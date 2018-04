07. DIGGIT Predstavlja E-stonijo: kako postati globalni e-državljan?

07. DIGGIT

Želite ustanoviti svoje podjetje, pa vas geografske – in zakonodajne – omejitve ovirajo? Nič več. Zdaj lahko postanete globalni državljan nove digitalne države, ki podira vsakršne meje.

Oglasno sporočilo

Nova digitalna država za državljane sveta

Estonija je država, od katere bi se tudi Slovenija lahko marsikaj naučila in postala E-slovenia. Vsaj pri lajšanju birokratskih tegob prebivalcev. Estonija je namreč vzpostavila e-Residency, novo digitalno državo globalnih državljanov. Digitalno potrdilo, ki ga izda estonska vlada, omogoča vsakomur, da zelo preprosto ustanovi in vodi podjetje, ne glede na to, od kod prihaja.

Kaj se lahko Slovenci naučimo iz estonskega projekta digitalne družbe, vam bo na Diggitu povedala Piret Reinson, ki je pri e-Residency vodja marketinga in komuniciranja.

Odlične digitalne prakse iz vse Evrope

Iz Estonije prihaja še en odlIčen govorec, Hando Sinisalu, strasten zbiralec in analitik dobrih (in malo manj uspešnih) primerov s področja digitalnega marketinga. Posebej za Diggit bo izbral nove, po njegovem mnenju najboljše digitalne oglaševalske akcije iz Evrope. 12. junija 2018 boste lahko preverili, ali se je med njimi znašla tudi kakšna slovenska.