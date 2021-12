Zdrav duh v zdravem telesu – kako je fitnes navdušenec postal ikona spletnih videoiger

Če je do nedavnega še bila aktualna debata o tem, "ali lahko e-šport res štejemo med športe", je danes odgovor jasen. Videoigre so postale olimpijski šport, profesionalne ekipe vestno vlagajo v trenerje, analitike in nutricioniste, e-športna industrija pa je letos skupno presegla milijardo dolarjev prihodkov.

Igričarji so končno dosegli svoje. Na poletnih olimpijskih igrah 2021 so potekala tekmovanja v e-športu. No, skoraj. Olympic Virtual Series je zajemal tekmovanja v avtomobilskih dirkah, baseballu, kolesarjenju, veslanju in jadranju. In čeprav to niso igre, ki bi jih igričarji radi videli na televizijskih zaslonih, je to korak v pravo smer.

A skepticizem o primernosti vsakodnevnega igranja videoiger ostaja, predvsem med starši, katerih otroci niso člani e-športne ekipe z osebnim dietetikom. Kljub temu želja po ustvarjanju dobička z igranjem videoiger med mladimi le še raste – zlasti zato, ker danes z igrami služijo tudi ustvarjalci vsebin.

Pitagorov sodobnik se ni motil. Po več kot 2.500 letih od Talusove izjave še vedno velja prepričanje, da obstaja tesna povezava med telesno vadbo, duševnim ravnovesjem in zmožnostjo uživanja v življenju. Domen Likar Cankar, na spletu poznan kot PodganaDomzzy, vestno sledi temu principu. Svoj čas v zdravi meri namenja srednji šoli, treningom in kultiviranju svoje online persone.

Kako najti pravi recept za zdravo in aktivno življenje, predvsem pa kako zakorakati v nov dan z nasmehom, je Domen razkril v kratkem intervjuju.

Kdaj in zakaj si se odločil za snemanje posnetkov? Si se ukvarjal s snemanjem, še preden si ustvaril svoj YouTube kanal?

Ko sem bil star okoli deset let, sem si želel postati YouTuber, to so bile moje sanje. Toda ko si tako mlad, je to težje, ni denarja za opremo, sam pa nisem bil dovolj tehnično razvit ... Pred svojim glavnim kanalom sem imel že tri YouTube kanale, a vsi so bili brez uspeha.

Kateri je bil prvi posnetek, ki si ga objavil na YouTubu?

Prvi posnetek na mojem glavnem YouTube kanalu je bil t. i. giveaway za moj stari Fortnite profil, ker sem na tak način želel pridobiti nekaj novih ogledov in naročnikov. Nekako je delovalo, saj sem prišel takoj z nič do okoli 300 naročnikov.

Koliko ur na teden posvetiš ustvarjanju vsebin? Razmišljaš o tem kot o priložnosti za delo ali kot o hobiju?

Za ustvarjanje vsebin porabim na teden vsaj 20 ur (prenosi v živo, snemanje videov, njihovo urejanje). Moj YouTube kanal mi predstavlja hobi, če bi gledal na to kot na delo, ne bi bil tu, kjer sem.

Kako usklajuješ YouTube in svoje druge aktivnosti?

Hodim še v srednjo šolo. V fitnes grem takoj po šoli, potem pa sem doma že okoli 16. ure. Nato imam čas za YouTube.

Je športna aktivnost na splošno pomembna za tiste, ki se ukvarjajo z igranjem videoiger?

Gotovo, saj precej časa preživiš pred ekranom in je pomembno, da skrbiš še za svoje telo.

Katero vsebino najraje snemaš? Gaming, zabavne posnetke ali najraje prenašaš v živo?

Najrajši snemam tisto, kar je všeč mojim naročnikom. Raje pa delam posnetke kot streamam.

Prenosi v živo ali posnetki – kakšne so razlike med eno in drugo vsebino?

Kot sem že rekel, imam raje posnetke. Je pa res, da za njih porabiš precej več časa kot za live streame. Jaz brez navadnih posnetkov ne bi bil to, kar sem zdaj.

