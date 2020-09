Danes se je začelo novo šolsko leto, otrok potrebuje računalnik, najraje bi imel prenosnega. Mu kupimo novega ali je mogoče kaj storiti s pet let starim družinskim prenosnikom, ki je nekoč delal zelo dobro, v zadnjem času pa se zdi, da samo nalaganje operacijskega sistema traja celo večnost? Načinov za pohitritev starejšega računalnika je več , a noben ni tako učinkovit in razmeroma cenovno ugoden kot zamenjava starega trdega diska z novim diskom SSD.

Še nedavno vseprisoten sestavni del je postal ozko grlo številnih prenosnikov

Marsikateri starejši prenosni računalnik je lahko danes še vedno spodobna delovna ali multimedijska naprava, a so jih začeli v zadnjem času ovirati klasični trdi diski (HDD), ki so se od vseh sestavnih delov postarali najbolj in ne dohajajo več sodobnih zahtev po hitrem prenosu podatkov.

Soliden prenosnik za tisoč evrov iz leta 2015 se lahko zato v nekaterih vidikih zdi počasnejši od trikrat cenejšega prenosnika iz leta 2020, ki ima disk SSD.

Diski SSD so bili v prenosnih računalnikih še pred petimi leti, ko so si že izborili dominanten položaj na trgu osebnega računalništva, bolj izjema kot pravilo. Proizvajalci so navadne trde diske vgrajevali tudi v večino ne najcenejših prenosnikov, njihovo počasnost pa kompenzirali s kapaciteto. Foto: Matic Tomšič

SSD, ki v primerjavi s klasičnim diskom nima vrtečih se namagnetenih plošč in temelji na hitrem pomnilniku flash, je najpomembnejša nadgradnja za vsakega, ki želi starejšemu prenosniku (pa tudi namiznemu računalniku) podaljšati življenjsko dobo.

Gre za razmeroma preprosto in predvsem poceni zamenjavo ključne računalniške komponente, ki tako rekoč nima minusov, plusi pa so opazni takoj – povečana odzivnost, nekajkrat hitrejše nalaganje operacijskega sistema, takojšnje odpiranje programov in datotek.

Pomembne prednosti diskov SSD, ki niso zanemarljive predvsem za lastnike prenosnikov, so tudi njihova robustnost v primerjavi s trdimi diski, saj so bolj odporni na mehanske poškodbe, ker nimajo premikajočih se delov, obenem pa tudi porabijo manj elektrike in so povsem tihi.

Kakšen disk SSD kupiti in koliko stane?

Tri leta in več stari prenosni računalniki praviloma potrebujejo 2,5-palčni disk SSD na vodilu sata.

Sliši se zelo tehnično, a teh diskov je na trgu trenutno pravzaprav največ oziroma so najbolj pogosti, saj so primerni tudi za vgradnjo v namizne računalnike. Če prodajalcu v trgovini z računalniško opremo rečete, da kupujete disk SSD za prenosni računalnik, vam bo zato najverjetneje takoj prinesel ustreznega.

Pred nakupom diska SSD je, da se zagotovo prepričamo o združljivosti, sicer dobro preveriti navodila za uporabo vašega računalnika. Če je prestar, ima disk morda priklopljen še na vodilo IDE, pri tem pa SSD ne bo pomagal. Tudi sicer diska SSD ni smiselno vgrajevati v prestare računalnike, saj imajo najverjetneje še druga ozka grla, na primer počasen procesor ali premalo pomnilnika RAM. Foto: Thinkstock

Cena? Ob začetku prejšnjega desetletja so bili diski SSD še precejšnja računalniška eksotika, njihove cene pa so bile temu primero zasoljene. Do letos so se zaradi napredka v tehnologiji sicer pocenili za desetkrat in spodoben disk SSD z zmogljivostjo 240 gigabajtov, kar je za povprečnega manj zahtevnega uporabnika dovolj, lahko danes kupimo za manj kot 40 evrov, terabajtnega (če bo računalnik uporabljal mladostnik, ki bo želel namestiti tudi kakšno igro) pa za nekaj več kot 100 evrov.

