Ali je vaša tehnološka ideja tako dobra, da si jo v Las Vegasu zasluži videti ves svet?

Zmagovalec tekmovanja Idea Knockout 2020 bo lahko svojo idejo brezplačno predstavil na največjem svetovnem sejmu novih tehnologij CES v Las Vegasu. Tekmovanje je odprto za posameznike, zagonska podjetja in neformalne skupine iz celotne jadranske regije, nagrada pa zajema dve povratni letalski vozovnici v Las Vegas ter namestitev s šestimi prenočitvami in razstavni prostor Eureka Park, ki je na sejmu CES rezerviran za najboljše svetovne start-upe.

Letošnje tekmovanje Idea Knockout bo že sedmo po vrsti, potekalo pa bo 30. septembra v inovacijskem inkubatorju HUB385 v Zagrebu. Status zagonskega podjetja ni pogoj za prijavo na tekmovanje, zadošča ideja v obliki programa, spletne storitve ali naprave, za katero že obstaja demonstracijska različica ali prototip.

Utrinek z lanskega tekmovanja Idea Knockout

Podrobnosti in pogoji tekmovanja so na spletni strani Idea Knockout, kjer tudi zbirajo prijave. Na tekmovanju, ki ga lahko ob upoštevanju morebitnih takrat veljavnih epidemioloških ukrepov obiščete brezplačno, bodo podelili nagrade tudi za tiste dobre ideje, ki so se zelo približale najvišji stopnici, organizatorji iz hrvaške računalniške revije Bug pa vsem udeležencem zagotavljajo tudi medijsko podporo, ki je izjemno pomembna za vsako dobro idejo na njeni poti do komercialne uresničitve.

Nagrada velja tudi, če pot januarja ne bi bila mogoča

Sodniki letošnjega tekmovanja bodo znani šele na samem tekmovanju, sicer pa bo tudi letos nadzor nad delom sodnikov opravilo veleposlaništvo ZDA v Zagrebu - trgovinski oddelki ameriških veleposlaništev namreč uradno zastopajo CES po svetu.

Naslednji CES bo potekal med 6. in 9. januarjem 2021, a če bi epidemiološke, prometne ali kakšne druge razmere višje sile onemogočile udeležbo zmagovalcev, jim nagrada velja za prvo naslednjo izvedljivo priložnost.

Predsednik ocenjevalne komisije Bojan Mušćet (Hrvatski Telekom) ter izvršni urednik revije Bug in glavni direktor Idea Knockout Dragan Petric

Izstrelitev med svetovne podjetniške zvezde

"Tekmovanje Idea Knockout je do zdaj že šestim dobrim idejam iz regije omogočilo izstrelitev med svetovne podjetniške zvezde," je povedal izvršni urednik revije Bug in glavni direktor tekmovanja Idea Knockout Dragan Petric.

"Noben start-up ne more računati na svetovni uspeh brez neposredne izkušnje z ameriškim trgom, zato bomo tudi letos, ko je zaradi pandemije covid-19 to morda videti kot misija nemogoče, najboljšemu tekmovalcu zagotovili to neprecenljivo izkušnjo stika z ameriškimi partnerji, naložbeniki in tehnološko sceno," je še povedal za Siol.net.