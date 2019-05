Kolesarjenje s slušalkami: da ali ne?

Brezskrbno kolesarjenje zahteva tudi odgovornost, kar je povezano z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Kolesarji so namreč kar veliki prekrškarji, kar je pred dvema letoma pokazala tudi analiza Agencije za varnost prometa. Skoraj tri četrtine kolesarjev namreč krši prometna pravila, resnejše prekrške dela približno četrtina.

Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri in vožnja v rdečo luč na semaforju, pa tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku.

Kolo in telefoniranje ne sodita skupaj. Nevarna je tudi uporaba slušalk med vožnjo.

Zelo resen problem sodobnega kolesarstva je tudi uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Tudi za kolesarje namreč velja stroga prepoved, saj telefoniranje med vožnjo preobremeni naše možgane, zato kolesar ni sposoben ustrezno spremljati dogajanja v prometu. Njegove reakcije so zato neustrezne in prepozne.

Enako velja za telefoniranje prek slušalk ali zelo priljubljeno poslušanje glasbe na mobitelu. Kolesarje namreč obvezuje 35. člen veljavnega Zakona o pravilih cestnega prometa. Ta ureja prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. V to kategorijo spadata tako uporaba slušalk kot telefoniranje.

Kolesarji lahko za lastno varnost največ naredijo sami, in sicer z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov. Ponovimo nekaj pravil varne in pravilne vožnje s kolesom.

Kolo vozimo po kolesarski stezi ali poti, če kolesarske steze ni, vozimo po desnem robu cestišča v smeri vožnje.

Pri kolesarjenju moramo upoštevati prometna pravila in predpise, ki veljajo za voznike, pravila prednosti, prometne znake in drugo signalizacijo.

Vedno tudi poskušamo predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu, saj lahko tako preprečimo marsikateri neljubi dogodek.

Pri zavijanju v križiščih jasno nakažemo smer z roko, se pravilno razvrstimo in upoštevamo pravila prednosti.

Nikoli ne vozimo v nasprotni smeri vožnje, saj nas drugi vozniki ne pričakujejo.

Ponoči in v mraku nujno uporabimo luč, da bomo dobro vidni in prej opazni.

Raziskave dokazujejo, da čelada zmanjšuje posledice in poškodbe glave za od 40 do 70 odstotkov. Pri tem pa ne pozabite, da je za otroke in mladostnike do 18. leta je uporaba čelade obvezna, imeti jo morajo otroci na poganjalčku in tudi tisti, ki so potniki na kolesu. Vsekakor pa uporabo čelade priporočamo prav vsem kolesarjem – varnost naj bo vedno na prvem mestu!

Tehnično ustrezno kolo in čelada za večjo varnost

Vsak kolesar mora poskrbeti za tehnično ustreznost svojega kolesa in uporabo zaščitne opreme. Pred začetkom sezone preverimo tehnično brezhibnost kolesa. Kolo mora imeti brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro, belo luč spredaj ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku, zvonec, ustrezno napolnjene pnevmatike, primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.

Uporaba zaščitne čelade mora postati dobra navada, ki jo privzgojimo najmlajšim, tako da otroke že od rane mladosti navadimo na nošenje ter da smo hkrati odrasli dober vzor in si čelado nadenemo ob vsaki priložnosti.

Uporaba čelade se sicer povečuje, kažejo podatki AVP, vendar je še vedno preredka, predvsem med mladostniki. Raziskave dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave za od 40 do kar 70 odstotkov. Uporaba kolesarske čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta zakonsko obvezna, priporočljiva pa je tudi za preostale kolesarje, tako pri vsakodnevnem kot rekreativnem kolesarjenju, saj pomembno prispeva k varnosti kolesarja.

Kolesarsko čelado morajo imeti tudi otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalčku, priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju ter pri uporabi različnih električnih naprav (e-skuter, hoverboard ...).

Poleg zaščitne čelade kolesarjem predlagamo tudi, da nosijo oblačila svetle barve ali odsevni brezrokavnik, tako vas bodo vozniki prej opazili.

Statistike povedo vse – kolesarji spadajo v rizično skupino

Kolesarji spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, narašča pa tudi njihova ogroženost, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Vozniki motornih vozil jih namreč velikokrat spregledajo in dodatno povečajo možnost za nastanek prometne nesreče in posledično hudih poškodb.

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev v obdobju 2014–2018 je neupoštevanje pravil o prednosti. Takšnih je kar četrtina (26 odstotkov) vseh prometnih nesreč. Tu gre predvsem za druge udeležence v cestnem prometu, ki kolesarju odvzamejo prednost. Sledita neprilagojena hitrost (22 odstotkov) in nepravilna smer vožnje (16 odstotkov) kolesarjev.

Zaradi neupoštevanja pravil o prednosti je v obdobju 2104–2018 umrlo 17 kolesarjev, zaradi neprilagojene hitrosti 15 in zaradi neupoštevanja pravil o prednosti 14 kolesarjev.