Nejasna smrt kontroverznega znanstvenika, ki je razvijal nova zdravila

Aaron Traywick razkazuje injekcijo z eksperimentalnim zdravilom, ki si ga je v nogo vbrizgal februarja letos. Je bil to vzrok njegove smrti? Foto: Facebook Live

Aarona Traywicka so za mrtvega razglasili v nedeljo, 29. aprila, potem ko je v wellness centru v ameriškem mestu Washington z obrazom navzdol več ur nepremično ležal v vodi v izolacijski komori, ki je namenjena sprostitvi s tem, da otopi vse človekove čute.

Ali je utonil ali umrl zaradi česa drugega, za zdaj še ni znano, a so se na spletu že pojavila špekulacije, da je bila Traywickova smrt najverjetneje povezana z njegovim poklicem.

Traywick je bil namreč tako imenovani bioheker, ukvarjal pa se je z razvojem eksperimentalnih zdravil, ki bi lahko izkoreninile genetske okvare in bolezni ter nevarne spolno prenosljive bolezni, kot sta aids in herpes.

Za razvoj novih zdravil so uporabljali lastna telesa

Posebnost podjetja Ascendance Biomedical, ki ga je Traywick ustanovil s podobno mislečimi posamezniki, je, da terapije, ki jih razvijajo v laboratoriju, preizkušajo na sebi oziroma na prostovoljcih, ki se javijo, ker nimajo več česa izgubiti. S tem procesom prihranijo ogromno denarja in časa, ki sta sicer potrebna za preizkušanje delovanja zdravil po uradni poti, a za to seveda tvegajo lastno zdravje.

Vizija Aarona Traywicka in podjetja Ascendance Biomedical je bila razviti učinkovita in poceni zdravila za genetske in druge nevarne bolezni, ki bi bila dostopna vsakemu. Foto: YouTube

Da so poskusni zajčki res oni sami, je Traywick dokazal v začetku letošnjega februarja, ko je na konferenci biohekerjev slekel hlače in si v stegno vbrizgal eksperimentalno zdravilo za herpes, s katerim se je okužil pred nekaj leti.

Mu je doma narejeno zdravilo razžvrkljalo možgane?

Le nekaj dni po kontroverzni potezi se je s Traywickom začelo dogajati nekaj nenavadnega.

Po prepiru s sodelavci naj bi se najprej zaklenil v laboratorij, nato pa povsem prekinil komunikacijo z njimi, je za medije povedal Tristan Roberts, še en bioheker, ki si je kot prvi prostovoljec podjetja Ascendance Biomedical oktobra lani vbrizgal njihovo cepivo proti razvoju aidsa.

Tristan Roberts (desno) tik pred vbrizgom zdravila, ki je del eksperimentalne genetske terapije proti razvoju aidsa. Z virusom HIV se je okužil pred nekaj več kot šestimi leti. Aaron Traywick ga opazuje z leve. Foto: YouTube

Pogovarjali se niso več vse do njegove smrti, za katero so Traywickovi sodelavci izvedeli od njegovih družinskih članov.