Japonski berlingo: je podaljšana garancija dovolj? #foto

Toyota se z modelom proace city podaja v razred, kjer do zdaj še niso imeli svojega modela. Ta družinski enoprostorec je razen v nekaterih manjših podrobnostih enak francoskima bratoma, nekoliko višjo ceno pa upravičujejo s podaljšano triletno garancijo in dvoletnim polnim jamstvom.

Ocena



Japonsko vozilo s francosko tehnologijo, ki prihaja iz španske tovarne, že mora biti globalni izdelek. Oblika meri na tipično enoprostorsko uporabnost brez estetskih presežkov, enako pa bi lahko (morda tudi smo) zapisali še o treh njegovih, recimo jim, bratrancih.



Kot velja za berlinga, comba in rifterja, je proace preproste oblike, ki jo deli z lahkim dostavnikom, to pa mu omogoča odlično enoprostorsko uporabnost. S srednjo od petih stopenj opreme (family) je izdatno opremljen potovalnik s tremi ločenimi sedeži v drugi vrsti.



Četrtič preizkušena najmočnejša kombinacija 96-kilovatnega 1,5-litrskega dizla z ročnim šeststopenjskim menjalnikom nas je znova prepričala. In če skoraj 1,7 tone težko vozilo med testom povprečno porabi 6,2 litra, se zlahka odpovemo hibridnim dodatkom, ki bi, če bi bili na voljo, pomenili izdaten prirastek pri masi in ceni.



Proace z opremo family in petletno garancijo stane 23.310 evrov. Za 950 evrov ceno poveča navigacija, ki bi jo kdo rajši uporabljal prek ene od povezav s pametnim telefonom. Tovarniško vgrajena vlečna kljuka, ki zapreže do 1.200 kilogramov težek priklopnik, stane 700 evrov, vsega 150 evrov pa je treba odšteti za zaščitno pregrado med kabino in prtljažnikom.

Motor: 96-kilovatni turbodizelski



Poraba na testu: 6,2 l/100 km



Cena vozila: 25.660 evrov

Japonski berlingo 16 centimetrov nad podlago

Proace, berligo, combo in rifter so druščina, ki se razlikuje v podrobnostih, najbolj vidnih od spredaj. Tako je tudi prav, da se ve, ali nam nasproti po cesti pelje toyota, citroën, opel ali peugeot. Prav v ta namen ima proace žarometa, v slogu nekaterih drugih modelov Toyote, povezana z linijo prek logotipa znamke.

Po videzu bolj dostavno kot enoprostorsko vozilo ima med serijsko opremo drsni par vrat, strešni letvi, meglenki, temna stekla in 16-palčna lita platišča. Pametni ključ pri opremi family še ni na vrsti, enako velja za svetlobna telesa LED, zato pa žarometa znata preklopiti med dolgim in zasenčenim snopom.

Proace ima žarometa, v slogu nekaterih drugih modelov Toyote, razločno povezana z linijo prek logotipa znamke. Foto: Gašper Pirman

Enoprostorska prostornost, številni predali, odlagališča …

Armaturna plošča nosi zaprt predal pred volanom, odprtega za osrednjim zaslonom, dva zaprta predala s polico vmes pred sovoznikom in dva utora za pijačo. Seznam uporabnosti se nadaljuje pod stropom s tovornjaško polico in med sedežema, kjer kraljuje visoka oziroma globoka konzola, zaprta z ličnima rolojema.

In to še ni vse, saj so v vratih predali, za sedežema žepi in avionski mizici, pod desnim sedežem pa je v tleh predal s priborom za popravilo pnevmatik. Kot je običajno, sta v kabini in prtljažniku 12-voltna priključka, tudi USB je spredaj in zadaj. Povejmo še, da so vsa okna pomična na dotik in da se zračenje v sicer dvojno klimatizirani notranjosti z ventilatorjem upravlja posebej tudi zadaj.

Kaj nas je zmotilo



Pa ne samo pri toyoti, tudi berlingo, combo in rifter imajo sicer ergonomsko brezhibno nameščeni stikali za nastavitev temperature, žal pa sta neosvetljeni. Čudno, saj je prav med njima nanizanih pet primerno osvetljenih tipk.



S polaganjem sovoznikovega sedeža se pri tej toyoti tako kot pri berlingu in rifterju ne da povečati dolžine tovornega prostora prek celotne kabine. Vzrok je v visoki konzoli med sedežema, ki preprečuje polaganje naslonjala.

Različni mnenji o pregradi v prtljažniku

Izdaten prtljažni prostor (775 l) se lahko za petimi sedeži napolni vse do stropa oziroma do 1.355 litrov. Za varnost poskrbi učinkovita Proace je dvignjen 16 centimetrov od tal, visoko sedenje pa daje vozniku dober pregled naprej. Foto: Gašper Pirman pregrada s spodnjim kovinskim in zgornjim zamreženim delom. Ampak najprej smo navedli to kot pozitivno lastnost.

Za 2.100 litrov volumna nad ravnim dnom prek položenih sedežev mora pregrada ven, to ne gre brez uporabe ključev 10 in 13 za vijake M6 in M8. Pa še nekam jo je treba v času tovorjenja pospravit, nato pa znova nameščati.

