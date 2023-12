Prizori, ki so obnoreli internet: vsi komaj čakajo leto 2025 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grand Theft Auto VI, zagotovo najtežje pričakovana videoigra desetletja, prihaja leta 2025, je razkril danes ponoči objavljeni napovednik. 90-sekundni videoposnetek, ki po številnih govoricah in špekulacijah končno razkriva, kje se bo odvijalo novo poglavje v "simulaciji kriminalca", bo medtem bržkone podiral YouTubove rekorde gledanosti.

Razvijalec videoiger Rockstar Games je pred tedni razkril, da bo prvi napovednik za novi Grand Theft Auto objavil 5. decembra, nato pa z objavo malce pohitel in ga objavil že okrog polnoči po našem času, ko je bil marsikje na zahodni polobli še 4. december.

Razlog za to je bila domnevno pobegla kopija napovednika, ki je po družbenih omrežjih v sicer nekoliko omejenem obsegu zaokrožila že v ponedeljek.

Vračamo se v mesto, ki med ljubitelji serije GTA velja za ikoničnega

Foto: Rockstar Games

Kar zadeva lokacijo dogajanja v naslednjem delu serije Grand Theft Auto, je dolgoletnih ugibanj zdaj konec – to bo obmorska metropola Vice City, mesto, ki v univerzumu GTA posnema ameriški Miami v zvezni državi Floridi.

Vice City se je kot osrednje prizorišče pojavil že v istoimenskem nadaljevanju serije Grand Theft Auto: Vice City iz leta 2002.

Foto: Rockstar Games

Dogajanje sodeč po napovedniku sicer ne bo omejeno zgolj na Vice City, temveč se bo po zgledu predhodnika, GTA V iz leta 2013, mogoče potikati tudi po njegovi širši okolici. Napovednik med drugim pokaže razprostrane priobalne in morske površine ter divjino.

Foto: Rockstar Games

Ljubitelji serije GTA, ki na spletu danes že ves dan analizirajo videoposnetek, so med drugim prepoznali virtualno uprizoritev otočja Florida Keys in močvirnato območje Everglades. Nekateri že namigujejo, da bo GTA VI kar "simulacija Floride".

Vice City z okolico je v napovedniku za GTA VI sicer videti fantastično in izredno živahno, komentatorji na spletu pa so med drugim izpostavili izredno povečano število računalniško vodenih likov v primerjavi s predhodnikom. Določeni posnetki v napovedniku namigujejo tudi na obstoj v videoigro integriranega družbenega omrežja.

Foto: Rockstar Games

V glavni vlogi prvič tudi ženska

Predhodnik GTA V je imel tri moške protagoniste, Michaela, Franklina in Trevorja, v prihajajočem nadaljevanju serije pa bomo najverjetneje prevzeli nadzor nad vsaj dvema, med drugim tudi žensko.

To naj bi postala nekdanja kaznjenka Lucia, ki je po objavi napovednika za GTA VI že postala internetna ljubljenka. Vloga drugega protagonista bo najverjetneje pripadla njenemu partnerju v zločinu in domnevno tudi njenemu zasebnemu partnerju, ki je prikazan v več prizorih v drugi polovici videoposnetka in na uradni naslovni grafiki napovednika.

Foto: Rockstar Games

Izid šele leta 2025

Tako kot je Grand Theft Auto V, za katerega je bil prvi napovednik prikazan že leta 2011, izšel leta 2013, bo tudi njegov naslednik izšel kar dve leti po napovedniku. Razvijalec Rockstar Games je izid igre napovedal za leto 2025. Več podrobnosti, kot so mesec ali vsaj letni čas izida in na katerih platformah bo od začetka na voljo, ni znanih.

Spomnimo, GTA V je septembra 2013 najprej izšel za konzoli Playstation 3 in Xbox 360, novembra 2014 za Playstation 4 in Xbox One, šele aprila 2015 pa tudi za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows.

Oglejte si več prizorov iz napovednika za GTA VI:

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games

Foto: Rockstar Games