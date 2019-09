7 mitov o mobilnih denarnicah

Mobilne denarnice. Vse nam omogočajo plačevanje s telefonom, to je jasno. A poplava različnih informacij lahko povzroči zmedo in porast novih urbanih mitov, za katere nihče zares ne ve, ali držijo ali ne. Zato smo zate zbrali sedem pogostih mitov o mobilnih denarnicah in jih pojasnili.

Mit 1: Mobilna denarnica je enaka mobilni banki, to pa že imam.

OVRŽEN

Resnica: Mobilna banka in mobilna denarnica sta dve povsem ločeni zadevi. Če imaš na telefonu aplikacijo mobilne banke, lahko dostopaš do svojega bančnega računa in običajno z njim tudi upravljaš – enako kot v spletni banki. Mobilno denarnico, torej tudi mBills, pa lahko uporabljaš neodvisno od banke, pri kateri imaš odprt račun, ali od mobilnega operaterja. Mobilna denarnica NI BANKA, ampak je preprosto denarnica, ki nadomesti fizično denarnico.

Mit 2: Z mobilno denarnico lahko plačujem le položnice. Ker je stvar nova, z njo ne morem plačati nikjer drugje.

OVRŽEN

Resnica: Mobilna denarnica je samo mobilna oblika tvoje fizične denarnice, ki sicer tiči v tvojem žepu ali na dnu torbice. Seveda lahko z mobilno denarnico plačuješ tudi položnice (pri mBills celo brez provizije!), a plačuješ lahko še veliko več. Oblačila, gorivo, hrano ... vse račune v lokalih in trgovinah, s katerimi ima tvoj ponudnik mobilne denarnice sklenjeno partnerstvo. Z mobilno denarnico mBills lahko plačaš na več kot 1500 lokacijah po vsej Sloveniji, s kartico mBills Mastercard® pa na več kot 44 milijonov lokacijah po vsem svetu.

Mit 3: Plačevanje položnic ni brez provizije, saj provizijo vseeno zaračuna banka.

OVRŽEN

Resnica: Pri nekaterih spletnih denarnicah plačevanje položnic zares ni brez provizije – čeprav ti ponudnik mobilne denarnice pri plačevanju položnic provizije ne zaračuna, ti jo vseeno zaračuna banka. Pri mobilni denarnici mBills provizije pri plačevanju položnic NI. To pomeni, da pri plačevanju računa z denarnico mBills plačaš zgolj in samo znesek z računa. Kul, ne?

Pa še to: pri mBills ni brezplačno le plačevanje položnic, ampak tudi vse ostalo: plačevanje e-računov, nakazovanje denarja prijateljem ter najrazličnejši načini plačila: plačila blagajniških računov, spletna plačila, plačila s slikanjem kode MBILLS QR ter plačila na avtomatih.

Mit 4: Uporaba je zapletena, plačevanje pa tudi. Nisem dovolj "tech freak".

OVRŽEN

Resnica: Uporaba mobilne denarnice je povsem preprosta. Nekaj korakov, pa je pripravljena, klasična denarnica pa naj počiva doma.

Najprej namestiš aplikacijo (pri mBills jo namestiš brezplačno , brezplačno pa lahko dobiš tudi debetno kartico mBills Mastercard®) in

Mobilno denarnico še napolniš – in že lahko živiš in plačuješ v trenutku!

Kaj pa polnjenje mobilne denarnice? Pri mBills imaš na izbiro več možnosti:

vplačilo gotovine na prodajnih mestih Petrola,

samodejno ali enkratno polnjenje z bančnega računa,

prijatelj, ki je že uporabnik mBills, ti nakaže denar,

denarnico napolniš z UPN-nalogom ali

si denar preneseš kar s svoje kreditne kartice.

Mit 5: Uporaba ni varna. Kaj pa, če mi ukradejo telefon?

OVRŽEN

Resnica: Če uporaba ne bi bila varna, mobilne denarnice ne bi bilo. ;) Pri mobilni denarnici mBills so varnost zagotovili tako, da moraš pri vstopu v aplikacijo vpisati 6-mestno varnostno kodo, ki jo poznaš le ti (tako kot to narediš pri plačilu s kartico ali pri dvigu denarja na bankomatu), zaklenjen pa je seveda tudi tvoj telefon. Obenem se ob postopku plačevanja z mobilno denarnico v ozadju zgodi več procesov, ki zagotavljajo absolutno varnost in preprečujejo kakršnokoli možnost zlorabe tvoje spletne denarnice, računa ali informacij. Noben podatek o tvoji številki kartice ali računa se ne shrani na tvoj mobilni telefon, zato je uporaba izredno varna.

Če ti telefon slučajno ukradejo ali pa ga izgubiš, to (skupaj s svojimi osebnimi podatki) preprosto sporočiš in v centru za pomoč uporabnikov začasno blokirajo uporabo aplikacije. Uporaba mobilne denarnice je torej enako varna kot uporaba klasične denarnice – le bojazni, da bi izgubil kakšen kovanec, ni več. ;)

Mit 6: Še tukaj moram plačati mesečno članarino.

OVRŽEN

Resnica: Morda kateri od ponudnikov mobilnih denarnic zaračuna tudi to. mBills pa ne zaračuna nobene članarine, pristopa, izdaje kartice – česarkoli! Uporaba mobilne denarnice mBills je tako popolnoma brezplačna, le pametni telefon moraš imeti.

Mit 7: Mobilna denarnica je super in ti lahko močno olajša življenje.

POTRJEN

Res je. Mobilna denarnica je dobrodošla storitev za vse, ki nimate radi nepotrebnih zapletov, ampak živite v trenutku in plačujete v trenutku. Kajti, priznajmo si, brez pametnega telefona danes ne gremo nikamor. Zakaj ne bi z njim še plačevali?

Mobilna denarnica mBills ti poleg vseh omenjenih prednosti ponuja še veliko drugih, poleg tega pa le z mobilno denarnico mBills lahko položnice plačuješ brez provizije.

Zato ne čakaj in si jo prenesi iz Google Play trgovine ali Apple App trgovine.

Vse ostale informacije, prednosti uporabe mobilne denarnice in še več pa poišči na mbills.si.