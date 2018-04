Močneje in hitreje: Odličen mestni avto z nadgradnjo #video

Prva vožnja: suzuki swift sport

Prijetna presenečenja z zmerno ceno v avtomobilski industriji niso nekaj vsakdanjega. Swift sport je leta 2005 postavil vse na glavo, saj je šlo za športni dragulj, ki je navduševal z voznimi lastnostmi in ceno. Enak recept so uporabili tudi pri drugi generaciji, zato je pred tretjo generacijo težka naloga. Zasijati mora v vse večji konkurenci vročih malih petard, a oohraniti svoj unikaten položaj na jakostni lestvici. K nam bo črmlj zapeljal junija.

Gorske ceste v okolici Malage so pravi test rumenega črmlja

Kljub temu, da se je osnovni recept nekoliko sprememnil ostaja swift sport zvest svoji športni DNK. ''Manjše emisije, večja težnja po povezljivosti in prihod avtonomne tehnologije pretresa avtomobilski svet,'' je v uvodnem nagovoru poudaril Masao Fujitrani, vodja evropskega dela Suzukija. Tudi zato se je moral swift sport spremeniti. Rumeni črmlj je zato odrasel, postal bolj resen, vsakodnevno bistveno bolj uporaben, predvsem pa varčnejši in prijaznejši do voznika.

Veliko besede pri tem ima že dobra osnova, na kateri sloni swift. Japonski mestni malček je na našem velikem primerjalnem testu Prima, kjer smo med seboj primerjali trinajst avtomobilov osvojil drugo mesto in ni praktično razočaral na nobenem področju. Če gremo še korak dlje in ga postavimo ob bok predhodniku, so razlike med generacijama ogromne. Širši, daljši, z daljšim medosjem in še nekoliko bolj besen (vsaj zadek deluje bistveno bolj možato, športno) uspešno združuje dva svetova - športnost in vsakodnevno prijaznost.

Izboljšan ročni menjalnik in udobni sedeži



Swift sport stavi še na športno noto izpušnega sistema, ki je izredno uglajen in bo svoj pravi značaj pokazal šele ob višjih obratih, izboljšani 6-stopenjski ročni menjalnik s kratkimi hodi ročice, trše vzmetenje z vgrajenimi blažilniki proizvajalca Monroe in zadnjimi 285 milimetri veliki zavornimi koluti.Težko je zgrešiti tudi športne sedeže. Nudijo dovolj bočne opore, da smo ostali zanesljivo v svojem sedežu in nismo po nepotrebnem izgubljali energije, ko smo lovili svoje telo. Na nek način smo bili presenečeni nad njihovim udobjem, še posebej, ker so jih razvili v Evropi. Saj veste, Evropejci s(m)o pripravljeni trpeti v neudobnih športnih sedežih, preprosto zato, ker jih športni avtomobil mora imeti.

Dve izpušni cevi sta dobra popotnica za izboljšanje videza. Če k temu dodamo še strešni usmerjevalnik zraka in difuzor je zadek primeren za športnika po duši. Foto: Gašper Pirman

Ozke mestne ulice ali gorski prelaz poln serpentin. Swift sport se povsod odreže dobro, predvsem zato, ker ne želi biti le brezkompromisen športnik, temveč vsakodnevno uporaben avtomobil. Foto: Suzuki

Ker gre še vedno za razmeroma poceni športni avtomobil so dodatki na karoseriji izdelani v imitaciji ogljikovih vlaken. Foto: Gašper Pirman

Visok navor, nizka masa

Pomembno besedo pri prepričljivosti celotnega paketa ima seveda motor. Zdaj je prvič prisilno polnjeni. Posledično je športni samuraj pridobil več moči. Preko sprednji koles se na cesto prenaša 103 kilovate in 230 njutnmetrov navora. 1,4-litrski motorček Boosterjet si je sposodil pri večji sestri, športno naravnani vitari S, a ker se tehtnica za najbolje opremljeno različico skupaj z voznikom za volanom ustavi pri vsega 975 kilogramih se je na gorskih cestah blizu španske Malage iz zavoja v zavoj odrival kot spreten gimnastičar. Sprednja kolesa so v tla grizla z vso silo in niso dovoljevala podkrmiljenja. Zaradi nekoliko manjše moči ni tako hiter kot kakšen centimeter večji clio RS ali fiesta ST, a se z njima tudi ne želi primejati.

