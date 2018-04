Zakaj se leta 2018 splača vlagati v razvoj aplikacij?

07. DIGGIT

Oglasno sporočilo

Uporaba pametnih mobilnih telefonov narašča in pretočnost oziroma pasovna širina interneta je čedalje večja, zaradi česar uporabniki do informacij dostopajo kjer koli in kadar koli. Mobilne aplikacije so sestavni del uporabnikovih mikrotrenutkov, saj ti po raziskavi (eMarketer, 2016) zanje povprečno porabijo kar 86 ur na mesec. To je tudi razlog, da konkurenca na trgu mobilnih aplikacij strmo narašča, saj so aplikacije tudi odlično marketinško orodje za grajenje globljih odnosov s ciljnim občinstvom kot zbirke lastnih podatkov o potrošnikih. Zato je pri namenski mobilni aplikaciji ključnega pomena resen razmislek o promociji.

Na trgu je trenutno več kot 3 milijone aplikacij in ta številka narašča iz dneva v dan. Ključno vprašanje vsake blagovne znamke pa je, kako razviti aplikacijo, ki bo dosegla vašega potencialnega uporabnika ter bo koristna in dovolj relevantna, da jo bo redno uporabljal in nenazadnje postal ambasador blagovne znamke.

Zakaj torej vlagati v razvoj mobilne aplikacije?

Rast uporabe pametnih mobilnih naprav pomeni, da so aplikacije postale eno ključnih marketinških orodij za trženje blagovne znamke. Preko namenske aplikacije blagovna znamka ustvarja stik s ciljnim občinstvom, nenehno komunicira in povečuje vpletenost ciljnega občinstva.

Z mobilno aplikacijo prav tako zagotavljate vrhunske storitve obstoječim in novim uporabnikom na vseh platformah. Namenska aplikacija pripomore k večji verodostojnosti blagovne znamke in višji stopnji zaupanja. Ena od največjih prednosti pa je, da ste s potisnimi obvestili v neposredni interakciji s potrošniki in lahko uporabnike enostavno opomnite na svoje izdelke in storitve, kadar koli je to smiselno. Prav tako aplikacije spodbujajo ponavljajoče se obiske, učinkovitejšo komunikacijo ter tudi posredno prodajo.

Kako do svojega ciljnega občinstva?

Razpoložljivost aplikacije v trgovinah, kot sta npr. App Store in Google Play, samo po sebi še ne zagotavlja, da jo bo vaše ciljno občinstvo tudi našlo. Domneva, da bodo potrošniki odprli trgovino z aplikacijami in našli njihovo aplikacijo, je največja napaka, ki jo storijo tudi največje blagovne znamke.

Eden učinkovitejših mehanizmov za doseg uporabnikov je iskalno oglaševanje, saj je kar 50 odstotkov uporabnikov izjavilo, da je aplikacijo preneslo na podlagi oglasa. Iskalni oglasi ne povečujejo samo vidnosti aplikacije, ampak tudi spodbujajo njene pravočasne prenose, takrat ko potrošnik aktivno išče namensko aplikacijo. Aplikacija izstopa, ko in kjer je potrebno, kar je na današnjem zasičenem trgu izjemno pomembno.

Strategija trženja se začne pred objavo aplikacije

Dolgoročna strategija trženja aplikacije naj se začne že v fazi načrtovanja aplikacije in nadaljuje še dolgo po objavi, saj tako izkoristite potencial svojih obstoječih kanalov komuniciranja za njeno promocijo. Ob tem je pametno že vnaprej načrtovati predvsem interakcijo s svojimi ciljnimi uporabniki, še preden aplikacijo predstavite trgu. To pomaga zgraditi zaupanje in pričakovanja, ob objavi aplikacije pa najbolj goreče sledilce svoje blagovne znamke spodbudite, da jo omenijo na svojih kanalih in jo ocenijo.

Pogosta uporaba aplikacije blagovne znamke bo uporabnikom omogočila takojšen dostop do informacij, povezanih z blagovno znamko, tržniki pa bodo deležni možnosti takojšnjega neposrednega kanala za interakcijo s strankami.

Izboljšanje uporabniške izkušnje na podlagi podatkov o uporabi aplikacije

Zbiranje in analiziranje podatkov je zelo pomembno pri prodaji in trženju, saj s tem dobimo jasnejšo sliko o uporabnikih, njihovih zanimanjih in aktivnostih v aplikaciji.

Na ta način lahko osebno prilagodimo komunikacijo s posameznim uporabnikom in izboljšamo uporabniško izkušnjo.

Vabljeni na predavanje Zakaj se leta 2018 splača vlagati v razvoj aplikacij?, kjer bo Miha Rejc, vodja oddelka za upravljanje družbenih medijev v digitalni agenciji iPROM, podrobneje razdelal pomembna vprašanja, ki vam bodo pomagala pri učinkovitejši promociji vaše mobilne aplikacije.