Amazon svetoval ameriški vladi pri portalu, s katerim bi služil milijarde

Ena izmed vodilnih v Amazonu je zasebno svetovala ameriški vladi pri ustanovitvi spletnega portala za e-poslovanje, ki je za tehnološko podjetje vreden milijarde. Na to kaže elektronska pošta, ki prikazuje, kako je omenjeno tehnološko podjetje poskušalo pridobiti vpliv in možnost sooblikovanja donosnih vladnih pogodb.

Lobiranje Amazonovih zaposlenih iz ozadja prikazuje, kako je podjetje potihoma pridobilo vpliven položaj v zvezni vladi. Ena od vodilnih v Amazonu, ki je bila v vladi zaposlena v času Obamove administracije, je namreč zasebno svetovala zdajšnji Trumpovi administraciji pri uvedbi novega portala za e-poslovanje. To bi podjetju ustvarilo milijarde zaslužka in mu zagotovilo prevladujočo vlogo pri vseh nakupih ameriške vlade, od sponk za papir do pisarniških stolov.

Sporočila, ki jih je pridobil Guardian, prikazujejo komunikacijo med Amazonovo vodilno, Anne Rung, in glavno uradnico Urada splošnih služb (GSA) Mary Davie.

Dopisovali sta si o pristopu, ki bi ga morala ameriška vlada ubrati pri oblikovanju portala, in to še preden bi zakonodaja, ki ta portal predvideva in je kritikom poznana tudi pod imenom "amandma Amazon", stopila v veljavo konec lanskega leta.

Ameriški predsednik Donald Trump s svojimi zapisi na tviterju pogosto napada ustanovitelja Amazona in lastnika Washington Posta Jeffa Bezosa. Foto: Reuters

Čeprav se zdi, da Amazon in Trumpova administracija nimata najboljšega odnosa – na to nakazujejo predsednikovi zapisi na Twitterju, s katerimi pogosto napada ustanovitelja Amazona in lastnika Washington Posta Jeffa Bezosa – lobiranje Amazonovih uslužbencev v ozadju prikazuje, kako je podjetje tiho pridobilo pomemben vpliv v zvezni vladi.

Preden se je Anne Rung pridružila Amazonu, je bila uradnica Obamove administracije, zadolžena za preoblikovanje politike vladnih javnih naročil. Komunikacija med njo in Daviejevo ponuja nov vpogled v to, kako je Amazon uporabil ključne vladne uradnike, ki jih zdaj zaposluje neposredno ali kot svetovalce, za pridobitev vpliva in možnosti oblikovanja donosnih vladnih pogodb.

Za zdaj še ni določeno, katera podjetja bodo ustvarila nov spletni portal, vendar bo po pričakovanjih glavno vlogo prevzel prav Amazon, kar mu bo prineslo glavno besedo na trgu javnih naročil komercialnih izdelkov, ki je vreden okoli 46,4 milijarde evrov.

Podjetje ima z vlado že sklenjene pomembne pogodbe za storitve

Amazon je hkrati tudi vodilni ponudnik računalništva v oblaku v ločeni, okoli devet milijard evrov vredni pogodbi za Pentagon. Pri tako imenovani pogodbi Jedi gre za prenos podatkov obrambnega ministrstva v komercialno voden sistem računalništva v oblaku.

Amazon sicer že upravlja storitve v oblaku za celotno ameriško obveščevalno skupnost, ki vključuje tudi pogodbo z CIA in pri kateri Amazon zagotavlja, da lahko zaščiti tudi najbolj tajne podatke v oblaku, popolnoma ločenem od javnega interneta.

Pridobitev tolikšne moči v obrambnih in obveščevalnih službah pripisujejo zaposlitvi Svetena Spana, nekdanjega brigadirnega generala v letalstvu, ki ga je podjetje zaposlilo leta 2011.

Lani je Amazon podpisal tudi pogodbo v vrednosti malo manj kot pet milijard evrov, s katero je postal glavni dobavitelj materiala, vključno s pisarniškimi potrebščinami in knjigami, za več deset tisoč ameriških lokalnih oblasti in občin.

Amazon s svojimi storitvami že oskrbuje tako obrambno ministrstvo kot obveščevalne službe, ter z izdelki oskrbuje več deset tisoč občin in lokalnih oblasti po ZDA. Foto: Reuters

"Amazon želi postati posrednik med vlado in vsemi drugimi ponudniki"

Podjetje se je osredotočilo na Washington kot na svojo najbolj donosno stranko, kar izraža tudi odločitev, ki so jo sprejeli v začetku leta, ko so okolico Arlingtona v Virgini, poleg Long Islanda v New Yorku, izbrali za enega od svojih dveh novih ameriških sedežev.

"Amazon želi postati posrednik med vsemi vladnimi kupci in vsemi podjetji, ki želijo biti vladni ponudniki, kar je izredno močna in donosna pozicija," je komentirala Stacy Mitchell, ena od vodilnih na Inštitutu za lokalno samozadostnost, skupini, ki podpira lokalno podjetništvo.