Japonci so tako kot do sedaj swifta sport pozicinairali nekam vmes. Je šibkejši kot omenjena dvojica, a bistveno lažji, do neke mere tudi bolj igriv in vsekakor bistveno cenejši. O cenah pri slovenskem uvozniku zaenkrat še niso imeli veliko za povedati. Želijo si biti konkurenčni, ne le to, od dvestokonjskih tekmecev kar nekaj tisočakov cenejši, a več bo znanega junija, ko bo swift sport zapeljal v slovenske salone.

Osmi največji proizvajalec vozil na svetu



Suzuki je v letu 2017 prodal 3,1 milijona avtomobilov, od tega 280 tisoč v Evropi. Na krilih nove generacije swifta in odličnih prodajnih rezultatov vitare in sx4-crossa so povečali prodajo za 15 odstotkov, trend pa želijo nadaljevati v letošnjem letu.V Sloveniji glede na prodajne rezultate v lanskem letu v prihodnost zrejo optimistično. Ob večjih količinah avtomobilov, ki pridejo iz madžarske tovarne bi lahko prodali še več avtomobilov. Swift sport ne bo prodajno najmočnejši adut, a pomaga k širši ponudbi ter v smiselno celoto zaključi družin swift, ki poleg običajnih motorjev ponuja še blagi hibridni pogon.

Notranjost krasijo rdeči dodatki, ki so vidni na merilnikih, armaturni plošči in oblazinjenju. Foto: Suzuki

Swifta sport poganja 1,4-litrski agregat z 103 kilovati ki ga najdemo v vitari S in sx4 s-crossu. Foto: Suzuki

Z rumeno barvo so se posvetili časom ko so bili uspešni v reliju. Dirkalni swift je namreč nosil rumeno barvo. Foto: Gašper Pirman

Kazalec na tehtnici se ustavi pod eno tono

Swift sport je bil vedno predstavnik veltrske katergorije, toda če upoštevamo, da je njegova masa manjša kot pri manjšemu volkswegen up! GTi oziroma se poravna z avtomobili iz segmenta nižje je potrebno inženirjem iskreno čestitati. Ravno zaradi majhne mase in odzivnega motorja v nizkih vrtljajih je vožnja zabavna. Vsekakor ne tako trda in neudobna kot bi to pričakovali, kot je povedal Masao Kobori, glavni inženir za avtomobil športni swift prinaša športno vožnjo in občutek, ki pa ne ogroža vsakodnevne uporabnosti. Njegovim besedam smo kimali že med vožnjo. Swift sport je precej udoben športnik. Ne želi v ospredje postavljati časov na dirkališču, temveč s svojim bipolarnim značajem z veseljem zapoje melodijo iz izpušne cevi, ko pa je to potrebno pa bo nase opozarjal le z videzom.

Foto: Suzuki

Leti kot čebela, piči kot črmlj

A ni vse zlato, kar je obarvano v rumeno. Swift sport je neverjetno odziven v nizkih vrtljajih, se popolno razživi v srednjem območju med 2.500 in 4.000 vrtljaji, a malce pred šest tisoč vrtljaji naleti na navidezni zid. Že tako ne preveč glasen izpušni sistem utihne, pritisk na stopalko za plin pa ne prinaša več hipnega pospeševanja. Res je, da je v primerjavi s predhodnikom bistveno močnejši ter predvsem hitrejši, toda vrtenje v višje obrate mu ne ugaja najbolj, njegov potencial je potrebno izkoristiti v srednjem območju. Ko s potnimi rokami krepko prehitro preganjaš gorske zavoje, kjer praktično ni prometa, cesta pa se nenehno vije v dolgo kačo pozitivno sprejemaš kako te mali športnik nagrajuje. Želeli bi si le za odtenek več povratnih informacij volana. V primerjavi z običajnim swiftom je nekoli trši, a nekaj več povratnega občutka bi si vseeno želeli. Morda je tudi to eden podatkov, ki potrjuje, da swift ne želi konkurirati nespornim športnim kraljem. Tako kot vedno predstavlja dobro uravnoteženo alternativo, ki se sedaj bolj kot vedno opira na bogato zgodovino predhodnikov. Swift sport leti kot čebela in piči kot črmlj.