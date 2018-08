Gorenjska avtocesta po nesreči spet odprta

Na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Brod proti Kranju so nekaj po 16. uri trčila tri osebna vozila, v nesreči pa se ni nihče poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po poročanju prometnoinformacijskega centra so posledice prometne nesreče odstranili, promet ni več oviran.