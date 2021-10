Ali bomo tudi službe po novem iskali prek Zooma?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem letu in pol so se tako delodajalci kot iskalci zaposlitve dodobra spoznali z Zoom aplikacijo, ki omogoča enostavno uporabo in dostopnost iz katerekoli lokacije. Aplikacija v primerjavi s srečanji v živo omogoča tudi anonimnost, ki je pri iskanju nove zaposlitve, predvsem pri tistih, ki so trenutno že zaposleni pri drugem delodajalcu, nadvse dobrodošla. Prav zaradi možnosti anonimiziranosti in dostopnosti iz kjerkoli so se pri karierno zaposlitvenem portalu Optius.com odločili, da tokratni ''on- line karierni sejem'' izpeljejo v tej obliki, torej preko Zooma.

Optius Karierni Meetup je preprosta in učinkovita oblika povezovanja med podjetji in iskalci zaposlitve, kateri iščejo nove sodelavce oziroma iskalci nove karierne izzive. Potekal bo 6. oktobra od 9. do 14. ure preko Zoom aplikacije. Ta omogoča, da se zainteresiran iskalec nove zaposlitve Kariernemu Meetupu pridruži iz praktično kjerkoli.

Karierni portal Optius bo v okviru Kariernega Meetupa omogočil, da se v enem dnevu predstavi pet uglednih delodajalcev iz različnih branž in regij. Vsak delodajalec bo imel na voljo eno uro, v kateri bo predstavil kakšna je njihova organizacijska kultura, delovno okolje, najnovejše projekte, vizijo za prihodnost ter trenutna prosta delovna mesta, ki jih želijo zapolniti. V primerjavi s klasičnimi zaposlitvenimi sejmi v Sloveniji pri Optiusu prvič organizirajo "karierni meetup z osebno noto", ki bo v enem dnevu omogočal predstavitev petih uglednih delodajalcev v bolj personalizirani obliki, pove Saša Boštjančič, direktorica kariernega portala Optius.com.

Ker pa gre za Meetup in ne bo šlo samo za klasično predstavitev podjetij, bodo predstavniki podjetij "v živo" preko chata na voljo za vsa vprašanja. Namen tega je, da se med delodajalci oziroma predstavniki podjetij in na drugi strani iskalci novih kariernih priložnosti razvije debata, ki bo nazorno orisala, kako delo v posameznem podjetju poteka in kaj od bodočih zaposlenih delodajalci pričakujejo.

Zakaj kot iskalec nove zaposlitve izkoristiti to priložnost?

- ker je to odlična priložnost za takojšen kontakt z dobrimi delodajalci,

- ker je to najhitrejši in inovativen način za lastno predstavitev delodajalcem,

- ker pogovor s predstavnikom podjetja ni zavezujoč,

- ker po končanem dogodku nimate nobenih obveznosti,

- ker je dogodek za obiskovalce popolnoma brezplačen in

- ker boste v eni uri izvedeli vse pomembne informacije o izbranem zaposlovalcu.

Brezplačne prijave so možne do vključno 5. oktobra 2021. Število mest je omejeno do 100.