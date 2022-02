8 razlogov, zakaj potrebujete optično omrežje

Oglasno sporočilo

V povprečnem slovenskem domu se vsako leto pojavijo nove naprave, ki omogočajo brezžično povezavo. To pa pomeni večjo obremenitev omrežja in s tem preglavice zaradi počasne internetne povezave ali celo njenega izpada. Kako najti rešitev ?

Optično omrežje T-2 omogoča brezhibno delovanje prav vseh naprav, ki so povezane v omrežje – tudi v primeru pametnega doma ali izjemno visokega števila uporabnikov.

Poleg tega pa vam T-2 v svojih paketih ponuja najhitrejši internet v Sloveniji.

Hitrost interneta lahko dosega 750/150 Mbit/s, pri čemer se lahko zanesete na izjemno odhodno (upload) hitrost pa tudi na bliskovito dohodno (download) hitrost.

Moški lahko zaradi optičnega omrežja lažje opravlja delo na daljavo.

Kako vam optično omrežje T-2 olajša življenje?

Optično omrežje vam lahko brez dvoma bistveno olajša vsakdanjik.

1. Delo na daljavo: v časih, ko življenje vsem kroji epidemija, marsikdo delo opravlja kar na daljavo. Za kakovostno delo je hitrost interneta izjemno pomembna. Prekinjanje internetne povezave med pomembnim sestankom, predstavitvijo ali pošiljanjem ključnih dokumentov? S T-2 lahko pozabite na take zaplete.

2. Šola na daljavo: šolarji si zaslužijo zgolj najboljše razmere za delo. Optika pri T-2 omogoča brezhiben signal in s tem popolne razmere za šolanje na daljavo.

3. Opravljanje bančnih storitev: prekinitev signala, na primer med plačevanjem letalskih vozovnic prek spleta, vam lahko kar hitro zagreni dan in vas spravi v slabo voljo.

4. Komunikacija z e-upravo: e-uprava fizičnim in pravnim osebam omogoča lažje in hitrejše oddajanje vlog, poročil in bilanc. Za vse to sta bistvenega pomena brezhibno delovanje in visoka hitrost interneta.

5. Spletno nakupovanje: ko se odločite za spletni nakup, zagotovo pričakujete, da ga boste opravili hitro in brez nepotrebnega čakanja pri izbiranju izdelkov v trgovini. Optika vam omogoča prav to.

6. Igranje spletnih iger: ste igričarski navdušenec? Potem prav zagotovo veste, da je počasna in nezanesljiva internetna povezava ena od največjih preglavic.

7. Spremljanje športnih dogodkov prek spleta je danes nekaj povsem običajnega. S hitrim internetom ste lahko brez skrbi, da bi zamudili pomembne trenutke tekme!

8. Ureditev pametnega doma: prižiganje luči z aplikacijo na telefonu, brezstično odpiranje vhodnih vrat, prižiganje centralnega ogrevanja na daljavo z aplikacijo na telefonu, aktiviranje robotskega sesalnika na daljavo … Vse to zahteva brezhibno in zmogljivo internetno povezavo, ki jo zagotavlja optično omrežje T-2.

Optika omogoča vrhunsko hitrost interneta v VSEH razmerah

Na spletni strani T-2 lahko preverite, ali je na vašem naslovu mogoča uporaba optičnih storitev. To naredite tako, da v iskalnik preprosto vpišete naslov svojega prebivališča.

T-2 optične storitve ponuja prek lastnega optičnega omrežja, odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) in optičnega omrežja nacionalnega operaterja.

Najhitrejši internet v paketih vam zagotavljata vrhunsko optično omrežje in najsodobnejša tehnologija.

Optično omrežje je izjemno zanesljivo in nemoteno deluje prav vseh okoliščinah – ne zmotijo ga niti izpad električne energije niti nevihte, poplave ali neobičajno visoke temperature.

Kako preverite hitrost interneta?

Kakšna je hitrost interneta v vašem domu, lahko preverite s preprostim brezplačnim kalkulatorjem na tej povezavi.

In še nasvet – pomembno je, na kateri napravi preverjate hitrost interneta, saj se ta omeji tudi z zmogljivostjo naprave.

Optično omrežje v kombinaciji s sistemom Wi-Fi Mesh omogoča odlično internetno povezavo za vso družino.

Wi-Fi Mesh: popolna povezanost interneta

Vsem, ki imate večkrat težave s sprejemom signala v nekaterih delih hiše ali stanovanja, priporočamo uporabo sistema Wi-Fi Mesh.

Wi-Fi Mesh je pametna brezžična mreža, ki s satelitskimi moduli omogoča, da je ves dom pokrit z dobrim signalom. Pa ne zgolj dom, ampak tudi okolica – na primer terasa, vrt ali klet.

Satelitski moduli zagotavljajo enako kakovosten signal v vseh delih hiše, saj vsak modul oddaja enako močen signal, ki se ne spreminja z oddaljenostjo od modema.

Zakaj je hitrost interneta pomembna pri prenosu podatkov v OBE smeri?

Če si želite na primer na YouTubu ali Netflixu ogledati zanimive posnetke, film ali najljubšo nadaljevanko, je vsekakor zaželeno, da lahko to naredite brez motenj in prekinitev zaradi slabe internetne povezave (pri tem je pomembna dohodna ali download hitrost).

Prav tako je hitrost interneta pomembna, ko svojim bližnjim pošiljate slike, posnetke ali druge večje datoteke (pri tem je ključna odhodna ali upload hitrost).

Paket Oranžni Diamant – brez skrbi do bliskovite hitrosti

Optično omrežje pri T-2 vam omogoča najhitrejši internet in vas tako hitro in povsem preprosto poveže s spletom ter vam pomaga na vseh področjih življenja.

Odločite se za nakup paketa Oranžni Diamant, s katerim boste izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja optično omrežje.

Paket Oranžni Diamant vsebuje: hitrost interneta 750/150 Mbit/s,

750/150 Mbit/s, brezžični internet Wi-Fi 6,

Wi-Fi 6, več kot 230 televizijskih programov z možnostjo časovnega zamika,

z možnostjo časovnega zamika, mobilni paket Oranžni Maxi , ki vključuje neomejene klice in neomejena sporočila SMS ,

, ki vključuje in , 500 GB prenosa podatkov.

Sklenite naročniško razmerje še danes! Ob sklenitvi naročniškega razmerja za dve leti vam pri T-2 ponujamo posebne ugodnosti.

Tu smo za vas

Če imate v zvezi z optičnim omrežjem na svojem naslovu ali storitvami v paketu Oranžni Diamant kakršno koli vprašanje, lahko informacije poiščete na spletni strani T-2. Pokličete pa lahko tudi na telefonsko številko 064 064 064, kjer so vam strokovni in prijazni operaterji 24 ur na dan, prav vsak dan v tednu pripravljeni odgovoriti na vsa vprašanja.

