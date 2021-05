5 razlogov, zakaj so slušalke Huawei FreeBuds 4i najboljša izbira

Oglasno sporočilo

Nove brezžične slušalke Huawei FreeBuds 4i odlikuje kombinacija kakovosti, zvoka, dolgotrajne baterije, aktivnega dušenja hrupa in privlačne cene. To je le nekaj lastnosti, zaradi katerih vam bodo prirasle k srcu.

Foto: Huawei

Tehnološki velikan, podjetje Huawei, utrjuje tržni položaj v segmentu pametnih nosljivih naprav. Z novimi slušalkami meri na uporabnike, ki si želijo izredno kakovostnih brezžičnih slušalk z aktivnim dušenjem hrupa, a zanje niso pripravljeni odšteti malega bogastva. V nadaljevanju vam predstavljamo pet razlogov, zakaj jih morate imeti.

#1: baterija za 10-urno neprekinjeno predvajanje

Če ste že uporabljali brezžične ušesne čepke, potem veste, da so izjemno udobni, vendar imajo zaradi nizke teže in omejene prostornine majhne baterije, ki jih je treba neprestano polniti. V primeru slušalk Huawei FreeBuds 4i ni tako, saj po zaslugi vgrajenih baterij z visoko energijsko gostoto te v primeru izklopljenega aktivnega dušenja hrupa zagotavljajo do 10 ur neprekinjenega predvajanja glasbe ali do 6,5 ure telefonskega pogovora. V polnilni zaščitni škatlici je dodatna baterija, prek katere se slušalke polnijo, medtem ko jih ne uporabljate. Skupaj z njo se čas uporabe podaljša na do 22 oziroma do 14 ur. Hitro polnjenje, ki je prav tako del novih slušalk, pa omogoči do štiri ure uporabe po le 10-minutnem priklopu na električno vtičnico.

#2: klasična oblika in vrhunska izdelava

Brezžične slušalke v beli ali črni barvi odlikujejo izjemna eleganca in nežne linije. Zaobljena oblika stebla slušalk jim daje prijeten videz in omogoča udobno rokovanje. Za ovalno obliko polnilne škatlice s sploščenim hrbtom, primernim za odlaganje na ravno površino, pa so navdih našli v obliki kamnov znane črne plaže na Islandiji.

Zasnova ušesnih čepkov je poleg estetike prilagojena udobju. Združujejo majhno težo in konstrukcijo, ki zagotavlja stabilno lego v ušesnem kanalu tudi med vadbo oziroma tekom. Poleg tega so na voljo trije različni silikonski čepki, da jih prilagodite velikosti ušesa.

Foto: Huawei

#3: učinkovito aktivno dušenje hrupa

Sistem dinamičnega dušenja hrupa (ANC) z mikrofoni prisluškuje zvokom okolice, da ustvari povratne zvočne valove, ki zmanjšajo neželen hrup. Algoritem pri tem upošteva razmere v okoljih, kjer slušalke največkrat uporabljate, na primer hrupna nakupovalna središča, sredstva javnega prevoza, železniške postaje in pisarniški prostori, da zagotovi učinkovito izkušnjo odpravljanja hrupa.

#4: jasni telefonski pogovori

Brez dvoma so slušalke Huawei FreeBuds 4i med najboljšimi za dolge telefonske pogovore. Izpopolnjena oblika zagotavlja udobno nošenje, ko vgrajeni mikrofoni odlično zajemajo glas v vseh primerih uporabe in ga prek brezžične povezave posredujejo pametnemu telefonu. Da bi kar najbolj učinkovito zmanjševale hrup, slušalke uporabijo načelo dušenja s povratnim zvočnim valom, podprtim z natančnim zajemom hrupa z dvema mikrofonoma in algoritmi umetne inteligence za ločevanje glasu od preostalih zvokov. Aktivno dušenje hrupa tako zagotavlja polno osredotočenost na pogovor brez motečega hrupa okolice.

Foto: Huawei

#5: lažja komunikacija z načinom ozaveščenosti

Prava češnja na tortici pa je funkcija ozaveščenosti. Ta, povedano preprosto, omogoča, da slišite zvoke iz okolice, ko to želite, ne da bi morali iz ušes odstraniti čepke. Mikrofona tedaj posredujeta zvoke okolice, kar je še posebej uporabno, ko se želite na kratko pogovoriti z ljudmi v bližini. Način vključite z zadržanim dotikom stebla ušesnega čepka.

Slušalke Huawei FreeBuds 4i, ki so združljive tako z napravami Android kot iOS, so že na voljo v Sloveniji, in sicer v biserno beli in kristalno črni barvi. Do konca aprila jih lahko kupite po promocijski ceni 69 evrov, nato pa bo maloprodajna cena znašala 79 evrov.

Pridružite se plesnemu izzivu na Instagramu in osvojite slušalke FreeBuds 4i Z nekaj spretnosti pa lahko slušalke FreeBuds 4i tudi osvojite v posebnem plesnem izzivu, ki ga med 19. 4. in 3. 5. organizira Huawei na družbenem omrežju Instagram. Akciji so se na družbenih omrežjih Instagram in TikTok pridružila številna velika imena slovenskega javnega prostora, med drugim plesalec Arnej Ivkovič, balerina Ana Klašnja in plesalka Jona Slaček. Za sodelovanje si morati najprej ogledati koreografijo na profilu enega od zgoraj omenjenih "izzivalcev", nato pa jo odplesati še sami, se pri tem posneti in video objaviti na svojem profilu na Instagramu. Svojo objavo pa morate obvezno opremiti z naslednjimi oznakami: #10UrPlesa

#FreeBuds4i

@huaweimobilesi Po koncu izziva bo strokovna žirija izbrala 20 najboljših izvajalcev, ki bodo prejeli čudovito in uporabno nagrado.

Naročnik oglasne vsebine je HUAWEI.