, je že prejela indijska farmacevtska družba Biological E. Limited iz Hyderabada, ki predvideva proizvodnjo več kot sto milijonov odmerkov mesečno. Že v kratkem pričakujejo zagon proizvodnje tudi v Indoneziji, Bangladešu in Bocvani.

V šestih mesecih po prejetju prvega odmerka, ko je čas za drugega, učinkovitost pade za manj kot 30 odstotkov, medtem ko pri večini drugih cepiv, kot zatrjujeta vodilna raziskovalca pri razvoju cepiva Corbevax, v tem obdobju učinkovitost pade za več kot 80 odstotkov. Foto: Texas Children’s Hospital

Spodbudni rezultati preizkusov

V tretji fazi kliničnih preizkusov, ki je zajela več kot tri tisoč ljudi, se je cepivo pokazalo kot varno in učinkovito predvsem pri wuhanski različici in različici delta, poudarjajo raziskovalci iz Teksasa. Podatki med drugim kažejo, da je cepivo najmanj 80-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatične okužbe z različico delta, pojasnjujejo ustvarjalci tega cepiva.

Preizkusi z različico omikron še potekajo in rezultate pričakujejo v kratkem. Pričakujejo pa, da bo njihovo cepivo "najmanj tako učinkovito, kot je večina danes dostopnih cepiv".

V šestih mesecih le malo "popusti"

Pri že opravljenih preizkusih izpostavljajo zlasti to, da je ob primerljivi učinkovitosti pri cepivu Corbevax za polovico manj stranskih učinkov kot pri cepivu Covishield, ki se množično uporablja (tudi) v Indiji in je pravzaprav skoraj popolnoma enako cepivu proizvajalca AstraZeneca.

Veliko prednost vidijo tudi v tem, da v šestih mesecih po prejemu prvega odmerka − ko je čas za drugega − učinkovitost pade za manj kot 30 odstotkov, medtem ko pri večini drugih cepiv, zatrjujejo teksaški raziskovalci, v tem obdobju učinkovitost pade za več kot 80 odstotkov.