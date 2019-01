Adijo, dozdajšnji Messenger, novemu in drugačnemu se boste tokrat težko izognili

Ni se še poleglo ogorčenje uporabnikov nad spremembami mobilne aplikacije za Instagram, katere lastnik je Facebook, zdaj pa iz iste hiše prihaja tudi prenova mobilne aplikacije za hipno sporočanje Messenger.

Omejenemu številu uporabnikov je Facebook že konec lanskega septembra dostavil oblikovno prenovljeni Messenger, ki se ga je oprijelo ime Messenger 4, nekaterim izmed poskusnih zajčkov pa so sredi novembra (morda tudi zaradi velikega števila slabih odzivov) vendarle povrnili staro podobo.

Zdaj se je Facebook očitno dokončno odločil za množično dostavo vsem uporabnikom, o čemer smo se lahko prepričali na svojih mobilnih napravah, na podlagi poročanja svetovnih tehnoloških portalov in utripa na družbenih omrežjih.

You are right. Facebook apps are kind of idiotic, because of privacy issues and the kind. But you have to admit that at least this update was kinda cool, because it brings in more performance and a sleek new style that perfectly goes into the direction of intuitive and modern UI.