Adijo, visoke petke in minikrila. To je nova naloga deklet.

Udobne superge so postale vsakdanja obutev modelov. Foto: Gregor Pavšič Ob predstavitvah vseh novih avtomobilov in ocenah prihodnosti avtomobilske industrije so bile tokrat ena izmed osrednjih tem ženevskega avtosalona tudi precej bolj zakrite hostese. Vpliv gibanja #MeToo je dosegel tudi avtomobilske proizvajalce, ki so se v Ženevi sicer odzvali različno. Večina je dekleta ob predstavljenih vozilih res oblekla precej bolj konservativno ali preprosto športno, redki niso bili niti moški modeli.

Ženske postajajo vse pomembnejši kupec novih avtomobilov

Tudi na tem področju se novodobni avtomobilski saloni torej spreminjajo. Poleg omenjenega gibanja na take spremembe vplivajo tudi nakupne navade. Na največjih evropskih trgih se občutno povečuje delež žensk, ki imajo v lasti avtomobil, še v večji meri pa na nakup vozila odločilno vplivajo.

V Nemčiji, največjem avtomobilskem trgu v Evropi, ženske kupijo tretjino novih avtomobilov, v Franciji ta delež znaša celo 37 odstotkov.

Na konkretno vprašanje se dekleta usedejo v avtomobil in dilemo preverijo sama. Foto: Gregor Pavšič

Ko smo v novem nissanu leafu pogrešali po globini nastavljiv volanski obroč in o tem vprašali Nissanovo gospodično, je ta vprašanje vzela zelo resno. Sedla je v avtomobil, najprej poskusila sama in se nato po dodatne informacije odpravila k sodelavcem. Čez kakšno minuto je že bila nazaj. Zahvalila se je za vprašanje, te možnosti sicer odlični električni avtomobil pač nima.

Danes so na salonih pogosto bolj razgaljene obiskovalke kot uradne hostese. Foto: Gregor Pavšič Namesto visokih petk raje športni copati

Sprehod po razstavišču v Ženevi je vsekakor potrdil spremembe, kar pa tudi za bolj naključne obiskovalce, torej avtomobilske radovedneže, ni nujno slabo. V ospredju so predvsem avtomobili v vsem svojem blišču. Pomanjkljivo oblečenim dekletom so se odpovedali pri večini velikoserijskih "ljudskih" znamk. Visoke petke marsikje niso več zapovedan del oblačila in prednost so dobile superge. Pri Lamborghiniju so take spremembe uvedli že pred dvema letoma, tudi italijanski gumar Pirelli je dekleta letos oblekel precej bolj zadržano.

Ob avtomobilih priložnostni produktni specialisti

Vse pomembnejši torej postaja neposredni stik z obiskovalci salona in potencialnimi kupci. Organizatorji na salonu v Ženevi pričakujejo okrog 700 tisoč ljudi. Posamezni razstavljalci zato ob avtomobile raje postavijo tako moške kot ženske modele, ki pa so večinoma precej dobro izobraženi o svojem izdelku.

Če odgovora na vprašanje mimoidočega ne poznajo, je v bližini zagotovo kdo, ki je o vozilu še bolje informiran. V poplavi najrazličnejših vozil so prave informacije in vsebina, ki jo proizvajalec zna prenesti neposredno na uporabnika, očitno vse pomembnejše.

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS