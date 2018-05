07. DIGGIT obljublja neprekinjen in pester program

Oglasno sporočilo

Letos smo stopili še en korak naprej - ponujamo neprekinjen program od 9. ure zjutraj do 9. ure zvečer. Tako namreč deluje tudi digitalni svet - nikoli ne počiva in nas nenehno postavlja pred nove preizkušnje. Zato za odmor preprosto ni časa!

07. DIGGIT - Govorci

Na Gospodarskem razstavišču nas 12. junija 2018 čaka diggitalni maraton 30 izkušenih govorcev, s katerimi bomo poskrbeli za kakovosten program konference 07. DIGGIT.

Dotaknili se bomo vseh tematik, ki jih mora poznati in razumeti vsak, ki deluje na področju (digitalnega) marketinga in poslovanja. Menimo, da preprosto morate izvedeti, kakšni so digitalni izzivi v letu 2018, kaj nam bo v poslovnem svetu koristnega (ali nekoristnega) prinesla digitalna inteligenca, kako smiselno uporabljati blockchain tehnologijo in kako se soočiti z novimi poslovnimi pristopi. Čakajo nas debate o vplivnostnem marketingu in pomembnih digitalnih inovacijah v letu 2017, predvsem pa o tem, kaj nam bo diggitalno prineslo dobrega - ali smo priča renesansi človeške vrste?

"Ne počivamo, dokler ne opravimo vsega."