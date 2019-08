Ali sploh veste, kaj je Facebook počel z vašimi pogovori?

Več kot sto pogodbenih izvajalcev je za Facebook pripravljalo prepise pogovorov, ki so jih uporabniki opravili prek njihovih storitev. Facebook dejanja ni zanikal, a zatrjuje, da je za to imel privolitev uporabnikov aplikacije Messenger in da tega ne počne več.

Facebook je pojasnil, da je namen pridobivanja teh gradiv izključno razvojne narave, natančneje za izboljšanje orodij umetne inteligence za razpoznavo in tolmačenje sporočil. Primerjali so namreč, ali Facebookova orodja umetne inteligence pravilno razpoznavajo pogovore.

Pogodbeniki naj ne bi vedeli, od kod izvirajo pogovori in za kakšne namene pripravljajo te prepise.

Facebook ni prvi

Podobna orodja umetne inteligence za razpoznavanje in obdelavo govora v svojih digitalnih pomočnikih razvijajo tudi Amazon (Alexa), Apple (Siri) in Google (Google Assistant), ki so prav tako uporabljali podobne tehnike za izpopolnjevanje teh orodij.

Vsi zatrjujejo, da so to počeli z dovoljenjem uporabnikov. Apple in Google sta to prakso opustila, Amazon pa je ponudil možnost preprečevanja tovrstnega zajema pogovorov.

Foto: Reuters

Milijardna poravnava

Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg je celo na zasliševanju pred kongresom zatrjeval, da ne zbirajo zvočnih posnetkov svojih uporabnikov. Prav tako uporabnikom, ki so dali dovoljenje za zajem zvočnih posnetkov, niso razkrili, da te posnetke lahko obdelujejo tudi druga podjetja.

Sicer pa to ni prva Facebookova afera, v kateri mu očitajo kršitve zasebnosti uporabnikov. Pred le nekaj dnevi se je Facebook poravnal z ameriškimi oblastmi, potem ko so te opravile presojo njegovih pravil in praks glede varovanja zasebnosti. Znesek pet milijard ameriških dolarjev (dobrih 4,5 milijarde evrov) so poravnavali brez pomislekov, saj to predstavlja le delček njihovih letnih prihodkov.