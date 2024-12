Avtomobilsko leto 2024 je minilo v znamenju zmanjšanih donosov za proizvajalce, za Evropo neugodnih razmer na Kitajskem, na udaru so dobavitelji, na ceste pa je kljub temu pripeljalo kup odličnih avtomobilov.

Tesli, ki bo šele leta 2025 prenovila model Y, je prodaja letos padla. Elon Musk je s podporo Trumpu kljub temu potisnil vrednost Tesle v rekordne višave. Tesla je še vedno z naskokom najvrednejši avtomobilski proizvajalec. Foto: Reuters Leto 2024 je za avtomobilski svet minilo v znamenju številnih prelomnih trenutkov, tudi avtomobilska Evropa pa se je znašla pred številnimi prelomnicami. Volkswagen na pragu odpuščanj v Nemčiji, padec prodaje evropskih znamk na Kitajskem, zamenjava na čelu Stellantisa in poizkus z dvigom carin za kitajske električne avtomobile so le nakateri izmed poudarkov letošnjega leta.

Dogajanje v Severni Ameriki je bilo v znamenju predsedniške izvolitve Donalda Trumpa, Evropa je na področju elektrifikacije stagnirala, Kitajska pa je spet naredila velik korak naprej – ne le z električnimi avtomobili, temveč tudi s priključnimi hibridi. Evropske znamke na Kitajskem, kjer je Porsche napovedal 30-odstotno krčenje prodajnih salonov, čaka v naslednjih letih težka prihodnost.

Avtomobilski poudarki leta 2024

Avtomobilski proizvajalci so zabeležili lepe poslovne rezultate, a mnogi so se že ukvarjali z občutno nižjimi donosi.

Največja kriza je bila pri Volkswagnu, kjer je grozilo zapiranje tovarn v Nemčiji. Temu so se izognili, a do leta 2030 bo Volkswagen v Evropi odpustil 35 tisoč zaposlenih.

Evropski proizvajalci so izgubili dodaten del konkurenčnosti na Kitajskem, kar velja predvsem za premijske proizvajalce.

Kitajska je doma beležila visoko rast novih avtomobilov s priključnim kablom, ki predstavljajo polovico trga. Evropska industrija je na tem področju globalno še nekonkurenčna.

V Evropi je odmevala uvedba višjih carin (na že obstoječih deset odstotkov) za električne avtomobile iz Kitajske.

Izvolitev Donalda Trumpa za novega predsednika ZDA bo imela vpliv na avtomobilsko industrijo. Trump je napovedal višje uvozne carine za avtomobile, ki ne bodo izdelani v ZDA, enako tudi odpravo mnogih davčnih ugodnosti za električna vozila.

Predsednik Forda Jim Farley je v enem izmed intervjujev presenetil s priznanjem, da že pol leta vozi Xiaomijev električni avtomobil in da se "od njega ne more ločiti".

Pod udarom so se znašli dobavitelji. Stečaj je napovedal proizvajalec platišč BBS, v zadnjem trenutku so investitorji zagotovili prihodnost specialistov za sedeže Recaro.

Negotovo prihodnost avstrijskega KTM bi lahko v bližnji prihodnosti reševal nihče drug kot sedemkratni svetovni prvak formule ena Lewis Hamilton.

Združitev pod istim holdingom sta napovedala Honda in Nissan, v lastniško strukturo tudi Mitsubishi. Nissan bi bil brez dogovora pred zelo črnim scenarijem.

Vodenje Stellantisa je predčasno zaključil Carlos Tavares.

Tik ob koncu leta se je v 90. letu starosti poslovil Osamu Suzuki – Suzuki Motor je vodil več kot 40 let.

V letu 2025 bo BYD, vodilni kitajski proizvajalec avtomobilov, odprl prvo kitajsko tovarno avtomobilov v Evropi (Szeged, Madžarska).

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi (EU + države EFTA) je stagnirala oziroma bila za približno odstotek pod ravnjo iz leta 2023, kar je predvsem posledica slabšega izkupička Tesle.

Deset testnih avtomobilov, ki so pustili najmočnejši vtis

Kljub mnogim pretresom je na ceste pripeljalo mnogo odličnih novih avtomobilov. Spodaj je jagodni izbor nekaterih testnih avtomobilov, ki so se letos najbolj vtisnili v spomin. Nekateri med temi so tudi v izboru za slovenski avto leta.

