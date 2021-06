Big Bang z enotno prodajno platformo briše meje med fizičnim in digitalnim svetom

Oglasno sporočilo

S popolnoma prenovljeno trgovino v ljubljanskem BTC Big Bang vstopa v novo strateško obdobje, ki ga bo zaznamovala izgradnja enotne prodajne platforme in brisanje meje med fizično in internetno prodajo. Nakupovalne navade so se v zadnjem letu nepovratno spremenile, kupec, njegove potrebe in življenjski slog pa so vstopili v ospredje.

"V času epidemije smo bili zaprti kar 13 tednov, ključno vlogo v tem času pa so prevzele spletna prodaja in izvedba spletnih naročil ter podpora kupcem, ki smo jih temeljito prenovili in nadgradili. Strateški projekti so dobili pospešek, delo v okviru številnih projektov digitalizacije pa se je izkazalo za ključno. Vzpostavili smo nove kategorije e-mobilnost, šport in zdravje, pospešeno pa smo razvijali tudi nove storitve ter kot prvi trgovec pri nas uvedli videosvetovanje in prodajo. Kot prvi pa smo svojim kupcem ponudili tudi dostavo v največ treh urah za izdelke, naročene po spletu. Prenove trgovin potekajo že od leta 2019. Do danes smo prenovili že sedem trgovin. V prejšnjem letu pa smo odprli tudi dve novi trgovini," je povedal Uroš Mesojedec, glavni izvršni direktor Big Banga.

V Big Bangu so prepričani, da prihodnost trgovine povezuje virtualni in realni svet ter da morajo biti tam, kjer jih kupec potrebuje. To pa je bil tudi razlog za popolno prenovo njihove glavne trgovine v Ljubljani, v kateri se zdaj predstavljajo najpomembnejše in najbolj "vroče" blagovne znamke in izdelki iz sveta tehnologije in potrošniške elektronike.

"Prenova Big Bang Mege v ljubljanskem BTC temelji na predstavitvi najnovejših tehnologij in izvrstni uporabniški izkušnji tudi za najzahtevnejše kupce. Izkustvene točke Big Banga in naših dobaviteljev omogočajo ustvarjanje relevantnih vsebin tako za kupce v trgovini kot na spletu. Ponosni smo, da je osnova prenovljene trgovine digitalna, saj smo uvedli veliko rešitev, s katerimi smo pohitrili in poenostavili proces nakupa za naše kupce. Police v trgovini pa se ne končajo v fizičnem svetu, ampak so povezane z digitalnim in trgovina ponuja vse, kar ponujamo na spletu," je še dodal Uroš Mesojedec.

Spletna prodaja je v lanskem letu dosegla rekordne vrednosti in se je v primerjavi z letom 2019 zvišala za kar 2,5-krat. Vendar pa rekordna spletna prodaja ni mogla nadoknaditi izpada prodaje zaradi večtedenskega zaprtja nenujnih trgovin. Skupni prihodki Big Bang so se v letu 2020 tako znižali. Rezultati so bili glede na razmere nad pričakovanji, vendar niso primerljivi z letom 2019. V teku lanskega leta je namreč prišlo do oddelitve distribucijskega dela na novo podjetje Big Partner, ki je prevzelo tudi skrb za blagovne znamke Beko, Asko, JBL, Harman Kardon, TCL in druge. Z oddelitvijo distribucijskega dela sta obe podjetji dobili še več priložnosti za razvoj celotnega potenciala na trgu.

V novi strategiji do leta 2025 Big Bang načrtuje krepitev položaja na trgu in nadaljnjo rast poslovanja, ki bo v pomembnem delu temeljila na poznavanju uporabnika z nadgradnjo Kluba Big Bang, in na rasti prodaje na spletu. V skladu z novo strategijo naj bi letni prihodki Big Bang leta 2025 znašali 110,2 milijona evrov. Strategija temelji na nadaljnjem izboljševanju nakupnega cikla kupcev in gradnji enotne prodajne platforme, aktivnosti pa združuje v tri glavne sklope: še več UAU izbire, enovit personaliziran stik po vseh kanalih ter UAU uporabniška izkušnja in storitve.

