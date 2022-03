To so pripomočki, ki poenostavijo življenje vsake ženske

Foto: Shutterstock

Ženske v življenju odigrajo veliko vlog in so pomembne osebe v našem življenju. Današnja ženska se mimogrede iz poslovne ženske prelevi v skrbno mamo, gospodinjo, najboljšo prijateljico, ljubiteljsko športnico in včasih celo v superjunakinjo.

Ne glede na to, kakšen je njen vsakdan, si vsaka ženska ob večerih rada vzame čas za svojo najljubšo TV-serijo, ko popolnoma pozabi na obveznosti in skrbi iztekajočega se dne. Z vrhunskimi televizorji bodo njene priljubljene vsebine dobile povsem nove razsežnosti. Kakovostna slika, poudarjene podrobnosti, vrhunski zvok in ločljivost do 4K bodo poskrbele za neverjetno doživetje ob gledanju filmov, serij ali oddaj.

Televizor, ki poudari podrobnosti in kontrast za neverjetno doživetje vsake slike. Zmogljivi Samsungov procesor optimizira kakovost zvoka glede na vsebino, ki jo gleda. Filme in glasbo lahko z dotikom zrcali z mobilne naprave na televizor. Tako lahko hitro in preprosto preklopi na televizor ter nadaljujete uživanjem v njenih priljubljenih vsebinah.

Dan žena je namenjen priznavanju dosežkov žensk in njihovega pomembnega prispevka v družbi. Na materinski dan pa predvsem izrazimo hvaležnost svojim mamam za njihovo brezpogojno ljubezen in neomajno podporo. Oba dneva sta priložnost, da proslavimo vlogo žensk v našem življenju. Spodbudite njihovo edinstvenost in jim dovolite, da je to njihov dan. Poklonite jim svojo polno pozornost in svoj čas ter jih v tem mesecu večkrat spomnite na to, kako pomembne so za vas ter jih opomnite na njihovo moč in vpliv, ki ga imajo na vas in ljudi okrog sebe. Naj vedo, da je tudi zaradi njih vaš svet boljši.

Izbrano darilo je lahko odličen način, da izrazite hvaležnost. A izbira pravega darila ni vedno najlažja. Morda ima ženska, ki ji bo pozornost namenjena, že vse, kar potrebuje. Na srečo na spletu lahko najdete vrsto idej, kaj podariti, vendar je treba biti premišljen, da bo darilo edinstveno, kakovostno in uporabno. Najprej morate poznati njeno osebnost, z njo se lahko pogovorite o darilu ali pa vsaj dobite kakšen namig. Nato kupite darilo glede na njene trenutne potrebe.

Če želite torej izraziti svojo hvaležnost z darilom, v nadaljevanju predstavljamo nekaj idej, ki bodo dosegle svoj namen.

Foto: Shutterstock

Med njimi so morda tudi takšna, ki si jih vaša žena, mama ali najboljša prijateljica sama ne bi kupila. Ker jo dobro poznate, veste, katero izmed njih najbolj sovpada z njenim vsakdanom in načinom življenja. Preverite spodnje ideje in morda med njimi najdete darilo zanjo.

Elegantna številčnica ujame svetlobo na 3D ukrivljeno steklo in daje mehak sijaj, podoben vodi. Pametna ura Watch GT 3 je prava mojstrovina z ohišjem s sijajnim zaključkom, ki ga spremljajo izpopolnjeni trakovi za sodoben in prefinjen videz. Ura se prilagaja njenemu slogu, saj bo lahko izbirala med vesoljsko in športno tematiko, minimalističnim oblikovanjem in na tisoče drugimi številčnicami, s pritiskom na gumb Always On Display pa lahko poživi svoje razpoloženje. S Huawei Watch GT 3 bo zasijala v vseh priložnostih.

Slušalke Apple AirPods Pro odlikujejo aktivno odpravljanje hrupa za popolno obdanost z zvokom, način transparentnosti, da se sliši dogajanje okrog nje, dobro prileganje za celodnevno udobje ter čarobnost zvoka, kot ga še ni slišala. Letošnji model se pohvali z novim načinom Conversation mode, ki ji pomaga v glasnih okoljih, da vas bo lažje slišala na drugi strani telefona. Z enim samim polnjenjem lahko slušalke uporablja kar štiri ure in pol. Polnilna torbica pa zdaj podpira Applovo polnjenje MagSafe.

Najnovejša serija tabličnih računalnikov Galaxy A optimizira vsakodnevno rutino, od zabave do hibridnega učenja. Galaxy Tab A8 se ponaša z razširjenim 10,5-palčnim zaslonom z izjemno tankim robom in skupnim razmerjem stranic 16:10. Rezultat je 80-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem, kar omogoča veliko bolj poglobljeno izkušnjo gledanja kot pri preteklih modelih tablic.