Porsche taycan sport turismo

Novi električni porsche taycan (v izvedbi sport turismo) je bil gledano celovito najbolj uživaški testni avtomobil leta. Vrhunske vsakodnevne zmogljivosti, enostavna potovanja na daljše poti in prvič tudi polnjenje baterije z močjo prek 300 kilovatov. S ceno 181 tisoč evrov je bil tudi med najdražjimi testnimi avtomobili leta. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y (RWD LR)

Prodaja je Tesli letos v Evropi in Sloveniji po lanskem rekordnem letu padla, med novosti pa je izstopala nova različlica modela Y. Ta prinaša en motor (RWD) in večjo baterijo (LR oziroma Long Range). Avtomobil je prepričal s porabo od okrog 15 do največ 16 kilovatnih ur na sto kilometrov, povsem realen doseg pa je bil blizu 500 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai ioniq 6

Hyundai ioniq je v različici 5 ali 6 (poleg ioniqa 5 in sorodne kie EV6) eden najkakovostnejših električnih avtomobilov na trgu. Testna šestica z enojnim motorjem in večjo baterijo je imela doseg tudi več kot 500 kilometrov, baterije pa se zahvaljujoč 800-voltni platformi od 20 do 80 odstotkov napolnijo v 16 minutah. Hyundai je z obema ioniqoma vsem evropskim tekmecem že odčital lekcijo. Foto: Gregor Pavšič

Dongfeng box

Če bi upoštevali že osnovne finančne priložnosti (subvencija), je bil dongfeng box najcenejši testni avtomobil leta. Zanimiv je bil predvsem zato, ker je v naše roke prišel kot prvi izmed mnogih napovedanih električnih vozil s ceno okrog 25 tisoč evrov. Ti avtomobili bodo ključni za množični razmah elektromobilnosti v prihodnjih letih, simpatični box pa je dal svoji konkurenci resno izhodišče. Velika prostornost in zimski doseg blizu 300 kilometrov sta med osrednjimi aduti vozila, ki po odbiti subvenciji stane okrog 17 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Toyota yaris GR

Toyota je osvojila naslov svetovnega prvaka v reliju med proizvajalci, prenovljeni yaris GR pa je vsakodnevna cestna različica njihovega dirkalnika. Po prenovi ostaja najprepričljivejši športni avtomobil s štirikolesnim pogonom in le malo kompromisi – spoznali smo ga na dirkališču pri Lyonu in okoliških cestah na obrobju Alp. Foto: Gregor Pavšič

BMW X3

BMW X3 je z novo generacijo večji, še boljši in še posebej v nekoliko bolje opremljenih različicah (kar velja za domala vse premijske znamke) ponuja veliko udobja in (za športni terenec) zavidljivo mero vozniške dinamike. Foto: Gregor Pavšič

Škoda kodiaq

Volkswagnov koncern je letos na ceste pripeljal več novosti svojih tradicionalnih modelov. Tako smo spoznali novega passata (zdaj le še kot karavan), enako tudi škodo superb in dva pomembna športna terenca – to sta sestrska modela volkswagen tiguan in škoda kodiaq. Čeprav se superb pričakovano pelje bolje, ima kodiaq kot športni terenec številne druge prednosti, kar dokazujejo tudi odlične prodajne številke kodiaqa v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Ford bronco

Ford je v Evropi že odpisal mnoge tradicionalne modele (najopaznejšo fiesto), zato pa so iz ZDA pripeljali nekaj zanimivih "sladkorčkov". Med te sodi tudi povsem ameriško zasnovani bronco. Sodil je med najnenavadnejše, posebne in zato tudi zabavne avtomobile leta 2024. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen ID.7

Za razliko od leta 2023 smo si letos privoščili nekaj manj daljših potovanj z električnimi avtomobili. Najdaljšo pot pa smo načrtovano prevozili z volkswagnom ID.7, ki je z vidika celovite konkurenčnosti prva novost Volkswagna v letošnjem letu. ID.7 je popravil številne napake predhodnikov in pelje Volkswagen na mejo premijskega razreda tako po izdelavi kot vsestranski uporabnosti električnega avtomobila. Pomemben dodatek ID.7 je tudi karavanska izvedba. Foto: Gregor Pavšič

Peugeot 3008

Novi peugeot 3008 je resda oblikovno eden najvpadljivejših avtomobilov leta, njegov test pa je bil pomemben tudi zaradi preizkusa konkurenčnosti celotne Stellantisove platforme STLA medium – novi 3008 je prvi avtomobil s te platforme. Z električnim smo se v enem dnevu odpeljali do Budimpešte in nazaj (poraba je bila solidna, moč polnjenja bi lahko/morala biti še nekoliko boljša), s klasičnim hibridnim pogonom pa je za 3008 (in tudi druge sorodne modele v prihodnje) bencinsko gorivo še vedno najpomembnejše. Moti predvsem še vedno velika cenovna razlika med obema različicama. Foto: Gregor Pavšič