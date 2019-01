Apple in Samsung: ostra tekmeca sta lahko tudi (vedno večja) zaveznika

Apple in Samsung sta naznanila dogovor o sodelovanju, ki bi bil še pred kratkim (ali morda še celo zdaj) videti nemogoč.

Podjetji, ki sta velika tekmeca predvsem na področju pametnih telefonov, bosta sodelovali tako, da bo Apple na Samsungovih pametnih televizorjih ponujal filme in televizijske oddaje prek svoje storitve iTunes.

Dogovor zajema tudi podporo za funkcionalnost AirPlay, kar bo uporabnikom Applovih pametnih telefonov iPhone omogočila predvajanje pretočnih videovsebin s telefona na Samsungov pametni televizor.

Applova prodaja izdelkov razočarala, storitev pa poletela v višave

Z Applovega vidika ta odločitev ni nerazumljiva. Medtem ko prihodki od prodaje naprav upadajo tudi pri Applu (kar potrjujejo njihovi najnovejši prodajni rezultati), se Apple želi (vsaj delno) preusmeriti v tehnološko in medijsko storitveno podjetje.

Kmalu za tem, ko je prejšnji teden Apple razočaral z objavo, da prodaja iPhonov v zadnjem lanskem trimesečju, ki vključuje tudi decembrsko predpraznično nakupovalno mrzlico, ni dosegla pričakovanj, se je lahko pohvalil s tem, da so prihodki od prodaje njihovih storitev v tem obdobju dosegli rekordno visoko vrednost: kar 9,4 milijarde evrov.

Sovražnika sta hkrati tudi partnerja (kakor se vzame)

Šele junija 2018 sta po sedemletnem dokazovanju na sodiščih (in milijonih, ki jih je Apple ob tem izboril) družbi s poravnavo zakopali bojno sekiro zaradi Applovih obtožb, da Samsung krši njihove patente in da, kot so zatrjevali, kopira njihove pametne telefone iPhone.

To niti ni edino, o čemer se Apple in Samsung ne strinjata in pri čemer tekmujeta, a sta obenem tudi poslovno kar tesno povezana. Apple namreč nekatere komponente, vključno s procesorji in z zasloni za najdražje najnovejše iPhone, nabavlja prav – pri Samungu!

Apple si je sicer zadnjih nekaj let prizadeval, da bi razvil lastne tehnologije zaslonov, procesorjev in vsega, kar zanje izdeluje Samsung, a bo z upadajočimi prihodki od prodaje naprav tovrstna motivacija zagotovo opešala.

"Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj"

Odnos dveh velikanov, v katerem je veliko vroče krvi in hkrati veliko sodelovanja, morda le ima več smisla, kot se to zdi na prvi pogled.

Nekdanji direktor v Applovem oddelku za trženje Michael Gartenbeg je za poslovni medij Bloomberg povedal: "Tako Apple in Samsung bi morala biti bolj zaskrbljena zaradi drugih kot pa drug zaradi drugega. Drugače povedano, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj."

Partnerstvo s Samsungom na področju pametnih televizorjev bi lahko pomenilo, da se Apple morda ne ogreva več za zamisel, da bo razvil svoj lastni televizor.

Kozarec ledene vode za nekoga v peklu

Apple je svoje storitve iTunes pred nekaj tedni odprl tudi za Amazon Echo, že leta 2015, ko je zaživel pretočni video v storitvi iTunes, pa so pripravili in objavili tudi različico za Googlov operacijski sistem Android, ki je neposreden tekmec Applovemu operacijskemu sistemu iOS.

Ko pa je leta 2003 Apple omogočil iTunes osebnim računalnikom z Microsoftovim operacijskim sistemom Windows, je soustanovitelj Appla Steve Jobs to opisal kot "dajanje kozarca ledene vode nekomu v peklu".

iTunes potrebuje čim prej čim večji (potencialni) doseg

Apple s svojimi vsebinskimi storitvami neposredno tekmuje z Netflixom in Amazonovo storitvijo Prime, ki se s tovrstnim poslovanjem ukvarjata že več let. Apple mora zato čim hitreje doseči čim večji krog morebitnih uporabnikov.

Samsung je gotovo odlična izbira za Apple, kajti statistike kažejo, da je bil vsak tretji lani prodani pametni televizor prav Samsungov. Južnokorejcem tako preostali lahko le od daleč gledajo v hrbet.

Uporabniki bodočih Samsungovih pametnih televizorjev pa bodo lahko dostopali do vsebin iTunes brez dodatnega vmesnika, za katerega morajo teh vsebin željni uporabniki zdajšnjih pametnih televizorjev dodatno poskrbeti.