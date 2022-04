Čeprav je tudi letos še aprila snežilo do nižin, so se že vrnile pomladanske temperature. Sončno vreme vabi na plano, zato je to odličen čas za raziskovanje bližnje in daljne okolice. Pred vrati je praznično obdobje velike noči in prvomajskih praznikov. Že res, da ne bodo vsi prazniki med tednom, a ob upoštevanju delavnika čez teden potrebujete le osem dni dopusta in prosti boste kar 17 zaporednih dni. Da bi našli destinacije, ki bodo prava paša za oči, se vam ni treba odpraviti daleč.

Destinacije, ki bodo prava paša za oči

Goriška Brda. Foto: Shutterstock

Izkoristite proste trenutke za raziskovanje novih kotičkov. Ne le ob koncih tedna, z daljšimi dnevi se vam priložnosti za izlete ponujajo vsak dan. Slovenija premore toliko prečudovitih krajev, toliko raznolikosti, da idej nikoli ne zmanjka. Kar pa je najlepše: za pot do njih ne boste porabili veliko časa.

Uro in pol vožnje od prestolnice so oddaljena Goriška Brda. Razgled na pravkar prebujene gričke, polne vinskih trt, je še posebej ob pomladnem soncu dih jemajoč. Ta sončna vinorodna pokrajina med Alpami in Jadranom vam omogoča, da se sprostite, pozabite na težave in ob svežem zraku stopite novim odkritjem naproti.

Izlet začnite na razglednem stolpu v Gonjačah, ki bo pred vami razkril lepote celotne pokrajine. S svojim mobilnim telefonom boste brez težav posneli prečudovite fotografije, ki bodo kot nalašč za objavo na Instagramu. Ne pozabite obiskati tudi Gradu Dobrovo, vasice Šmartno ter Vile Vipolže, kjer boste lahko na vsakem koraku naredili všečne fotografije za deljenje s prijatelji. Sprehodite se ob naravnem spomeniku, ki ga je izoblikoval potok Kožbanjšček. Gre za korita z naravnim mostom Krčnik, ki vas ne bodo pustila ravnodušnih.

Blejski vintgar. Foto: Shutterstock

V bližini opevano prekrasnega Blejskega jezera, k obisku katerega vabijo tudi znani tuji mediji, k ogledu kliče še en čudež narave, Blejski vintgar. Na robu Triglavskega narodnega parka si svojo pot skozi 250 metrov globoko sotesko reže reka Radovna. Uživajte v neokrnjeni naravi in prečudovitih, dih jemajočih razgledih. Na 1.600 metrih dolgi poti boste našli kar nekaj lokacij za nepozabne fotografije.

Še posebej poleti, ko so mestna središča vroča in zatohla, Posočje izstopa s svojo svežino in zelenjem. Čeprav je od prestolnice oddaljeno le nekaj kilometrov zračne linije, daje občutek, da ste se znašli v popolnoma drugem podnebju. Poleg številnih izletniških idej, ki jih obiskovalcem ponuja Severna Primorska, je odlična točka za obisk Šunkov vodni gaj, ki na vas čaka v dolini Lepene. Smaragdna reka Soča se v gaju zliva po skalah, ob čemer ustvarja prečudovite slapove, ki niso prelepi le na videz, pač pa ustvarjajo tudi prijetno in pomirjujoče vodno šumenje, ki vas bo opomnilo na edinstvenost narave in vas poneslo stran od hitrega tempa življenja. Dolina vam ponuja tudi daljšo ali krajšo različico bližnje popotniške poti.

Ribniško jezero na Pohorju. Foto: Getty Images

Ste že bili na Ribniškem jezeru na Pohorju? Čeprav se imenuje jezero, gre pravzaprav za visoko šotno barje. To je še eden izmed biserov narave, kjer boste lahko že z mobilnim telefonom posneli čudovite fotografije ter jih tako nemudoma delili s prijatelji. Izlet lahko od jezera nadaljujete tudi v gore in se povzpnete do Ribniške koče na Ribniškem vrhu na 1.537 metrih nadmorske višine in velja za enega najvišjih vrhov Pohorja, kjer se bo pred vami odprl razgled na celotno Pohorje in del Štajerske.

Razgled z gradu Socerb na Tržaški zaliv. Foto: Bor Slana

Izjemen razgled pa vam bo pričaral tudi obisk gradu Socerb, ki stoji na 30 metrov visoki pečini nad istoimenskim naseljem. Tržaški zaliv bo pred vami zasijal, kot bi bil na dosegu roke. Ogledate si lahko ruševine gradu, od koder nad obalo vodi čudovita sprehajalna pot. Izlet lahko dopolnite še z obiskom edine podzemne cerkve v Sloveniji v Sveti jami. Še zanimivost, v bližini gradu Socerb, natančneje pri Kozini, so odkrili nahajališče fosilnih ostankov dinozavrov, ki so živeli v obdobju krede.

Čas je za aktivnosti na prostem

Zimske športne aktivnosti na prostem, kot je na primer smučanje, so lahko razmeroma drage. Prav tako so plačilno pogojene tudi vse notranje aktivnosti, medtem ko je sicer brezplačno športno udejstvovanje na prostem pozimi zaradi nizkih temperatur ponavadi manj priljubljeno. Tako se spomladi odpira pravcata paleta novih možnosti za zelo različne aktivnosti na prostem. Lepše vreme in tople temperature vabijo na svež zrak. Poskrbite, da boste na naraven način dobili dovolj sončne svetlobe in s tem vitamina D. Zadostoval bo že daljši sprehod po kateri izmed zgoraj naštetih destinacij. Hvaležno vam bo vaše telo, čudoviti razgledi pa bodo blagodejno vplivali tudi na vaš um.