Višji kot širši ne more biti kralj ovinkov

Seveda ne, vendar to ne pomeni, da bi vodil kolone po ovinkastem podeželju kot nedeljski vozniki pod klobuki. Glede na razmerje med višino (1.880 mm) in širino (1.848 mm) se pelje presenetljivo dobro, čeprav smo volan med skrajnima legama zavrteli približno 3,3-krat, to pa je več kot pri berlingu ali rifterju.

Med vožnjo skozi leve ovinke nas je, bolj kot skozi desne, motila okrnjena preglednost zaradi stebrička A. Morda tega ne bi niti opazili, če ne bi pred kratkim vozili avtomobila, pri katerem so preširok stebriček A z novo generacijo razdelili na dve tanjši stranici. Brez dvoma pa lahko pohvalimo smerno stabilnost vozila, ki je primerna 2.785-milimetrskemu medosju.

Galerija: so razlike le v drugačnem logotipu?

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Pri 90 na uro zahteva peto prestavo

Tega pri berlingu in rifterju nismo opazili. Indikator je pri hitrosti 90 na uro po garminu oziroma 93 po merilniku pri 1.500 vrtljajih s puščico navzdol kazal številko 5, po prestavljanju pa se je motor vrtel s 1.900 vrtljaji. V nižjih prestavah je sicer dovoljeval zmanjševanje vrtljajev nekje do 1.200, v šesti pač ne.

Indikator že ve

Ta indikator v nasprotju s številnimi drugimi ne deluje na pamet. Zlasti med vožnjo navzgor razume, kdaj so nizki vrtljaji škodljivi za motor, vendar nas je pri 90 na uro po ravnem vseeno presenečal. Pa ne v slabem smislu, saj elektronska pamet že ve …

Do zgornjih ugotovitev smo prišli med upravljanjem mehanskega tempomata, ki ga hvalimo, ker ga niti izklop motorja niti uporaba sklopke ne prekinjata. Omogoča običajne nastavitve po 1 ali 5 na uro, kar je pregledno prikazano med merilniki.

Standardni paket varnosti

Poleg klasičnih elementov aktivne in pasivne varnosti proace omogoča uporabo klica v sili, opozori voznika pred trkom in pomaga pri zaviranju, prepoznava znake in opozarja na menjavo pasov brez ustrezne utripalke. Med vožnjo smo uporabljali sistem za speljevanje v klancu, samodejno delovanje brisalcev, vzvratno kamero s shematičnim prikazom ovir od zgoraj … Kaj pa bočna kontrola v ogledalih in opozorilo pri vožnji vzvratno? Za doplačilo ali pa serijsko pri višji stopnji opreme.

Voznikov sedež z naslonoma za roke je nastavljiv tudi po viši in v ledvenem delu. Zaslon z doplačilno navigacijo je povezljiv s pametnim telefonom in povezan s kamero. Med sedežema kraljuje visoka oziroma globoka konzola, zaprta z ličnima rolojema. Foto: Gašper Pirman

Poraba 6,2 je enaka kot pri berlingu in rifterju

Povprečna poraba 7,2 na razdalji 2.413 kilometrov, odčitana po zadnji ponastavitvi računalnika pred prevzemom vozila, je liter višja od naših izkušenj z berlingom in rifterjem z enakim pogonskim sistemom.

Različni režimi vožnje in vremenske razmere med testom so vplivali na nihanje porabe med petimi in sedmimi litri, skupni rezultat po točenju pa je 6,2. Triinpetdeset litrov goriva v rezervoarju torej teoretično zadošča za 850 kilometrov vožnje, ta razdalja pa se v običajnih prometnih razmerah z umirjenim ravnanjem lahko ustrezno poveča.

tehnični podatki toyota proace city verso 1.5D 130 HP family vrsta motorja dizelski turbo prostornina v ccm 1499 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (130) pri 3750 največji navor v Nm pri vrt.min. 300 pri 1750 menjalnik ročni 6-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4403 x 1848 x 1880 medosna razdalja v mm 2785 prtljažnik v litrih 775-2126 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1676 (684) največja hitrost v km/h 185 pospešek do 100 km/h v sekundah 10,3 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,7 poraba na testu v l/100 km 6,2 cena osnovnega modela v EUR 16.360 cena testnega vozila v EUR 23.310 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 25.660

Pregrada s kovinskim spodnjim delom in mrežastim zgornjim učinkovito ščiti potnike pred predmeti, ki bi med ostrim zaviranjem lahko poleteli naprej. Zaradi nerodnega načina odstranjevanja nismo prepričani, da jo bo izbrala večina kupcev, kljub zelo ugodni ceni. Foto: Gašper Pirman

Prostorno notranjost odlikujejo trije ločeni sedeži s sidrišči isofix, avionski mizici in ločeno prezračevanje klimatizirane notranjosti. Foto: Gašper Pirman

Hvalimo visoko odpiranje zadnjih vrat in nizek nakladalni rob. Rezervno kolo pod vozilom je na voljo ob doplačilu. Foto: Gašper Pirman