Kako se tvoji posnetki ločijo od posnetkov drugih vplivnežev in na kakšen način pritegneš gledalce in sledilce?

Precej časa posvetim urejanju, zaradi česar so mojim naročnikom videi bolj všeč in se jim zdijo zabavni.

Misliš, da je za uspeh na YouTubu nujna navezava z drugimi ustvarjalci?

Ne, zagotovo ne. Jaz sem svoj kanal zgradil brez kakršnekoli navezave z drugimi ustvarjalci. To je tudi zelo pomembno, ker te gledajo zato, ker si jim všeč ti, ne pa zato, ker je nekdo rekel, naj te gledajo.

V Sloveniji se vedno več ustvarjalcev vsebin poteguje za pozornost občinstva. Misliš, da je pri nas dovolj "prostora" za toliko gaming influencerjev?

Da, mislim, da Slovenija potrebuje čim več gaming influencerjev, da se to še bolj razširi.

Imaš kakšnega vzornika?

Niti ne.

Ali tudi sam spremljaš vsebino drugih spletnih ustvarjalcev?

Ja, zelo pogosto, vendar ne slovenskih.

Kako si predstavljaš svojo prihodnost v gamingu? Imaš kakšne konkretne cilje?

Moj največji cilj je doseči deset tisoč naročnikov, potem pa gremo od tam naprej.

Kako so v družini sprejeli tvoje navdušenje nad ustvarjanjem posnetkov? So ti pri tem pomagali ali mogoče postavili kakšne omejitve?

Sprejeli so odlično in me pri tem podpirali, omejitev pa mi niso postavljali. Omejitev mi mogoče predstavlja predvsem čas, saj mi ga včasih zmanjka.

Misliš, da se na spletu in v svojih posnetkih obnašaš drugače kot doma ali v šoli?

Mislim, da ne. Samo s prijatelji se ponavadi pogovarjamo o drugih stvareh.

V svojih posnetkih vedno pokažeš veliko mero veselja in entuziazma. Je to nekaj, na čemer je treba delati, ali si tak že po naravi?

Sem bolj tak po naravi. Nimam drugega obraza.

Kako se soočaš s težkimi dnevi ali trenutki, ko se ti streamanje zdi odveč?

To se ne zgodi skoraj nikoli, saj streamam za zabavo. Mogoče samo včasih, kadar sem bolj v stiski s časom.

Popularnost YouTuba in podobnih platform med mladimi prekaša gledanje klasičnih medijev. Kaj misliš, katere so glavne prednosti in slabosti spletnih portalov z videovsebino?

Glavna prednost je to, da vsak lahko objavi karkoli želi in pri tem postane slaven. Je pa res, da so take osebe slavne bolj med mladimi.

Navadno povezujemo prenašanje v živo s platformo Twitch. Zakaj si se ti odločil za Trovo?

Ker sem želel poskusiti nekaj novega. Na Twitchu je že nekaj slovenskih ustvarjalcev, na Trovu pa ni bilo skoraj nikogar, zato sem zagrabil priložnost.

So družbena omrežja pomemben del branda za YouTube ustvarjalce? Kako si zaslovel na TikToku? Misliš, da je TikTok "zanetil" tvojo YouTube kariero ali obratno?

Vsekakor. Vsak ustvarjalec rabi vsaj neko dodatno platformo, zame je bil to TikTok. Brez TikToka bi imel vsaj pol manj naročnikov, ker je na TikToku veliko možnosti za "viral" video in te lahko s pomočjo samo enega posnetka opazi precej ljudi. TikTok je definitivno zanetil mojo kariero.

Si predstavljaš, da boš čez nekaj let lahko "živel od YouTuba"? Je tak posel na slovenskem trgu sploh dobičkonosen?

Mislim, da ne. To tudi ni ravno moj glavni cilj, je pa lahko zelo dober dodatek in odličen hobi.

Si želiš slave ali ustvarjaš za dušo?

Ustvarjam bolj za dušo. Mi je pa tudi slava, ko te na primer ljudje prepoznajo, všeč (smeh, op. p.).

