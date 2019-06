Kličejo tudi Slovence: telefonski klic, ki vam lahko močno pokvari dan

Mnogi Slovenci so bili v zadnjih tednih tarče goljufivih e-poštnih sporočil, katerih pošiljatelji so jih z grožnjo hekerskega vdora v njihove računalnike in spletne kamere izsiljevali za denar. Zagotovila goljufov, da so ukradli podatke uporabnikov in jih posneli, so bila izmišljena, a to ne pomeni, da se to ne more zgoditi, so opozorili v nacionalnem odzivnem centru SI-CERT in opisali nekaj najpogostejših načinov, kako lahko spletni prevarant prevzame nadzor nad tujim računalnikom.