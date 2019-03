Nintendo s kar dvema konzolama Switch

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihajata kar dve novi konzoli Switch! Po pisanju Wall Street Journala naj bi Nintendo letos poleti predstavil kar dva nova Switcha. Sprva se je načrtovala le osvežena verzija med občinstvom zelo dobro sprejete konzole Switch, a očitno bo japonsko podjetje predstavilo še eno. Ta bo zavoljo nižje cene strojno malce bolj podhranjena in ustvarjena zato, da nadomesti že malce zastarel 3DS.

Že lani je bilo mogoče zaslediti govorice o novem Switchu, ki naj bi na trgovske police prišel enkrat letos. Ta naj bi poleg višje procesorske moči imel tudi posodobljen ekran, kar bi konzolo naredilo manjšo in energetsko učinkovitejšo. Kljub povečani strojni moči pa se ta vseeno ne bo primerjala s konkurenco, torej Xboxom One X ali PS4 Pro. Šušlja se tudi, da naj bi zaslone sestavljalo podjetje Sharp. To je hotelo izdelovati ekrane že za sedanji Switch, a za nalogo ni bilo izbrano.

Switch je z naborom zanimivih iger in ekskluziv prepričal številne igralce po vsem svetu. Foto: Reuters

Cenejši, a z razlogom

Drugi, cenejši Switch bo, kot rečeno, manj zmogljiv ter bo verjetno tudi brez nekaterih funkcij, kot recimo vibracije igralnega kontrolerja. Vseeno pa se naj bi splačalo počakati do naslednjega E3, ki bo letos junija. Viri, ki so WSJ posredovali te informacije, pravijo, da nas bo Nintendo s svojima novima Switchema povsem presenetil. O samem dizajnu so seveda še tiho, nikakor pa naj ne bi šlo za večjo konzolo, kot je PS4 Pro, ali pa manjšo, kot je bila PS Vita.

Foto: Reuters

Prodaja Switcha je več kot odlična

Nintendo je vse od izida njihove konzole Switch lahko zelo vesel, saj se ta v primerjavi s prejšnjo konzolo Wii U prodaja kot vroče žemljice. Prodali so že več kot 32 milijonov enot, kar je več kot dvakratna vrednost prodaje Wii U (13,5 milijona enot).