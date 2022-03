Kaj prinašata slavni črki? Ostaja eden najbolj drznih v razredu. #foto

Toyota je dvignila veliko prahu s prihodom dveh športnih modelov − GR supre in GR yarisa. Oba športnika sta postavila nove temelje za znamko, ki se je zelo uspešno začela dokazovati še v svetu motošporta. Naslednji logičen korak je bil unovčenje prepoznavnosti imena GR (okrajšava za Gazoo Racing) in ponuditi nekaj tega športnega duha tudi pri običajnih hibridnih modelih. Tako je nastal C-HR GR sport, ki ga poganja močnejša različica hibridnega motorja in s svojim prepoznavnim videzom nudi nekaj športnega pridiha v kombinaciji z varčnim motorjem.

Ob spletnem razkritju C-HR GR sport pred enim letom so pri Toyoti izrecno poudarili povezanost znamke s športnim oddelkom Gazoo Racing. Oznaka GR sport tako ne prinaša le kozmetičnih popravkov, ki so si jih zamislili oblikovni guruji, temveč so pri razvoju sodelovali isti ljudje, ki so aktivno vpleteni v razvoj dirkalnikov za vzdržljivostno dirko Le Mans in svetovno prvenstvo v reliju WRC. Znanje se tako prenaša z najvišjih oblik motošporta, prek GR supre in GR yarisa vse do enega prodajno najpomembnejših Toyotinih modelov v Evropi.

Že od začetka je eden bolj drznih na naših cestah

Ko smo pred šestimi leti prvič sedli za volan Toyotinega novega C-HR, smo v večini primerov le kimali z glavo. Kompaktni križanec je na evropske in posledično tudi slovenske ceste zapeljal z unikatno zunanjo podobo. Tudi nissan juke mu pri tem ni zmogel slediti, še manj pa drugi, bistveno bolj uniformirani tekmeci. In ravno zaradi te nore zunanje podobe smo ob predstavitvi prenovljenega modela po tihem že pričakovali prihod športno obarvane različice. Po corolli je bilo edino logično, da na vrsto pride tudi C-HR. Že zaradi samega videza, ki zaradi ostrih unikatnih linij ne potrebuje veliko sprememb. Pa tudi zaradi samih voznih lastnosti modela. C-HR se že brez paketa GR sport po cesti pelje nadpovprečno dobro, kljub nekoliko višjemu odmiku od tal pa se ne ustraši hitro odpeljane serije zavojev.

Pri Toyoti so nekoliko izpopolnili vzmetenje, a prinaša športni paket GR sport predvsem kozmetične popravke. Foto: Gašper Pirman

Sedeži so res odlični. Ne le materiali, tudi sedi se v njih odlično. Foto: Gašper Pirman

Vozniška čustva zdaj še bolj poudarjena

Športno obarvani C-HR se od običajnih modelov loči predvsem po večjih, 19-palčnih pnevmatikah in številnih črnih dodatkih. V uredništvu smo se strinjali, da ta črno-bela barvna kombinacija dobro poudari njegov športni duh ter po drugi strani ukroti izrazite linije, zato bi za njim znali pogledati tudi nekoliko bolj umirjeni kupci. Od preostalih družinskih članov se loči še po nekaterih malenkostih − črnem ohišju sprednjih žarometov in meglenk v odbijaču. Črno je tudi ozadje na logotipu. Za športno podobo poskrbita še agresivnejši sprednji spojler in spremenjen zadnji odbijač.

Vsem tistim, ki pogledujejo proti C-HR GR sport, bo všeč tudi podatek, da so pri Toyoti med drugim izpopolnili samo vzmetenje. Sprednji blažilniki so trši za deset odstotkov in zadnji za 15 odstotkov, na račun prenovljenega vzmetenja pa se avto manj nagiba in je vožnja skozi zavoje izboljšana.

Vozniško bližje kombilimuzinam

Če v preteklih testih še nismo potrdili besed Hirojukija Kobeta, da se C-HR po cesti pelje tako dobro kot kombilimuzine (golf, focus, civic, astra ...), pa se tem trditvam slavnega inženirja približamo zdaj. S tršim vzmetenjem in že od prej natančnim volanskim krmiljenjem je C-HR vozniško eden boljših predstavnikov v razredu, ki bo kljub 14-centimetrski oddaljenosti od tal, zadovoljil še tako zahtevnega voznika. Res je, da je vožnja v C-HR GR sport zdaj manj udobna pri vsakodnevnih opravkih, a si mislimo, da se tisti, ki sploh pogleduje k športnemu paketu, tega še kako zaveda.

Nekoliko bolj poudarjeno športna je notranjost. Sedeži z oznako GR in vertikalnimi kontrastnimi šivi nudijo boljšo oporo za boke in hrbet ter se dobro skladajo s precej temno potniško kabino. Aluminijaste stopalke za plin in stikalo za vklop motorja z logotipom GR še nekoliko popestrijo notranjost, drugih sprememb pa GR sport ne prinaša. Še vedno bo voznik imel omejen pogled skozi vzvratno ogledalo, potniki zadaj pa zaradi zunanje visoke bočne linije nimajo dobrega pogleda na okolico. Tudi zunanje zadnje vratne kljuke so lepo skrite v karoserijo, a so postavljene visoko in jih otroci ne dosežejo.

C-HR je eden izmed starejših modelov v Toyotini družini, zato ima tudi še staro večopravilno enoto, ki ni več med najhitrejšimi in najbolj intuitivnimi. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Najvišje pri paketni hierarhiji

C-HR je ikona in paradni konj znamke Toyota. S paketom GR sport je ta model dobil potrebno širino, hkrati pa se z legendarno oznako spreminja tudi dojemanje modela samega. Skupaj z novim pogonskim sklopom, sestavlja ga dvolitrski 112-kilovatni bencinski motor in 80-kilovatni elektromotor s sistemsko močjo 135 kilovatov, gre za mešanico športnega značaja in lahko tudi varčne vožnje. Povprečna poraba goriva lahko sicer zelo niha. Ob umirjeni mestni vožnji, kjer glavnino vloge opravlja elektromotor, se je poraba gibala okoli 5,5 litra, na avtocesti med 6,5 litra in sedem litri in ob športni vožnji tudi do devet litrov. Na koncu se je povprečje ustavilo pri 6,2 litra.

tehnični podatki toyota C-HR 2.0 E-CVT GR sport vrsta motorja bencinsko električni 4-valjni, 4 ventili na valj prostornina v ccm 1.987 moč v kW (KM) pri vrt./min 112 (152) pri 6.000 moč v kW (KM) elektromotorja 80 (109) največji navor v Nm pri vrt./min 190 pri 4.4005.200 največji navor v Nm elektromotorja 163 menjalnik brezstopenjski samodejni pogon spredaj mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.395 x 1.795 x 1.555 medosna razdalja v mm 2.640 prtljažnik v litrih 358−1.102 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.485 (445) največja hitrost v km/h 180 pospešek 0-100 km/h v s 8,2 poraba (po normah EU) v l/100 km 4 poraba na testu v l/100 km 5,4 cena osnovnega vozila v EUR 26.300 akcija 24.400 cena testnega vozila v EUR 33.600 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 36.590

