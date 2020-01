Ali bomo po 31. januarju iz Londona telefonirali veliko dražje?

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske naj bi 31. januarja letos končno izstopilo iz Evropske unije. To pomeni, da tam ne bo več samodejno veljala evrotarifa, ki omogoča zelo ugodno gostovanje (predvsem) znotraj Evropske unije. Kaj to pomeni za slovenske uporabnike, ki se znajdejo na Otoku?

Evrotarifa je eden od paradnih uspehov Evropske komisije in njenih prizadevanj za vzpostavitev enotnega evropskega telekomunikacijskega trga.

Velja v vseh državah Evropske unije (razen v matični državi) in še na Norveškem, Islandiji in v Liechtensteinu ter gostujočim uporabnikom omogoča uporabo mobilnih storitev skoraj pod enakimi pogoji, kot jih imajo v domačem omrežju.

Kneževina Liechtenstein ni v Evropski uniji, a v njej vendarle velja evrotarifa. Foto: Getty Images

Kjer ni evrotarife, lahko hitro zaboli glava

Če torej ima uporabnik v svojem razmerju zakupljene enote pogovorov ali kakšne druge storitve, jih lahko enako uporablja v vseh državah evrotarife (količinske omejitve so le pri prenosu podatkov), če pa v domačem omrežju storitev plačuje, jo bo plačal enako tudi na območju evrotarife.

Vsak, ki potuje drugod po svetu, torej tudi v druge evropske države, kot so Albanija, Andora, San Marino, Švica in države nekdanje Jugoslavije z izjemo Hrvaške, dobro ve, da je tam mobilno gostovanje lahko izjemno drago – vsaka začeta minuta odhodnega pogovora je lahko krepko čez tri evre, en bori megabajt podatkovnega prenosa (ena sama fotografija z mobilnega telefona lahko "tehta" več megabajtov!) pa več kot deset evrov.

Mi k njim, oni k nam

Brexit odpira številna vprašanja, kaj se bo zgodilo po zgodovinskem izstopu ene članice iz Evropske unije.

Ne gre le za slovenske in druge obiskovalce Londona in drugih znamenitosti Otoka, temveč tudi za številne državljane Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu, a tudi Britance, ki potujejo po Evropi, počitnikujejo na Jadranu in v Sredozemlju ali imajo po Evropi svoje nepremičnine.

Ne gre le za slovenske in druge obiskovalce Londona in drugih znamenitosti Otoka, temveč tudi za številne državljane Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu. Foto: Srdjan Cvjetović

Britanski operaterji svoje uporabnike pomirjajo, za nas se ne zmenijo

Britanski mobilni operaterji so sicer že pred časom pohiteli pomiriti svoje uporabnike, da se za njih gostovanje v Evropi (vsaj na začetku) ne bo (bistveno) podražilo, toda nismo slišali nič o tem, ali se bo z brexitom spreminjala njihova cenovna politika do gostujočih uporabnikov.

Za pojasnila smo zato vprašali tri največje slovenske mobilne operaterje – Telekom Slovenije, A1 in Telemach – in nanj naslovili preprosto vprašanje: ali se za naše uporabnike, ki bodo v Združenem kraljestvu po 31. januarju, spremenijo cene gostovanja v tej državi?

Udeležba v evrotarifi je lahko tudi prostovoljna

Vsi trije slovenski mobilni operaterji so odgovorili zelo hitro in skoraj enako: čeprav je do odhoda Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije ostalo samo še deset dni, je še vedno veliko neznank, ki bi lahko vplivale na morebitno spremembo cen gostovanja ali ohranitev trenutnih pogojev za slovenske uporabnike v Združenem kraljestvu.

Ne gre le za to, ali bo, kot v primeru Islandije in Norveške, dosežen kak širši politični dogovor o udeležbi v evrotarifi – mnogo tega je odvisno od rezultatov pogajanja med Brusljem in Londonom o bodočih odnosih.

Največja neznanka – britanski mobilni operaterji

Evrotarifa namreč ne predpisuje samo najvišjih maloprodajnih cen, temveč tudi veleprodajne cene med operaterji, zato je verjetno največje vprašanje, na katero slovenski operaterji nimajo odgovora, kaj bodo (ali česar ne bodo) naredili britanski operaterji, če bodo dobili možnost, da prosto postavljajo cene za svoj del storitev gostovanja v svoji državi.

To zagotovo ni edino vprašanje, ki ga bodo imeli Evropejci na Otoku in Britanci v Evropski uniji, na katero 31. januarja ne bodo imeli odgovora. Ločitev Bruslja in Londona bo še nekaj časa odpirala vprašanja, ki do zdaj niso bila na dnevnem redu.