Kako izbiraš vsebino, ki jo boš snemal? Se odločaš na podlagi osebne preference ali iščeš nekaj privlačnega za gledalce?

Ponavadi iščem nekaj takega, kar privlači gledalce, in sicer glede na to, kateri video ima dovolj všečkov. Tako vem, kaj je gledalcem všeč. Seveda pa tudi snemam, kar je meni všeč, drugače bi se hitro naveličal.

Pri igranju kompetitivnih iger sta, jasno, najbolj pomembna naša spretnost in znanje, a včasih nas do zmage privede tudi dobra oprema. Kateri kosi periferije lahko pomenijo razliko med zmago in porazom?

Če se nam med igro okvari miška ali tipkovnica, smo lahko hitro v težavah. A bolj kot primerjanje ocen po spletu in preučevanje seznamov take ali drugačne "super" opreme se mi zdi bolj pomembno to, da se med igranjem dobro počutimo. Dokler periferija funkcionira in nas ne moti med igro, nas bo že vodila do zmage.

Koliko pa je med igranjem pomemben monitor?

Zelo. Pri monitorjih hitro opazimo, kateri nam ustrezajo in kateri ne. Pri določenih modelih slika ni dovolj ostra, pri drugih nas nekaj vedno bode v oči. Ko najdeš monitor, ki ti ustreza, lahko odmisliš nevšečnosti in se osredotočiš na igro.

Kako naj novi igričarji in ustvarjalci izberejo kakovosten monitor, ki bo ustrezal njihovim potrebam?

Naj obiščejo fizično trgovino. Spletne ocene in slike ne morejo pokazati tega, kar vidiš, ko imaš monitor pred seboj. Zato sem bil zelo vesel, ko mi je LG poslal enega izmed UltraGear modelov v preizkušnjo. Tako sem si lahko vzel čas, da preverim, kako monitor deluje z mojimi igrami in nastavitvami, predvsem pa, kako na mojo izkušnjo vplivata okolje in svetloba, ki jo imam v sobi.

Na podlagi katerih lastnosti opreme se odločaš za nakup monitorja? Kaj ti je najpomembnejše?

Da potem, ko končam z delom za računalnikom, nimam utrujenih oči. Pomembno je, da se slika ne lomi, da so barve ustrezne in da je odzivni čas dovolj nizek.

Omenil si, da si preizkusil 27-inčni UltraGear gaming monitor. Kako se je izkazal pri igranju iger? Kako pa pri ustvarjanju posnetkov?

Monitor se ne razikuje preveč od tistega, ki ga že uporabljam. Model, ki sem ga preizkusil, je resolucije 2.560 x 1.440 pikslov s hitrostjo osveževanja 144 Hz, podpira pa tudi NVIDA® G-SYNC® in AMD FreeSync™ Premium, ki zagotavljata gladko gibanje in zmanjšujeta trganje slike. Vse to z odzivnim časom 1 ms, kar je precej impresivno.

Bi prav posebej izpostavil kakšno lastnost UltraGear monitorja, ki ga loči od druge ponudbe na trgu?

Dizajn. Morda se zdi banalno, ampak 27GN800-B model je vizualno všečen, predvsem pa stabilen. Všeč so mi rdeči detajli, ki se zagotovo ne podajo vsem monitorjem. Zadovoljen pa sem bil tudi s stojalom, ki se lepo oprime mize. Sicer ni nastavljivo po višini, je pa ekran mogoče nagniti in si ga tako bolj prilagoditi.

Kakšno je tvoje mnenje o monitorjih serije LG UltraGear?

Z modelom, ki sem ga preizkusil, sem bil zadovoljen. Za tiste, ki iščejo izdelke srednjega cenovnega razreda, je zelo primeren. Ponuja ravno pravo razmerje med kvaliteto in ceno. LG še vedno velja za enega bolj zanesljivih proizvajalcev na tem področju, poleg tega pa spada med lepše monitorje, ki so danes na voljo za gaming ali na splošno.