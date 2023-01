Sedel sem za volan, pa že prvo presenečenje: ni bilo edino

Volvo XC40 recharge ni namensko izdelani električni avtomobil, kljub prehodni vlogi pa preseneča − motorja ni treba zagnati ali ugasniti, uredili so prtljažnik spredaj in zagotovili celo zelo konstantno krivuljo polnjenja. XC40 medtem ostaja pravi premijski športni terenec, ki z elektromotorjem omogoča med 280 in 350 kilometri vožnje.

Volvo je svojo bližnjo prihodnost predal v roke elektriki, tej pa se najprej približuje s predelanimi bencinskimi modeli. Kljub temu tak prehodni električni volvo zmore veliko dobrega − na primer za zagon motorja ni potreben pritisk na gumb, celo sprednji prtljažnik so mu uspeli dodati. Le cena je − če ne upoštevamo kar 11 tisoč evrov očitno rednega popusta − za tak električni avtomobil vseeno dokaj visoka. Električni XC40 nudi dobre informacije o delovanju električnega pogona, tudi krivulja polnjenja je povsem zadovoljiva, doseg pa bo pozimi z nekaj pazljivosti 300 kilometrov.

Palec gor: informacijski vmesnik, brez zagona motorja, krivulja polnjenja, sprednji prtljažnik

Palec dol: dokaj velika poraba, razmerje med ceno (brez popusta) in vrnitvijo električnega paketa

Foto: Gregor Pavšič

Prehodni električni model, tisti čistokrvni šele prihajajo

Volvo je šele razkril svoj namenski električni športni terenec EX90, ki ga v Sloveniji pričakujemo letos, in je do zdaj najbolj napredne električne rešitve namenjal specializirani električni znamki Polestar. Prav zato je električna različica že dobro znanega XC40 smotrna in prav gotovo pričakovana vmesna rešitev. Volvo napoveduje polno elektrifikacijo svojih modelov, kjer je ponudba pogonov trenutno še mešana med blagimi in priključnimi hibridi, recharge pa označuje tiste zgolj električne avtomobile.

Ne še prave, čistokrvne, kajti tak bo najprej EX90, a tudi predelana bencinska različica lahko − Volvo sicer že napoveduje še manjši model EX40 − nudi zanimivo rešitev za premijske kupce.

O kakovosti izdelave, izbiri materialov in na splošno o prečiščeni notranjosti pri Volvu ne gre izgubljati besed. Električna različica pri XC40 ohranja to raven. Ker je le predelan bencinski avtomobil, prostornost kljub manjšemu elektromotorju − na primer zadaj, kjer je po sredini tudi zdaj nepotreben greben − v tem primeru še ni izboljšana.

Električna različica prinaša predvsem bolj tiho in še bolj udobno vožnjo, tak pogon pa poudarja Volvovo kakovost in prefinjenost − sočasno pa seveda tudi vsaj nekaj kompromisov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Brez zagona motorja, pa s sprednjim prtljažnikom − odlično

Volvu je vseeno treba priznati, da je teh kompromisov relativno malo. Predelavo v električno različico so namreč dejansko opravili nadpovprečno. Tako na primer vozniku ni treba pritisniti gumba za zagon elektromotorja. Ta je ves čas v "delovni" pripravljenosti, a kljub temu celo nekateri namenski električni avtomobili še vedno ohranjajo tradicionalni gumb "start". Pri predelanih električnih avtomobilih take rešitve še nismo videli.

Enako velja za dodatni 31-litrski prtljažnik spredaj, ki ga prav tako pogrešamo pri mnogih namenskih, torej tistih pravih električnih avtomobilih.

Google pomaga iskati polnilnice in oceniti količino energije

Hvalimo informacijsko podporo vozniku, saj ima na voljo podatke o odstotku preostale baterije in oceni preostalega dosega v kilometrih, prav tako tudi o moči polnjenja. Iz vidika električne uporabe je velik plus tudi Googlov vmesnik, ki omogoča hitro iskanje polnilnic, predvsem pa pomaga pri načrtovanju poti.

Podobno kot poznamo pri avtomobilih Tesle ali po novem tudi pri Renaultu, zna vmesnik zelo natančno napovedati, s koliko baterije bomo prispeli na želeni cilj, oziroma nam zna po potrebi predlagati polnilnice ter tudi čas polnjenja. Odlična rešitev predvsem pri nekoliko daljših oziroma nevsakdanjih potovanjih iz našega klasičnega rituala.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Pozimi blizu 300 kilometrov dosega, poleti bo šlo še dlje

Volvo je XC40 namenil dokaj veliko baterijo (69 kilovatnih ur), s katero lahko nadomesti manko relativno visoke porabe električne energije − ker XC40 ne izhaja z električne platforme, tudi izkoristek energije, pričakovano, ni na povsem najvišji ravni. Doseg pozimi z nekaj pazljivosti lahko zraste do 300 kilometrov, poleti bo to številko doseči oziroma preseči še veliko lažje. Za vsakodnevne vožnje po Sloveniji bi tak doseg, še posebej ob nočnem polnjenju doma, zlahka zadoščal.

Ob enojnem elektromotorju znaša moč pogona 170 kilovatov, kar pomeni 7,4 sekunde pospeška do 100 kilometrov na uro, najvišjo hitrost pa so za ta 4,4 metra dolg športni terenec omejili na 160 kilometrov na uro.

V 24 minutah od 20 do 80 odstotkov: krivulja polnjenja pozitivno preseneti

Tudi učinkovitost polnjenja je dobra. XC40 sicer ne nudi rekordno visokih moči, a zato povsem sprejemljivo krivuljo polnjenja na ultra hitrih polnilnicah. To so tiste z več kot 100-kilovatno močjo. Baterijo smo od 20 do 80 odstotkov, kar je simulacija polnjenja na daljšem potovanju po Evropi, s pomočjo Ionityja napolnili v le 24 minutah.

Povprečna moč polnjenja je bila pri temperaturi pet stopinj Celzija zelo spodobnih 105 kilovatov. Vse do 60-odstotne napolnjenosti je moč polnjenja znašala več kot 100 kilovatov.

Kaj pomeni 13 tisoč evrov "rednega" popusta?

Električni XC40 ravno poceni seveda ni. Medtem ko se blago hibridna različica na osnovi bencinskega motorja začne pri slabih 35 tisočakih, štirikolesno gnana pa pri 43 tisoč evrih, je treba po rednem ceniku za električnega XC40 recharge odšteti vsaj 60 tisoč evrov. Zmogljivejša različica z dvojnim elektromotorjem je še 11 tisoč evrov dražja, pa seveda je pri premijskih avtomobilih treba vedno doplačati še nekaj dodatne opreme.

Cene so relativno visoke, vseeno pa primerljive s premijskimi tekmeci − na primer z BMW iX3. Kdor bi želel dober električni avtomobil, bo seveda, čeprav ni tako premijski, razmišljal tudi o tesli. Tam bi nato bodla v oči precejšnja cenovna razlika v korist ameriškega modela Y. Ne moremo pa mimo kar 13 tisoč evrov visokega popusta za XC40 recharge, ki ga Volvo v Sloveniji nudi že od tretjega četrtletja lanskega leta. Testni avtomobil je tako namesto 74 stal 61 tisoč evrov, s tem pa pristane Volvo nenadoma že na raven Tesle ali "ljudskega" Volkswagna.

Glede na zelo dobro predelavo prehodnega modela je to za Volvo dobra napoved njihove povsem električne prihodnosti, za katero so se seveda zavestno odločili in bodo v njej iskali svojo premijsko prednost.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman