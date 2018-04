Žirijo 07. Diggita bo vodila Barbara Randić

07. DIGGIT

Oglasno sporočilo

Tekmovanja so odlična motivacija za pripravo kakovostnih projektov, tako za naročnike kot tudi agencije. Poleg kreativnih komunikacijskih rešitev bo fokus letošnje žirije za nagrade Diggit zagotovo na izboru in prepletu spletnih komunikacijskih kanalov ter njihovi uporabi za doseganje zastavljenih ciljev, predvsem želenih ciljnih skupin. Osredotočili se bomo tudi na inovativno rabo spletnih kanalov in napredne rešitve v digitalnem okolju,« pravi Barbara Randić.

Namig za prijavitelje del



Katere so torej sestavine odlične digitalne akcije? »Ključni elementi odlične digitalne komunikacijske kampanje so pravo sporočilo za ciljne skupine, personalizacija sporočila glede na komunikacijski kanal in ciljno skupino, natančno ciljanje in ne nazadnje inovativne rešitve v digitalnem okolju,« pravi Randićeva.

Poleg Randićeve bodo v žiriji še Sanja Likar, direktorica strategij v agenciji Renderspace, Jaka Lenardič, direktor agencije ENKI, Milena Jakovljevič, partnerica in vodja digitalnega marketinga v agenciji Mediodrom, Andreja Zadnik Andoljšek, direktorica tržnega komuniciranja v Mercatorju, Dušan Boldin, digitalni strateg v agenciji AV studio, Uroš Mihelčič, vodja trženja v Fordu, Jasna Kajtazovič, direktorica službe za razvoj in marketing v Abanki, Maka Lippai Senekovič, vodja oddelka internetnega trženja pri Pro Plus, in Katarina Borovšak, vodja blagovne znamke v Radenski.