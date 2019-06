Ali vaš otrok pametno ravna s pametnim telefonom?

Oglasno sporočilo

Če imate otroka, ki uporablja mobilnik, si ga verjetno želite obvarovati pred skritimi pastmi na internetu, sebe pa pred nepredvidenimi stroški, ki lahko nastanejo ob uporabi telefona brez nadzora. Zato poskrbite, da bo vaš otrok pametno ravnal s svojo pametno napravo, pri tem pa imejte v mislih naslednje tri napotke:

1. Pogovorite se o varni rabi mobilnega telefona

Otroci imajo pogosto premalo veščin in znanja, da bi se lahko varno soočali s številnimi tveganji, ki na njih prežijo na spletu. Strokovnjaki so enotni, da je naloga staršev otroke pripraviti na ustrezno rabo mobilnih telefonov in jih naučiti odgovornosti ter previdnosti pri komunikaciji. Pri tem jasno postavite smernice in omejitve glede uporabe telefona ter poskrbite, da jih bodo otroci upoštevali.

Poskrbite, da bo vaš otrok pametno ravnal s svojo pametno napravo.

2. Nenadzorovani stroški

Ena izmed neprijetnih posledic, ko otroci uporabljajo mobilnik brez nadzora, je lahko položnica konec meseca. Da bi se izognili nepredvidenim stroškom, številni starši za otroke izberejo predplačniške pakete, ki pa navadno niso prilagojeni potrebam otroka, niso poceni, hkrati pa od vas terjajo še enkratno plačilo telefona. Razmislite o ponudbi, ki bo vašim najmlajšim nudila, kar potrebujejo, hkrati pa jim omogočala varno in brezskrbno komunikacijo.

3. VEČ IMAM

Na trgu je nova mobilna ponudba za otroke, stare med 6 in 15 leti, ob kateri bodo najmlajši uporabniki mobilnih telefonov popolnoma varni, vi pa brez skrbi. Telemachova ponudba VEČ IMAM že za skromnih 10 evrov na mesec nudi 15 GB prenosa podatkov doma in 4,3 GB v gostovanju v EU. Poleg tega omogoča tudi neomejene klice v omrežju Telemach, neomejena sporočila doma in v gostovanju ter neomejeno uporabo brezplačnih WiFi-omrežij UNIFI in UNIFI TRAVEL. Da bo lahko vaš otrok brez dodatnih stroškov surfal na najbolj priljubljenih telefonih, so pri Telemachu pripravili še privlačno ponudbo mobilnikov.

Ponudba VEČ IMAM že za 10 EUR na mesec prinaša 15 GB prenosa podatkov in neomejena sporočila.

Z mislijo na otroke je najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji začel z družbeno odgovornim projektom Varni na spletu, varni v svetu. V sklopu projekta Telemach na osnovnih šolah po Sloveniji izvaja interaktivne delavnice varne rabe interneta za učence predmetne stopnje. Pasti interneta prežijo na vse generacije, pri Telemachu pa so prepričani, da ima zgodnje opozarjanje na problematiko na spletu zato še toliko večji pomen.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach.