Zaradi nesreče več ur zaprta gorenjska avtocesta

Jutranja prometna nesreča je ohromila promet na gorenjski avtocesti. V nesreči, ki se je zgodila okoli 3.30, so bila udeležena dve tovorni in eno osebno vozilo, eno tovorno pa je prebilo varovalno ograjo. Avtocesta je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče več ur zaprta v obe smeri, v smeri Ljubljane je tam še vedno zastoj.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je prometna nesreča na območju nekdanje cestninske postaje Torovo okoli 3.30 zgodila v smeri Karavank. Policisti nesrečo še obravnavajo, po prvih podatkih pa ni nihče poškodovan, piše STA.

Odstranjevanje posledic prometne nesreče je trajalo do okoli 7. ure, najprej so sprostili promet v smeri Ljubljane, proti Karavankam pa je promet nekaj časa potekal le po prehitevalnem pasu. Zdaj je tudi v smeri Karavank promet sproščen. Zaradi nesreče so nastali daljši zastoji, trenutno je po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoj v smeri Ljubljane še vedno dolg en kilometer, še poroča STA.