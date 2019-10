Temu novemu letališču manjka nekaj bistvenega

Visoko nad vsakim letališčem na svetu se vzpenja stolp za nadzor zračnega prometa, kjer skrbijo za varne pristanke in vzlete letal. A to ne bo veljalo za novo letališče ''Scandinavian mountains'', ki bo imelo prostore za nadzor letal z operaterji kar tristo kilometrov stran od letališča.

Gre za majhno letališče, ki ne bo imelo tako kot preostala svetovna letališča stolpa za nadzor zračnega prometa, temveč bodo prostori za nadzor zračnega prometa nameščeni v zgradbi kar 300 kilometrov stran. Foto: Airport Scandinavian mountains

Rešitev za majhna letališča: manj stroškov in večja varnost?

Novo letališče Sälen oziroma Scandinavian mountains je od Stockholma oddaljeno nekaj več kot štiristo kilometrov in leži na zahodu ob norveški meji. Gre za majhno letališče, ki pa ne bo imelo tako kot preostala svetovna letališča stolpa za nadzor zračnega prometa, temveč bodo prostori za nadzor zračnega prometa nameščeni v zgradbi kar 300 kilometrov stran.

S tem želijo Švedi zopet premikati meje z inovativnimi rešitvami. Takšen način nadzora prometa zmanjšuje stroške obratovanja in povečuje varnost, hkrati pa bo ravno to letališče v veliki meri pripomoglo k spremenjeni arhitekturi ter delovanju manjših letališč.

Saab – ne propadli avtomobilski proizvajalec, temveč podjetje za proizvodnjo in razvoj obrambnih tehnologij – razvija oddaljen nadzor zračnega prometa že skoraj desetletje. Prve teste so pričeli izvajati na Irskem in nadaljevali v ZDA in Avstraliji. ''Takšna ideja je bila v zraku že kar nekaj časa,'' je dejal R. John Hansman, profesor aeronavtike in astronavtike na MIT.

Na letališču bodo lahko obravnavali štiri letala hkrati. Foto: Airport Scandinavian mountains

Izboljšan način nadzora

Na letališču Sälen so na različne vzletne in pristajalne steze ter v okolici namestili veliko število kamer in senzorjev. Zajeti podatki se prenašajo v nadzorni center, ki je v mestu Sundsvall v centralnem delu Švedske. Operaterji na visokoločljivostnih zaslonih vidijo okolico v 360 stopinjah, stisnjeno na 225-stopinjski vidni kot. S tem virtualnim oknom lahko dejansko operaterji vidijo več kot operaterji v običajnem stolpu.

S pomočjo obogatene resničnosti operaterji zlahka prepoznajo letala, radarska slika prekriva dejansko sliko s kamer in zvoki zunanjosti se predvajajo prek zvočnikov v notranjost nadzornega centra. Kot pravijo Švedi, je velika prednost tudi vidljivost ponoči, saj s pomočjo nočnega vida kamere prikazujejo jasno sliko tudi pomoči, operater pa lahko s pomočjo kamer tudi približuje sliko.

''Navidezni stolpi načeloma delujejo tako kot vsaka oseba, ki na daljavo uporablja tehnologijo, ne glede na to, ali gre za izobraževanje, programsko opremo, sestanke in tako naprej. Že dolgo časa nazaj smo spoznali, da nam ni treba vedno biti v pisarni. Če lahko kirurgi operirajo prek videoposnetka, lahko tudi mi usmerjamo letala, kam morajo za varen pristanek in vzlet,'' je dejal David Gillen, profesor na univerzi British Columbia.

Letališče je pomembno vozlišče za okoliška smučarska središča. Foto: Airport Scandinavian mountains

Letališče bo glavna povezava za okoliška smučišča

Letališče bo svoja vrata odprlo 22. decembra 2019 in bo glavno prometno vozlišče za smučarski središči Sälen in norveški Trysil. Gre za eno največjih smučarskih središč v regiji, zato bodo lahko operaterji hkrati poskrbeli za štiri letala.

V nadzornem centru Sundsvall že zdaj skrbijo za varnost letal na treh bližnjih letališčih Sundsvall-Timra, Örnsköldsvik in Linköping . Od decembra bodo tako prevzeli nadzor še na letališču Sälen.

Decembra lani so v Veliki Britaniji odprli prvi povsem digitalni nadzorni center na letališču Bedfordshire. Kot del 600 milijonov evrov vrednega razvojnega načrta londonskega mestnega letališča, kjer na letni ravni obravnavajo več kot 4,5 milijona potnikov, bodo vzpostavili nov testni digitalni center za nadzor zračnega prometa. Šlo bo za prvi takšen sistem na letališču takšne velikosti, ki bo poskusno zagnan leta 2020.