Ameriški demokrati bi Facebooku preprečili vstop v svet financ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog zakona, ki so ga poslanci ameriškega kongresa iz vrst demokratov poimenovali "obdrži velika tehnološka podjetja stran od financ", predvideva izrecno prepoved opravljanja bančnega poslovanja vsem velikim tehnološkim platformam.

Če bo ta zakonski predlog sprejet, bi to gotovo zelo zavrlo Facebookova prizadevanja v svetu kriptovalut, natančneje njihove načrte za lastno kriptovaluto Libra.

Facebookovi direktorji že hodijo v Washington

Omenjeni predlog demokratskih poslancev sicer še ni uradno vložen v parlamentarni postopek, a je že sprožil veliko zanimanja.

Celo toliko, da so se predstavniki Facebooka že udeležili ene od sej odbora za bančništvo spodnjega doma ameriškega kongresa, arhitekt Facebookove kriptovalute Libra David Marcus pa bo te dni prav tako večkrat na sejah kongresnih odborov v Washingtonu.

Kaj pravi predlog zakona?

"Velika tehnološka platforma ne sme biti finančna ustanova niti ne sme biti povezana s komerkoli, ki je finančna ustanova," je zapisano v predlogu zakona.

Velika tehnološka platforma pa je opredeljena kot tehnološko podjetje s svetovnim letnim prihodkom 25 milijard ameriških dolarjev (22,4 milijarde evrov) ali več, katere prevladujoče poslovanje je javnosti ponujati spletno trgovanje, izmenjavo ali povezovanje.

Ni povsem jasno, kaj bi sprejem takega zakona pomenil za uveljavljena fintech-podjetja, kot je PayPal, če bodo dosegli takšne prihodke, a ni nobenega dvoma, da bi tak zakon gotovo vplival na Facebook in njegovo kriptovaluto Libra, so med drugim razmišljali na tehnološkem portalu The Verge.

Ameriški finančni minister Steve Mnuchin je resno zaskrbljen, da bi Facebookova načrtovana kriptovaluta Libra lahko bolj koristila kriminalcem kot zakonitim uporabnikom. Foto: Reuters

Komu bi Libra najbolj koristila?

Ni malo pravnikov in politikov, ki so glede Facebookovih načrtov o kriptovaluti Libra zadržanega ali celo odklonilnega mnenja. Ameriški finančni minister Steve Mnuchin je izrazil zaskrbljenost, da bi Libra bolj koristila kriminalcem kot zakonitim uporabnikom.

"Finančno ministrstvo izraža zelo resno zaskrbljenost glede tega, da bi kriptovaluto Libra lahko izrabili za pranje denarje in financiranje terorizma. Ne bomo dovolili ponudnikom digitalnih sredstev, da bodo delovali v sencah," je med drugim povedal Mnuchin.