Če ste letos kupili vozovnico za easyJet, imate razlog za skrb

Z napadi, ki so jih prvič zaznali januarja, so računalniški kriminalci pridobili podatke o potovanjih devetih milijonov uporabnikov, ravno tako tudi njihove e-poštne naslove, pri nekaj več kot 2200 uporabnikih pa tudi podatke o plačilnih karticah.

Do zdaj so lahko obvestili le potnike, katerih podatki so bili ukradeni v začetku aprila, so predstavniki easyJeta pojasnili medijski hiši BBC. Ob tem zatrjujejo, da nimajo dokazov, da bi prišlo do zlorabe.

Sledili bodo novi napadi za še več osebnih podatkov

Prav zaradi teh devetih milijonov potnikov, katerih e-naslove so ukradli, sedaj javnost obveščajo, da naj bo pozorna in pazljiva na morebitne dodatne napade, predvsem poskuse pridobivanja dodatnih osebnih podatkov (phishing).

Predvsem je treba biti pozoren na e-pošto. Tisti, ki jo pošilja, se pretvarja, da je letalski prevoznik easyJet ter zahteva kakršnekoli vnose podatkov na spletni obrazec, ki je najverjetneje lažen in zlonameren.

Možnost zlorabe je toliko večja, ker v času epidemije poteka prek e-pošte okrepljena pristna komunikacija letalskih družb s potniki zaradi odpovedi poletov in drugih motenj in izpadov v letalskem prometu.

Prizadete kartice najbolje zamenjati

Revolut, katere plačilne kartice uporabljajo tudi slovenski uporabniki, je medtem že obvestil, da je med zlorabljenimi karticami lahko tudi manjše število njihovih uporabnikov.

Napovedali so, da bodo dogodek skrbno preiskali in vsem svojim uporabnikom, kjer bi obstajal sum kraje, zagotovili nadomestno kartico.