Za zanesljive proizvajalce diskov SSD načeloma veljajo Samsung, Crucial, Adata, Western Digital, Kingston, Intel.

Kako se lotiti zamenjave navadnega diska z diskom SSD?

Če želimo obdržati vse programe in datoteke, ki so že na prenosnem računalniku, je najlažji način kloniranje obstoječega diska, kar pomeni, da celotno vsebino diska, ki je že v računalniku, preslikamo na novi SSD.

Postopek je sicer pogojen še z enim manjšim stroškom, in sicer potrebujemo adapter, ki nam bo disk SSD dovolil priključiti na osebni računalnik prek zunanjega kabla USB. Gre za adapter USB v SATA, ki v večini tujih spletnih trgovin stane manj kot 10 evrov, v domačih pa okrog 15.

Adapter USB v SATA: levi priključek gre v disk SSD, desni v prenosni računalnik. Foto: Amazon

Ko imamo vso potrebno opremo, disk SSD prek adapterja priklopimo na prenosni računalnik in s spleta prenesemo ter poženemo programsko opremo za kloniranje diska.

Nekateri proizvajalci diskov imajo svojo (na primer Samsung z odličnim orodjem Data Migration), lahko pa uporabimo katero od brezplačnih, kot sta Clonezilla ali do uporabnika malce prijaznejši Macrium Reflect Free.

Macrium Reflect se bo nepoznavalcu morda zdel zelo zapleten, a pravzaprav moramo vedeti zgolj za en gumb, in sicer Clone this disk, ki izbrani diskovni pogon preslika na disk SSD. Pazite le, da bo za kloniranje označena prava particija (če jih imate več), torej tista, na kateri je nameščen operacijski sistem. Foto: Matic Tomšič

Kloniranje trdega diska na disk SSD je dolgotrajen postopek, med katerim računalnika raje ne uporabljajte, saj boste morda naredili spremembe, ki nato ne bodo prenesene na nov disk.

Pozor: če imate na starem disku, ki ga želite klonirati, zasedenega več prostora, kot znaša zmogljivost novega diska SSD, se znebite stvari (datotek, programov, videoiger), ki jih ne potrebujete, oziroma jih prenesite drugam, sicer replika diska ne bo popolna.

Preostane samo še nadomestitev starega diska z novim

Takole je praviloma videti drobovina večine malce starejših prenosnih računalnikov (ta je iz leta 2014). Trdi disk je spodaj levo. Foto: Matic Tomšič

Izklopite prenosni računalnik, iz njega izvlecite napajalni kabel in odstranite pokrov baterije. Glede na to, da nadgrajujemo starejši prenosnik, najverjetneje ni več v garanciji, zato to lahko storite brez skrbi. Odvisno od modela prenosnega računalnika boste morali za dostop do trdega diska odstraniti ali ves pokrov baterije ali pa samo del, ki prekriva trdi disk.

Iz diska izvlecite kabel SATA in odstranite vijake, ki disk držijo na mestu. Nato ga rahlo dvignite in povlecite iz vodil. Na njegovo mesto vstavite nov disk SSD, ga priklopite na vodilo SATA in pričvrstite z vijaki.

Disk SSD v svojem novem gnezdu. Če ga pred ponovno namestitvijo pokrova baterije pozabite priviti v njegovo ležišče, pravzaprav ne bo nič narobe, ker diski SSD niso ravno občutljivi na premikanje ali tresljaje. Foto: Matic Tomšič

Nato zaprite pokrov baterije in vklopite računalnik. Če ste vse storili, kot je treba, se bo naložil operacijski sistem, a bistveno hitreje kot prej.

Pri naši nadgradnji šest let starega prenosnega računalnika znamke Toshiba Satellite z diskom SSD se je Windows 10 na noge postavil v manj kot eni minuti. Ko je v njem še mlel klasični trdi disk, je za to potreboval debelih osem minut.



Odpiranje Wordovih dokumentov medtem zdaj traja okrog deset sekund, kar je sicer še vedno počasi, saj ima računalnik tudi druga ozka grla (procesor nižjega razreda in samo štiri gigabajte pomnilnika), a bistveno hitreje kot prej, ko si je za nalaganje besedilnega dokumenta vzel minuto in pol.

