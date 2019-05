Novo opozorilo: ne kupujte teh žarnic, če si nočete uničiti oči

Pred nakupom sijalk LED za gospodinjstvo ob porabi energije in življenjski dobi vselej preverite še eno zelo pomembno lastnost, in sicer temperaturo barve, ki jo oddaja, v več kot 450-stranski študiji morebitnega vpliva sijalk LED na zdravje ljudi in okolje svetuje francoska vladna agencija ANSES. Razlike v temperaturi svetlobe žarnic lahko glede na nova dognanja znanstvenikov dolgoročno namreč odločajo o tem, kako dobro boste videli na stara leta.

Dolgotrajna izpostavljenost sijalkam LED, ki oddajajo modro-belo svetlobo, lahko povzroči poškodbe celic v očesni mrežnici in sčasoma privede do prezgodnje degeneracije rumene pege, bolezenskega stanja oči, ki lahko povzroči meglen vid oziroma v najhujših primerih celo popolno izgubo vida, opozarjajo znanstveniki.

Kakšne sijalke LED lahko kupimo pri nas in katere priporočajo znanstveniki

V večini trgovin s potrošniško elektroniko lahko za uporabo v gospodinjstvih praviloma kupimo dve vrsti sijalk LED. Ene so označene z warm white, kar pomeni, da oddajajo toplo belo svetlobo, druge pa s cool white, kar je oznaka za hladno belo svetlobo.

Foto: Matic Tomšič

Barvna temperatura žarnic je izražena v kelvinih (K): vrednosti pod 3.000 pomenijo toplo svetlobo, vrednosti nad 3.000 pa hladno.

Sijalke LED z barvno temperaturo v razponu od 2.500 do 3.000 K, ki jih boste najpogosteje našli v naših trgovinah, ob delovanju spominjajo na sončni zahod oziroma na starejše žarnice z žarilno nitko, tiste z barvno temperaturo od 4.000 do 6.000 K pa oddajajo bolj sterilno svetlobo, ki prostor pogosto spremeni v operacijsko dvorano.

Poimenovanje enakih barvnih temperatur je med proizvajalci različno. Nekateri temperaturo 4.000 K poimenujejo kot hladno (Philips in Osram, na primer), nekateri pa kot nevtralno (na fotografiji). Foto: Matic Tomšič

Veliko več modre svetlobe oddajajo žarnice, ki svetijo s hladnejšimi toni bele, torej z barvno temperaturo nad 3.000 K.

Francoska agencija za hrano, okolje in zdravje pri delu (ANSES) gospodinjstvom v novi znanstveni raziskavi zato svetuje, naj uporabljajo "toplejše" žarnice.

S sijalkami LED cesto osvetljuje tudi vse več avtomobilov, znanstveniki pa opozarjajo, da so njihove luči pogosto premočne in pozivajo avtomobilsko industrijo, naj omili količino modro-bele svetlobe, ki jo oddajajo. Foto: Reuters

ANSES poudarja, da je tveganje za poškodbe mrežnice še večje pri osebah, ki so pri delu pogosto, na primer v različnih gospodarskih panogah, kot sta visokotehnološka in avtomobilska industrija, izpostavljene svetlobi močnejših in utripajočih belo-modrih sijalk LED.

Kaj pa svetloba, ki jo oddajajo pametni telefoni in računalniki? Vedno več jih ima zaslone LED.

Modro-bela svetloba mobilnih naprav in računalnikov očem škodi veliko manj kot močnejše sijalke LED, ker je njihova svetilnost, torej intenzivnost svetlobe, ki jo oddajajo, precej nižja, v študiji pojasnjujejo znanstveniki.

A to še ne pomeni, da strmenje v zaslone ne more pustiti neželenih zdravstvenih posledic. Ena od najpogostejših, ki se pojavi predvsem takrat, ko ljudje pametne telefone, tablice in osebne računalnike uporabljajo pred spanjem, je zmoten bioritem.

Modro-bela svetloba, ki jo oddajajo zasloni elektronskih naprav, zavira izločanje hormona melatonina, ki človeškemu telesu pove, da je čas za spanje. Foto: Thinkstock

Modro-bela svetloba telefonov in računalnikov ima najpogosteje barvno temperaturo okrog 6.500 K, ki sovpada z dnevno svetlobo. Ker možgani od zaslona še vedno prejemajo informacijo, da je svetlo kot podnevi, ne bomo postali zaspani, količina spanca pa bo, če moramo vstajati ob določeni uri, zaradi tega manjša. Utrujenost lahko prinese celo vrsto težav.

Levo pametni telefon s privzeto barvno temperaturo zaslona, desno z vključenim prilagajanjem temperature glede na čas dneva. Foto: Matic Tomšič

Mogoči rešitvi sta dve: ali elektronskih naprav pred spanjem ne uporabljamo ali pa izkoristimo funkcijo za spreminjanje barvne temperature zaslona, ki jo imajo tako rekoč vsi novejši pametni telefoni. Preberite, kako. Na osebni računalnik lahko medtem namestite brezplačen program f.lux. ki bo barvno temperaturo zaslona samodejno prilagodil, ko se bo začelo večeriti.