Amazon ni želel komentirati tega, koliko njihovih trenutnih poslov je povezanih z zvezno vlado.

Rungova bi lahko s sporočili kršila tudi zakon

Preden se je 1. novembra 2016 Rungova zaposlila v Amazonu, je bila glavna uradnica za nabavo v času Obamove administracije. V Amazonu se je pridružila poslovni enoti in se osredotočila na širitev pogodbenih poslov z vlado.

Sporočila, ki jih je Guardian pridobil s poizvedbo na podlagi Zakona o prostem dostopu do informacij (FOIA), prikazujejo, da je Rungova v manj kot enem letu od zaposlitve v Amazonu prišla v stik z Daviejevo, najvišjo uradnico GSA. Z njo se je želela srečati in ji dejala, da bi bilo to zelo smiselno. V sporočilih je zapisala, da ima nekaj idej o tem, kako bi morala vlada pristopiti k zadevi, a da se želi prej posvetovati z njo, da bi se dobro pripravila za srečanje, ki sta ga načrtovali.

Tema njunega srečanja je bila prav to, kako bi morala vlada oblikovati nov spletni portal za naročanje, pogovori o tem pa so potekali v času, ko zakonodaja, ki je formalno narekovala oblikovanje portala, še ni bila sprejeta ali podpisana.

Zvezni zakon sicer predvideva, da mora preteči obdobje enega leta, preden bi lahko nekdanji visoki vladni uradniki delali na projektih, pri katerih so sodelovali znotraj vlade. Ni jasno, ali bi sporočila Rungove lahko pomenila kršitev tega zakona, saj ni znano, na čem natančno je delala preden je zapustila vlado.

Ameriška vlada in Amazon si morda izmenjujeta več, kot le naročila in pakete. Foto: Reuters

Med sporočili, ki sta si jih izmenjevali - Rungova je pri tem uporabljala tudi svoj zasebni Hotmail račun - je kasneje Diviejeva Rungovo spraševala po predlogih za morebitne "izjemne" kandidate, ki bi lahko zasedli vladni položaj, Rungova pa je (tudi z zasebnega e-naslova) Daviejevo spraševala, ali pozna koga, ki bi v enoti Amazon Business lahko vodil posle, povezane z zvezno vlado.

Družba Amazon Guardianu ni želela komentirati podrobnosti. Dejali so, da je Rungova delovala v skladu z vsemi etičnimi pravili Bele hiše. Dodali so, da je sodelovala pri stalnih pogovorih z GSA in da so odobravali preoblikovanje pogovorov o spletnih portalih.

GSA: "Vsa podjetja obravnavamo enakovredno"

GSA je v izjavi za Guardian dejal, da so se v letih 2017 in 2018 sestali s 35 podjetji, da bi razpravlljali o obstoječih komercialnih zmogljivostih in izvedbah tržnih raziskav" v povezavi s platformami za e-poslovanje.

"Nobeno od podjetij ni pridobilo prednosti. Nasprotno, vsa podjetja, ki izražajo zanimanje za program komercialnih platform, so obravnavana enakovredno," so v izjavi dejali na GSA in dodali, da ne morejo špekulirati o tem, katera podjetja bodo sodelovala pri preizkusu koncepta, dokler ne bodo prejeli in ovrednotili vseh predlogov.

GSA zanika, da bi katero od podjetij imelo prednosti pri obravnavi. Amazon pravi, da je Rungova spoštovala etična načela Bele hiše. Foto: Reuters

Številni sprejeti ukrepi v prid Amazonu

Lisa Gilbert, podpredsednica za zakonodajne zadeve pri društvu za pravice potrošnikov Public Citizen, je dejala, da čeprav ne verjame, da je šlo pri sodelovanju Rungove in Daviejeve za kršitev zakona, ji je "neprijetno" ob misli, da nekdanji vladni uslužbenci svoje pretekle izkušnje in poznavanje dela znotraj vlade uporabljajo za svojo korporativno prednost.

"V pogovorih z interesnimi skupinami, na katere bo vplivala zakonodaja, ni nič posebno spornega. Kar nas zelo skrbi, je to, da imajo določeni deležniki v podjetjih poseben dostop, ki ga drugi deležniki, kot so na primer javne interesne skupine, ne dobijo," je dejala Gilbertova.

Mitchellova, zagovornica manjših podjetij, je dejala, da e-pošta Rungove prikazujejo odnos z vlado in notranje povezave, ki jih druga konkurenčna podjetja nimajo. Po njenem mnenju prikazuje, kako je bila vladna infrastruktura oblikovana tudi s pomočjo Amazona, kar jim daje veliko prednost. Ob tem pa je opozorila še, da zvezna vlada in uprava sprejemata številne ukrepe, ki še dodatno pomagajo Amazonu – od portala za e-poslovanje, do pogodbe Jedi in davčne zakonodaje.