Telemach postal vodilni ponudnik fiksnega interneta

Družba Telemach, ki je v Sloveniji že nekaj časa vodilni ponudnik plačljivih videovsebin, hkrati pa tudi najhitreje rastoči mobilni operater, je ob koncu preteklega leta dosegla še en pomemben mejnik, saj je prevzela prvo mesto tudi med ponudniki storitev fiksnega interneta. Podatki Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) iz 21. decembra 2020 namreč kažejo, da ima Telemach na tem področju zdaj že 29,8-odstotni tržni delež. S tem se Telemach uvršča med le nekaj ponudnikov v Evropi, ki so po tržnem deležu prehiteli državne operaterje.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija se razvija z izjemno hitrostjo, brez dostopa do interneta si življenja že vrsto let ne moremo več predstavljati. Razmere, ki so nastale kot posledica koronavirusa, pa so uporabo spleta in proces digitalizacije še dodatno pospešile. Obremenjenost internetnih povezav pri Telemachu se je tako v lanskem letu v povprečju povečala za kar 50 odstotkov, na to pa so vplivali številni dejavniki – od šolanja na daljavo in dela od doma do povezovanja z najbližjimi ter močno povečanega povpraševanja po spletnem nakupovanju.

V Telemachu so ponosni, da jim je uspelo kljub dodatnim obremenitvam v letu 2020 še povečati svoje zmogljivosti in dvigniti kakovost storitev ter s tem podpreti celotno družbo. V podjetju bodo tudi v prihodnje nadaljevali rast in razvoj, saj so prepričani, da bodo številne uporabniške navade, ki so nastale kot posledica razmer v preteklem letu, z nami ostale tudi v prihodnje.

Telemach pri storitvah širokopasovnega interneta s skoraj 30-odstotnim tržnim deležem

Z namenom zadovoljiti še tako stroge zahteve na področju fiksnih storitev Telemach že od leta 2018 ponuja pakete EON, ki jih tudi nenehno nadgrajuje. Septembra lani so tako v paketih povišali internetne hitrosti, ki zdaj znašajo do 150 Mbps v najmanjšem paketu, pa kar do 600/60 Mbps v največjem. Uporabnikom tako omogočajo še hitrejše in naprednejše storitve.

Priljubljenost paketov EON se je izrazila tudi v zaupanju in rasti števila uporabnikov, saj je Telemach v drugi polovici lanskega leta s skoraj 30-odstotnim tržnim deležem prevzel vodilno mesto pri ponujanju storitev širokopasovnega interneta. Gre za izjemen dosežek, saj je doslej le peščici operaterjev v Evropi s svojim tržnim deležem priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta uspelo prehiteti državne operaterje.

"Naše obsežne naložbe, stabilnost omrežja ter odlična ponudba, narejena po meri vsakega uporabnika, so gotovo eni od glavnih razlogov, da največ uporabnikov za svojega ponudnika interneta izbere prav Telemach. Na ta dosežek smo izjemno ponosni, saj odraža naša prizadevanja, da uporabnikom ponudimo najboljšo uporabniško izkušnjo in zanesljive, visokotehnološke storitve. To dokazuje tudi certifikat Best in Test za najboljše omrežje po uporabniški izkušnji*, ki smo ga prejeli že drugo leto zapored. Ponosni smo, da smo vodilni operater pri ponujanju internetnih storitev in plačljivih videovsebin," je povedal Adrian Ježina, predsednik poslovodstva družbe Telemach.

V podjetju se ponašajo tudi z omrežjem nove generacije GIGA, ki pokriva več kot 350 tisoč gospodinjstev in skoraj v celoti zagotavlja dostop do interneta s hitrostmi do 1 Gbps. Nadgradnje omrežja bodo v podjetju nadaljevali tudi v prihodnje, saj se bodo med drugim osredotočili na tehnologijo DOCSIS 3.1 ter XGSPON, ki bo uporabnikom omogočala hitrosti kar do 10 Gbps.

Telemach že vrsto let tudi vodilni ponudnik plačljivih videovsebin

Telemach posluje pod okriljem skupine United Group, vodilnega telekomunikacijskega in medijskega operaterja v Jugovzhodni Evropi, zato ne čudi, da v Sloveniji zadnja leta zaseda prvo mesto tudi pri ponujanju plačljivih videovsebin. Svoje uporabnike razveseljuje z bogatimi programskimi shemami z več kot 100 programi v visoki ločljivosti in ločljivosti 4K, lastnimi vsebinami ter z Videoklubom, ki je z več kot 18 tisoč serijami in filmi naročnikom paketov EON na voljo brez doplačila.

"Naš cilj je, da bi bili naši naročniki zadovoljni. Storitve in omrežje zato vseskozi nadgrajujemo in tako narekujemo nove trende. Uporabniki to prepoznavajo, kar se odraža tudi v nenehni rasti. Tovrstni mejniki so potrditev, da uspešno sledimo svoji viziji in poslanstvu, ter nam dajejo zagon za naprej," je še dodal Ježina.

VIR: AKOS analiza tržnega deleža priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta po operaterjih v obdobju od julija do septembra 2020, eanalitik.akos-rs.si. Pri izračunih so uporabljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer za število gospodinjstev podatek iz registrskega popisa oz. raziskovanja EU-SILC ter za število prebivalcev uradno objavljeni podatki po posameznih obdobjih.

*Trditev o najboljšem omrežju temelji na rezultatih neodvisne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedla družba umlaut AG s t. i. metodologijo množičnega zunanjega izvajanja (ang. crowdsourcing) v obdobju od julija do decembra 2020. Telemach je za mobilno in fiksno omrežje prejel certifikat "Najboljši na testu" po uporabniški izkušnji. n=92,3 milijona za mobilno omrežje in n=1,4 milijona za fiksno omrežje. Več na: https://telemach.si/naj-omrezje

