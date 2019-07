Apple bi kupil Intelovo enoto za 5G-modeme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začelo se je aprila, ko je Apple morda nekoliko presenetljivo s poravnavo končal sodni spor s proizvajalcem Qualcomm in sklenil ponovno uporabljati Qualcommove modeme v svojih pametnih telefonih.

Bloomberg je takrat v enem od svojih poročil dejal, da se je Apple odločil za spravo s Qualcommom, ker je presodil, da mu Intel ne more pravočasno zagotoviti 5G-modemov za njegove iPhone v skladu z Applovo načrtovano časovnico za nove modele s podporo omrežjem 5G. S tega vidika dogovor med Applom in Qualcommom niti ni zelo nepričakovan ne glede na še vedno nastajajočo zgodovino hudih in dolgotrajnih pravnih sporov.

Qualcomm je eden od glavnih dobaviteljev za modeme v pametnih telefonih – Apple se mu je aprila vrnil po obdobju mnogih sporov glede intelektualne lastnine. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri 5G-modemih je za Intel od nekdaj obstajal samo Apple

Ta dogovor je bil neposreden udarec za Intel, natančneje njihovo enoto za 5G-modeme. "Če Apple ni naša stranka, preprosto ne vidimo več poti naprej," je takrat dejal glavni izvršni direktor družbe Intel Bob Swan.

Do aprilske sprave med Applom in Qualcommom je bil Intel ekskluzivni zunanji dobavitelj modemov za vse lanske modele Applovih pametnih telefonov iPhone. Pravzaprav je Apple od nekdaj edini veliki kupec Intelovih modemov za pametne telefone, saj praktično vsi ostali pametni telefoni, predvsem tisti z operacijskim sistemom Android, uporabljajo Qualcommove modeme ali tiste, ki so jih razvili sami.

Applov nakup Intelove enote za 5G-modeme je lahko pomemben korak pri zagotavljanju še večje Applove neodvisnosti od drugih dobaviteljev. Foto: Apple

Pravzaprav jih pri Applu zanima (samo) Intelovo znanje

Samo nekaj mesecev pozneje se, kot poroča Wall Street Journal, obeta nov preobrat: opuščeno Intelovo enoto za 5G-modeme in vse pripadajoče patente naj bi Apple odkupil že v naslednjih dneh.

Intel je namreč takoj aprila začel iskati kupca za svoje poslovanje s 5G-modemi, glede na razmere pa je Apple pravzaprav najbolj smiselna možnost.

Z znanjem, ki bi ga Apple dobil z nakupom Intelove enote za 5G-modeme, bi lahko še okrepil razvoj lastnih modemov. Apple si namreč zelo želi ustvariti polno neodvisnost od drugih dobaviteljev – ne le zato, ker so vajeni prevlade in ekskluzivnosti, temveč tudi zato, ker ima takšna neodvisnost strateško in poslovno utemeljitev.