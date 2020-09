Najboljše otroške risanke in serije na enem mestu

Oglasno sporočilo

Platforma NEO, ki je Slovenkam in Slovencem z glasovnim upravljanjem in preostalimi naprednimi funkcijami prinesla povsem novo izkušnjo upravljanja TV-vsebin, navdušuje tudi najmlajše. Otroci namreč sodobne tehnologije osvajajo povsem intuitivno. Pri tem pa je NEO navdušujoč tudi zato, ker vključuje prav poseben Otroški park, ki je namenjen varni uporabi televizije. Z Otroškim parkom ste starši povsem brez skrbi, saj lahko otrok samostojno izbira le med vsebinami, ki so primerne njegovi starosti.

Vsebine za najmlajše in najstnike

NEO Otroški park ima vsebine razdeljene v pet starostnih sklopov. Od 2 do 4 let, od 4 do 6 let, od 6 do 8 let, od 8 do 12 let ter vsebine za najstnike.

Najbolj priljubljeno na prvem mestu

Ker ima NEO Otroški park morje otroških vsebin, je izbira ogromna. To je seveda super, a hkrati izziv, kako odkriti prav tisto naj risanko in serijo. Pri tem nam je v pomoč NEO, ki na prvem mestu vseh kategorij prikaže najbolj gledane in priljubljene vsebine, ki jih gledajo drugi otroci. Pri vsaki vsebini je dodan kratek opis in možnost, da si jo otrok shrani v Moj izbor.

NEO Otroški park je varen

Se lahko moj otrok v Otroškem parku varno zabava? Je za to že dovolj star? Podobna vprašanja si zastavljamo tudi, ko naši otroci brskajo po internetu, saj se kaj hitro lahko zgodi, da naletijo na vsebino, ki zanje ni primerna. Pri NEO Otroškem parku ste lahko glede tega brez skrbi, saj sta vstop in izhod iz njega mogoča le s predhodnim vnosom PIN-kode, ki jo nastavimo sami.

In katere risanke otroci najpogosteje iščejo?

Med najpogosteje iskanimi sta risanki Maša in medved ter Tačke na patrulji. Med najbolj iskanimi risanimi junaki pa so Miki Miška, Telebajski in Pujsa Pepa. In če otroci svojo priljubljeno risanko zamudijo, NEO omogoča ogled vsebin za sedem dni nazaj.

Več o Otroškem parku v videu:

