Britanski premier podpira digitalni davek kljub močnemu ameriškemu nasprotovanju

Digitalna podjetja morajo poskrbeti za bolj pošteno prispevanje, je med drugim povedal Johnson, ki opozarja na veliko nesorazmerje med ogromni prihodki tehnoloških podjetij v njegovi državi in davki, ki jih te multinacionalke prispevajo v tamkajšnjo državno blagajno. "To je treba urediti," je še povedal.

Njegova napoved prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil, da bo kaznoval Francijo, ki je podoben ukrep že sprejela. Če bo ta davek sprejet, bi lahko otoški blagajni že v prvem letu prinesel več kot pol milijarde evrov.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ukrepe proti Franciji, ta želi obdavčiti prihodke multinacionalk, ustvarjene na francoskem trgu. Foto: Reuters

Žrtvi bosta tudi francoski sir in šampanjec v ZDA

Davki, ki bodo prizadeli predvsem velikane, kot so Google, Facebook in Amazon, nikakor niso pogodu Združenim državam Amerike. Franciji, ki se je že odločila za tovrsten davek, je ameriški predsednik Donald Trump že napovedal nove davke, in to kar do sto odstotkov na širok razpon francoskih izdelkov, ki jih v vrednosti skoraj 2,2 milijarde evrov izvažajo v ZDA.

Ameriška vlada je ob tem jasno dala vedeti, da bodo podobni ukrepi lahko doleteli vse države, ki bi se odločile za podoben digitalni davek.

Izvoz francoskega sira in šampanjca bi lahko postal stranska škoda spopada med evropskimi državami in ZDA o razlikah v razumevanju upravičenosti digitalnega davka.

Nekaterim se zdi predolgo čakati evropsko rešitev

Evropska unija išče enotno rešitev za zelo velik davčni izpad, ki ji ga multinacionalke ustvarijo s tem, da svoje prihodke od prodaje preusmerijo v podružnice, registrirane v davčno ugodnejših državah in jurisdikcijah.

Medtem pa nekatere države, kot so Francija, Češka in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, ne želijo več čakati in uvajajo svoje lastne začasne rešitve.

Francozi in Čehi že sprejeli digitalni davek

Francija je sprejela triodstotni davek, tega morajo plačati vsa digitalna podjetja, ki letno ustvarijo več kot 750 milijonov evrov prihodkov po vsem svetu in hkrati vsaj 25 milijonov evrov v Franciji. Davek se bo obračunal retroaktivno do začetka leta 2019 in bi lahko že letos francoski državi prinesel dodatnih 400 milijonov evrov.

Na Češkem bodo zavezanci za ta davek podjetja, ki ustvarijo najmanj 750 milijonov evrov letnega skupnega prihodka in sto milijonov čeških kron (3,9 milijona evrov) letnega prometa na češkem trgu ter imajo doseg od najmanj 200 tisoč uporabnikov. V tem primeru bo davek sedemodstoten.